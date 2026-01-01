https://ukraina.ru/20260101/1059571311.html

Дед Мороз и Снегурочка: гендерный конфликт

Дед Мороз и Снегурочка: гендерный конфликт - 01.01.2026 Украина.ру

Дед Мороз и Снегурочка: гендерный конфликт

Феномен творческого тандема Деда Мороза и Снегурочки незаслуженно обойден вниманием в новогодоведении. Что наводит на мысли о неких скрытых от широкой празднующей публики основаниях их сотрудничества. Но мысли эти не мешают вслушиваться в звон курантов и наполнять бокалы. Это делает новогодоведение, конечно, веселее. Но и интригу не ослабляет

2026-01-01T12:10

2026-01-01T12:10

2026-01-01T12:10

эксклюзив

новый год

дед мороз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102562/44/1025624446_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_f021e77c672a071c12fe3592f9a14c90.jpg

Мезальянс бородатого старца и красной девицы возник не сразу. И это, с одной стороны, можно объяснить разницей в возрасте. Потому что Мороз Иванович, как прообраз Деда Мороза, известен только с 1840 года, когда был опубликован сборник "Сказки дедушки Иринея" Владимира Одоевского. В сборник была включена сказка "Мороз Иванович", в которой впервые давалась литературная трактовка образа фольклорного и обрядового Мороза, прежде выступавшего лишь в качестве языческого хозяина стужи и зимнего холода.Достаточно долгое время Мороз Иванович и ёлка с Новым годом существовали по раздельности. Их объединение произошло во второй половине XIX века, когда в городской среде России отмечаются первые попытки создать самобытного "рождественского деда", который дарил бы подарки русским детям, как Святой Николай у их западных сверстников.А в это самое время Снегурочка является публике персонажем народной сказки о сделанной из снега девочке Снегурке (Снежевиночке), которая ожила. Этот сюжет был обработан и опубликован в 1869 году А.Н. Афанасьевым во втором томе его труда "Поэтические воззрения славян на природу": "Снегурка названа так потому, что родилась из снега". В сказке старик и старуха лепят куклу из снега и она оживает, а летом девушка идёт с подругами в лес и тает.В 1873 году Александр Островский пишет пьесу "Снегурочка". В ней Снегурочка предстаёт как дочь Деда Мороза и Весны-Красны, погибающая во время летнего ритуала почитания бога солнца Ярилы. Первоначально пьеса не имела успеха у публики. Однако в 1882 году Н.А. Римский-Корсаков поставил по пьесе одноименную оперу, которая имела огромный успех.В 1886 году впервые отмечается "Морозко", и к началу XX века уже складывается знакомый образ Деда Мороза.Дальнейшее развитие образ Снегурочки получил в работах педагогов конца XIX — начала XX века, которые готовили сценарии для детских рождественских елок.После революции Дед Мороз вместе со всеми рождественскими традициями подвергся гонениям. Его окончательное изгнание произошло в канун 1929 года. А через семь лет Дед Мороз вернулся. Это произошло после того, как 28 декабря 1935 года член Президиума ЦИК СССР П.П. Постышев опубликовал в газете "Правда" статью, где предложил организовать для детей празднование Нового года с новогодней ёлкой. Официальное торжественное возвращение Деда Мороза произошло очень скоро: в первом в СССР харьковском Дворце пионеров 30 декабря 1935 прошла первая после "реабилитации" официальная новогодняя ёлка. А в январе 1937 года Дед Мороз уже со Снегурочкой приветствовали гостей на празднике в московском Доме Союзов.Светлана Борисовна Адоньева, российский фольклорист, антрополог, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы СПбГУ, ведущий научный сотрудник Российского института истории искусств, подтверждает, что канонический образ Деда Мороза с внучкой Снегурочкой как обязательных персонажей новогоднего праздника сформировался уже только в советское время.Любопытно, что на ранних советских изображениях Снегурочка чаще изображена маленькой девочкой, в виде девушки её стали представлять позднее. В послевоенный период Снегурочка — почти обязательная спутница Деда Мороза во всех праздничных торжествах и поздравлениях. Под Новый год часто Снегурочками работали студентки театральных вузов и актрисы. В самодеятельных постановках на роль Снегурочек выбирали старших девочек, девушек и женщин, обычно светловолосых.Старик, который ходит в цветной шубе, с посохом в руке, в валенках и ездит на тройке лошадей, вряд ли сможет в эпоху постмодерна обаять цветущую — хоть и бледную — молодую особу. Возможно, все дело в мешке с подарками? Но все подарки обычно раздаются детям. И Снегурочка помогает Деду Морозу это делать. Поэтому причина неотлучного присутствия девушки должна быть в другом.Одно время в новогодних церемониях появлялся мальчик в красной шубе и шапке с цифрами Нового года. Он представлялся молодой сменой Старого года, своеобразным антагонистом. Таким образом, учитывая фертильный возраст Снегурочки, можно предположить, что мальчик был ей совсем не чужим. И акт ниспровержения Старого года Новым вполне вписывается во фрейдистский "эдипов комплекс".Зигмунд Фрейд, изучавший древнегреческую мифологию, в том числе миф о царе Эдипе, предположил, что каждый мальчик в возрасте от трёх до пяти лет чувствует эротическую тягу к своей матери и ревнует её к отцу, соперничая с ним из-за неё. Конечно, это довольно смелое предположение об узах, связывающих то ли внучку, то ли дочку с то ли дедом, то ли отцом. Тем более, что маленький Новый год вскоре потерял популярность и исчез из праздничных сценариев. Так был ли мальчик?..Стоит отметить, что Снегурочка — помощница Деда Мороза, которая постоянно рядом с ним, существует только в нашей культуре. В остальных культурах есть приблизительно похожие образы, но ни один Дед Мороз мира не может похвастаться такой спутницей. Что в наши дни не такая уж большая редкость…В итоге надо вспомнить, что предложенный вышеупомянутой Адоньевой прагматический подход к стереотипным формам поведения и речи дал возможность понимать фольклор и ритуал не только как культурное наследие народа, но и как орудие контроля общества над поведением и внутренним миром своих членов. А это значит, что устроители новогодних праздников снова будут нами манипулировать в интересах своих сценариев. И это, надо признать, очень хорошо. Потому что кто же против повеселиться от души? Совершенно не задумываясь о проблемах уходящего года, мечтая о приятностях наступающего и не вникая, кто кому кем приходится в дуэте Деда Мороза и Снегурочки. Желая только всем: нового счастья!

https://ukraina.ru/20181231/1022254716.html

https://ukraina.ru/20230101/1042272481.html

https://ukraina.ru/20240101/1052528155.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Али Серенадин

Али Серенадин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Али Серенадин

эксклюзив, новый год, дед мороз