Чудовищный теракт в Хорлах, немецкий след. Обзор 1 января в формате "одной строки" от канала "Украина.ру

Новый год начался с чудовищного преступления неонацистского киевского режима в Хорлах. Обзор событий на Украине и вокруг Украины за предыдущий день в формате "одной строки" опубликовал 2 января телеграм-канал Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/01/1073908902_0:190:746:610_1920x0_80_0_0_5b4ee0e47640ae9311355718978cdf52.jpg

🟥 В ночь на 1 января противник нанёс целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год в Херсонской области. Компоненты БПЛА, ударившего по кафе в Херсонской области, оказались немецкого производства;🟥 СБУ официально взяла на себя ответственность за удары по "теневому флоту России"; 🟥 На Богуславском направлении ВС РФ полностью освободили и зачистили от противника населённый пункт Богуславка в Харьковской области. Российские бойцы продолжают развивать успех севернее Клебан-Быкского водохранилища со стороны Плещеевки. Военный обозреватель Bild Юлиан Репке, проанализировав видео от ВСУ, пришёл к выводу, что российские силы находятся в посёлке Зализничное, что в 5 км западнее Гуляйполя;🟥 Главный конструктор и соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман оформляет явку с повинной и признается в преступлении, содеянном в Хорлах;🟥 Основатель террористического и запрещённого в России РДК* Денис Капустин* предсказуемо оказался жив. Новость о его ликвидации на фронте под Запорожьем оказалась "инсценировкой";🟥 Военному атташе американского посольства в Москве переданы доказательства попытки киевского режима атаковать резиденцию президента России с помощью дронов;🟦 Больше половины – 61% жителей Украины не верят в то, что наступивший год принесет улучшения;🟦 В варшавском аэропорту задержан украинец с оборудованием для глушения радиочастот;🟦 Нужно, чтобы была Буча, чтобы люди заговорили на украинском — утверждает внук Степана Бандеры;🟦 Золотые слитки на 220 тыс. грн (более полумиллиона рублей!) задекларировал водитель Кировоградского областного ТЦК.В первые минуты 2026 года киевский режим нанёс удар по новогоднему кафе в Херсонской области, убив 24 мирных жителя, в том числе ребёнка. Это чудовищное преступление вскрывает суть неонацистской хунты и её западных покровителей, воюющих с мирным населением. Россия доведёт денацификацию до конца.Подробности трагедии в материале Эдуарда Рштуни - Ответ будет жёстким: теракт в Хорлах укрепил решимость России уничтожить неонацизм на Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Капустин — экстремист и террорист, РДК — запрещённая в РФ экстремистская и террористическая организация.

