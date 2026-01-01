https://ukraina.ru/20260101/novogodnyaya-istoriya-ot-vertoleta-otets-podaril-zheleznye-mashinki-togda-ya-veril-v-deda-moroza-1073830597.html
Новогодняя история от "Вертолета". Отец подарил железные машинки, тогда я верил в Деда Мороза
Новогодняя история от "Вертолета". Отец подарил железные машинки, тогда я верил в Деда Мороза - 01.01.2026
Новогодняя история от "Вертолета". Отец подарил железные машинки, тогда я верил в Деда Мороза
Военнослужащий с позывным "Вертолет" делится воспоминанием о самом радостном детском Новом годе в Волгограде во времена Советского Союза, когда родители были... Украина.ру, 01.01.2026
Военнослужащий с позывным "Вертолет" делится воспоминанием о самом радостном детском Новом годе в Волгограде во времена Советского Союза, когда родители были живы. Он вместе с сестрой ждал чуда под скромной елкой с советскими игрушками, самодельными гирляндами из цветной бумаги, а семья устраивала традиционные посиделки с гостями — выходили во двор на крыльцо, а возвращаясь, находили под елкой подарки от Деда Мороза.
