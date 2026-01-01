Новогодняя история от "Вертолета". Отец подарил железные машинки, тогда я верил в Деда Мороза - 01.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260101/novogodnyaya-istoriya-ot-vertoleta-otets-podaril-zheleznye-mashinki-togda-ya-veril-v-deda-moroza-1073830597.html
Новогодняя история от "Вертолета". Отец подарил железные машинки, тогда я верил в Деда Мороза
Новогодняя история от "Вертолета". Отец подарил железные машинки, тогда я верил в Деда Мороза - 01.01.2026 Украина.ру
Новогодняя история от "Вертолета". Отец подарил железные машинки, тогда я верил в Деда Мороза
Военнослужащий с позывным "Вертолет" делится воспоминанием о самом радостном детском Новом годе в Волгограде во времена Советского Союза, когда родители были... Украина.ру, 01.01.2026
2026-01-01T14:00
2026-01-01T14:00
видео
дед мороз
новый год
вс рф
бойцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073830065_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0731855ef11f56af330ca86d07e65c4.png
Военнослужащий с позывным "Вертолет" делится воспоминанием о самом радостном детском Новом годе в Волгограде во времена Советского Союза, когда родители были живы. Он вместе с сестрой ждал чуда под скромной елкой с советскими игрушками, самодельными гирляндами из цветной бумаги, а семья устраивала традиционные посиделки с гостями — выходили во двор на крыльцо, а возвращаясь, находили под елкой подарки от Деда Мороза.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073830065_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2cfd70106a75286e13dc6440b3c93471.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, дед мороз, новый год, вс рф, бойцы, видео
Видео, Дед Мороз, Новый год, ВС РФ, бойцы

Новогодняя история от "Вертолета". Отец подарил железные машинки, тогда я верил в Деда Мороза

14:00 01.01.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Военнослужащий с позывным "Вертолет" делится воспоминанием о самом радостном детском Новом годе в Волгограде во времена Советского Союза, когда родители были живы. Он вместе с сестрой ждал чуда под скромной елкой с советскими игрушками, самодельными гирляндами из цветной бумаги, а семья устраивала традиционные посиделки с гостями — выходили во двор на крыльцо, а возвращаясь, находили под елкой подарки от Деда Мороза.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоДед МорозНовый годВС РФбойцы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:52Первый в СССР. Как Харьков вернул новогоднюю ёлку
14:43Российские войска продолжают продвижение на Бурлукском направлении, фиксируя успехи на флангах Волчанска
14:33На Украине в Запорожском районе почти 4 тыс. абонентов без электроснабжения — местная ОВА
14:28РФ ударила дронами по портовой инфраструктуре Украины
14:22Более половины жителей Украины без позитива смотрят в новый год
14:14В Татарии на территории резервуарного парка возник пожар из-за атаки БПЛА
14:00Новогодняя история от "Вертолета". Отец подарил железные машинки, тогда я верил в Деда Мороза
13:50Рецепты князя Опохмелидзе
13:49"БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан": заявление МИД РФ
13:36Константиновское направление: ВС РФ преодолевают оборону ВСУ
13:32Число погибших в Херсонской области увеличивается, 2 и 3 января объявлены днями траура
13:13Что меняется в России с 1 января 2026 года: краткий обзор
12:58С 1 января стал доступен новый тип социального контракта для демобилизованных участников СВО
12:40Ответ будет жёстким: теракт в Хорлах укрепил решимость России уничтожить неонацизм на Украине
12:39ВКС России сбили Су-27 ВСУ: брифинг Минобороны РФ
12:22Армия России развивает успех севернее Клебан-Быкского водохранилища
12:22Усиление мобилизации, повышение тарифов, гонения на православных. Что ожидает украинцев в январе
12:14Иностранные спецслужбы могут быть причастны к удару ВСУ по Херсонской области - губернатор
12:10Дед Мороз и Снегурочка: гендерный конфликт
12:00БПЛА ВСУ продолжают создавать угрозу в Хорлах, мешая ликвидации последствий теракта
Лента новостейМолния