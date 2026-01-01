https://ukraina.ru/20260101/usilenie-mobilizatsii-povyshenie-tarifov-goneniya-na-pravoslavnykh-chto-ozhidaet-ukraintsev-v-yanvare-1073790910.html

Усиление мобилизации, повышение тарифов, гонения на православных. Что ожидает украинцев в январе

С 1 января Украина вступает в очередной год войны, встречая его в условиях истощения ВСУ, разрушенной энергосистемы и сокращения западной помощи. Как обычно, власти к началу календарного года приготовили украинцам ряд нововведений, которые должны ухудшить их жизнь

С 1 января повышается уровень зарплаты, необходимый для сохранения работнику брони от мобилизации. Теперь, чтобы не потерять бронь, нужно получать не менее 21 617 гривен в месяц — это 2,5 прожиточных минимума. Для тех, чьи работодатели не готовы или не могут поднять выплаты до этой планки, бронь аннулируется, а дальше — ТЦК и фронт, где ради пиара Зеленского на штурм бросают под ударами ФАБов.С 01.01.2026 на Украине под обязательный военный учёт автоматически попадают все юноши, которым в течение года исполнится 17 лет, независимо от месяца рождения. За отказ предполагается штраф от 17 тысяч гривен до 25 500.Украинский оппозиционный телеграм-канал "Резидент" считает, что государство так заранее готовит почву под усиление мобилизации. В этом ключе стоит рассматривать и тот факт, что в публичном поле всё чаще звучат нарративы о мобилизации женщин.С января в медицинской сфере стартует программа "Скрининг 40+". Украинцы старше сорока лет получат 2 000 грн на обследование через приложение "Дія" (аналог "Госуслуг"). Однако украинские комментаторы подозревают, что программа станет аналогом медкомиссии при ТЦК — формально медосмотры, по сути, отбор для фронта.Кабмин Украины обещает с января на 30 % повысить зарплаты педагогов (если найдут деньги). В 2019 году Зеленский обещал педагогам по $4000, правда, потом передумал. Сейчас на Украине не хватает около 50 000 педагогов. В первую очередь не хватает преподавателей иностранных языков, информатики, математики, физики и химии.Большинство молодых специалистов уезжают за границу именно из-за низких зарплат.Вместо православного Рождества 7 января власти Украины повелели отмечать в этот день профессиональный праздник программиста. Нардеп Артём Дмитрук пишет, что это — очередной системный шаг со стороны Зеленского, направленный на гонения против православных христиан на Украине. По словам депутата, таким образом Зеленский демонстрирует своё предельное неуважение и отвращение к христианам как таковым.Как и в прошлом году, 7 января намечаются рейды и облавы в оставшихся канонических православных церквях с целью выявления религиозных диссидентов и мобилизации мужчин. Верующих заранее пытаются запугать, поэтому СБУ 25 декабря опубликовало видео, где её сотрудники взламывают двери квартиры под комментарий: "Кто приходит "колядовать" к тем, кто празднует Рождество 7 января".С 1 января для мелких предпринимателей на рынках станут обязательными кассовые аппараты. Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков говорит, что, принимая это решение, власть не считается с теми, кто торгует на базаре, чтобы выжить. Главным лоббистом решения он называет главу налогового комитета Рады и своего коллегу Даниила Гетманцева. Разумков предлагает даже вручить Гетманцеву звание героя России за разрушение украинской экономики.Как говорит замглавы парламентского комитета по вопросам ЖКХ Андрей Жупанин, в следующем году ожидается повышение тарифов на коммунальные услуги. Этого, дескать, требует МВФ. По оценкам эксперта сферы энергетики Олега Попенко "платёжка" среднего киевлянина за квартиру 60 квадратных метров возрастёт на 4500–5000 грн в месяц.Нацкомиссия энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) "под ёлочку" впервые с 2021 года повысила тарифы операторов газораспределительных сетей (облгазов). Это потянет за собой рост цен на товары и услуги для населения уже с января. Тариф увеличится сразу в 3,5 раза — с 124 до 502 грн за тысячу кубометров.Основной причиной пересмотра тарифов названа необходимость повышения зарплаты работникам облгазов, но простым работникам повышать зарплату не планируют. Следовательно, речь идёт только о руководстве предприятий.Нардепы тоже себя не обделили, заложив в бюджет следующего года повышение зарплат себе сразу в три раза.В следующем году планируют повысить и тариф на воду, хотя в конце декабря премьер-министр Юлия Свириденко попросила и отсрочить повышение, чтобы затем снять с себя ответственность, дескать, она "сделала всё, что могла". Зеленский с 2022 года якобы заморозил тарифы, но с тех пор они неизменно повышались. Власти также придумывали новые тарифы.Сейчас же украинцев пугают в телемарафоне, что если вдруг заключат мир и отменят военное положение, то тарифы на все услуги сразу взлетят в десять раз.Нардеп Сергей Нагорняк пытается успокоить украинцев, заявляя, что они не должны платить за восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры, а финансирование этих работ, дескать, должны обеспечивать международные партнёры. Однако они ещё должны на это согласиться и учесть все прочие аппетиты режима Зеленского, который требует денег на бессрочное содержание 800-тысячной армии, миллиарды на компенсации семьям погибших, миллиарды на восстановление и ещё на проведение выборов.Главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий недавно уверенно заявил, что война завершится до 15 января 2026 года, подчеркнув, что он считает этот исход уже предопределённым. Ссылается он на неких "сильных людей в Европе и США". Пользователям соцсетей на Украине его предсказание внушило некоторую надежду. Однако подобные прогнозы украинцы слышат каждый год и почти каждый месяц, но пока нет никаких признаков готовности Зеленского и его западных союзников к заключению мирного соглашения.Военный эксперт Олег Стариков рассказывает в конце декабря, что Киев по итогам 2025 года упустил все возможности выйти из войны "без поражения". По его словам, война перейдёт в 2026 год, так как глобальная партия войны побеждает партию мира, Трамп, дескать, не может ничего сделать, а следующие условия для Украины будут ещё хуже.В конце декабря президент Франции Макрон заявил, что в январе продолжатся переговоры о гарантиях безопасности для Украины, чтобы дать ей "ясное представление о долгосрочной поддержке". В январе в Париже снова соберётся "Коалиция желающих" для согласования пресловутых гарантий безопасности.Очевидно, что подобные тусовки будут собирать и далее. Ещё не раз западные СМИ сообщат, что Франция и Великобритания готовы ввести войска на Украину, чтобы на следующий день опровергнуть это.Украинский политолог Руслан Бортник утверждает, что все эти переговоры о мире изначально мертвы и ни к чему пока привести не могут. "Мертвое умереть не может. Также и нет тупика, потому что не было и выхода из тупика, не было какого-то большого прорыва. Все время мы находились в одном и том же немножечко замерзшем положении, как муха в янтаре", — рассказывает политолог о нынешнем этапе мирных переговоров.Журналист "Украинской правды" Роман Романюк рассказывает, что нынешние переговоры напоминают минский переговорный процесс, когда стороны годами спорили, в какой последовательности выполнять пункты Минских соглашений.Для украинцев это значит, что в январе и, вероятно, весь следующий год их будут гнать на фронт всеми правдами и неправдами, а также обдирать как липку за счёт новых тарифов и налогов.Читайте также: Людей для передовой уже нет. Осталось надеяться на роботов: что говорят на Украине о ситуации на фронте

