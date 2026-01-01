https://ukraina.ru/20260101/novogodnyaya-istoriya-ot-vertoleta-otets-podaril-zheleznye-mashinki-togda-ya-veril-v-deda-moroza-1073830597.html

Новогодняя история от "Вертолета". Отец подарил железные машинки, тогда я верил в Деда Мороза

Новогодняя история от "Вертолета". Отец подарил железные машинки, тогда я верил в Деда Мороза - 01.01.2026 Украина.ру

Новогодняя история от "Вертолета". Отец подарил железные машинки, тогда я верил в Деда Мороза

Военнослужащий с позывным "Вертолет" делится воспоминанием о самом радостном детском Новом годе в Волгограде во времена Советского Союза, когда родители были... Украина.ру, 01.01.2026

2026-01-01T14:00

2026-01-01T14:00

2026-01-01T14:00

видео

дед мороз

новый год

вс рф

бойцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073830065_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0731855ef11f56af330ca86d07e65c4.png

Военнослужащий с позывным "Вертолет" делится воспоминанием о самом радостном детском Новом годе в Волгограде во времена Советского Союза, когда родители были живы. Он вместе с сестрой ждал чуда под скромной елкой с советскими игрушками, самодельными гирляндами из цветной бумаги, а семья устраивала традиционные посиделки с гостями — выходили во двор на крыльцо, а возвращаясь, находили под елкой подарки от Деда Мороза.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, дед мороз, новый год, вс рф, бойцы, видео