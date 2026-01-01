Дед Мороз и Снегурочка: гендерный конфликт - 01.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260101/1059571311.html
Дед Мороз и Снегурочка: гендерный конфликт
Дед Мороз и Снегурочка: гендерный конфликт - 01.01.2026 Украина.ру
Дед Мороз и Снегурочка: гендерный конфликт
Феномен творческого тандема Деда Мороза и Снегурочки незаслуженно обойден вниманием в новогодоведении. Что наводит на мысли о неких скрытых от широкой празднующей публики основаниях их сотрудничества. Но мысли эти не мешают вслушиваться в звон курантов и наполнять бокалы. Это делает новогодоведение, конечно, веселее. Но и интригу не ослабляет
2026-01-01T12:10
2026-01-01T12:10
эксклюзив
новый год
дед мороз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102562/44/1025624446_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_f021e77c672a071c12fe3592f9a14c90.jpg
Мезальянс бородатого старца и красной девицы возник не сразу. И это, с одной стороны, можно объяснить разницей в возрасте. Потому что Мороз Иванович, как прообраз Деда Мороза, известен только с 1840 года, когда был опубликован сборник "Сказки дедушки Иринея" Владимира Одоевского. В сборник была включена сказка "Мороз Иванович", в которой впервые давалась литературная трактовка образа фольклорного и обрядового Мороза, прежде выступавшего лишь в качестве языческого хозяина стужи и зимнего холода.Достаточно долгое время Мороз Иванович и ёлка с Новым годом существовали по раздельности. Их объединение произошло во второй половине XIX века, когда в городской среде России отмечаются первые попытки создать самобытного "рождественского деда", который дарил бы подарки русским детям, как Святой Николай у их западных сверстников.А в это самое время Снегурочка является публике персонажем народной сказки о сделанной из снега девочке Снегурке (Снежевиночке), которая ожила. Этот сюжет был обработан и опубликован в 1869 году А.Н. Афанасьевым во втором томе его труда "Поэтические воззрения славян на природу": "Снегурка названа так потому, что родилась из снега". В сказке старик и старуха лепят куклу из снега и она оживает, а летом девушка идёт с подругами в лес и тает.В 1873 году Александр Островский пишет пьесу "Снегурочка". В ней Снегурочка предстаёт как дочь Деда Мороза и Весны-Красны, погибающая во время летнего ритуала почитания бога солнца Ярилы. Первоначально пьеса не имела успеха у публики. Однако в 1882 году Н.А. Римский-Корсаков поставил по пьесе одноименную оперу, которая имела огромный успех.В 1886 году впервые отмечается "Морозко", и к началу XX века уже складывается знакомый образ Деда Мороза.Дальнейшее развитие образ Снегурочки получил в работах педагогов конца XIX — начала XX века, которые готовили сценарии для детских рождественских елок.После революции Дед Мороз вместе со всеми рождественскими традициями подвергся гонениям. Его окончательное изгнание произошло в канун 1929 года. А через семь лет Дед Мороз вернулся. Это произошло после того, как 28 декабря 1935 года член Президиума ЦИК СССР П.П. Постышев опубликовал в газете "Правда" статью, где предложил организовать для детей празднование Нового года с новогодней ёлкой. Официальное торжественное возвращение Деда Мороза произошло очень скоро: в первом в СССР харьковском Дворце пионеров 30 декабря 1935 прошла первая после "реабилитации" официальная новогодняя ёлка. А в январе 1937 года Дед Мороз уже со Снегурочкой приветствовали гостей на празднике в московском Доме Союзов.Светлана Борисовна Адоньева, российский фольклорист, антрополог, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы СПбГУ, ведущий научный сотрудник Российского института истории искусств, подтверждает, что канонический образ Деда Мороза с внучкой Снегурочкой как обязательных персонажей новогоднего праздника сформировался уже только в советское время.Любопытно, что на ранних советских изображениях Снегурочка чаще изображена маленькой девочкой, в виде девушки её стали представлять позднее. В послевоенный период Снегурочка — почти обязательная спутница Деда Мороза во всех праздничных торжествах и поздравлениях. Под Новый год часто Снегурочками работали студентки театральных вузов и актрисы. В самодеятельных постановках на роль Снегурочек выбирали старших девочек, девушек и женщин, обычно светловолосых.Старик, который ходит в цветной шубе, с посохом в руке, в валенках и ездит на тройке лошадей, вряд ли сможет в эпоху постмодерна обаять цветущую — хоть и бледную — молодую особу. Возможно, все дело в мешке с подарками? Но все подарки обычно раздаются детям. И Снегурочка помогает Деду Морозу это делать. Поэтому причина неотлучного присутствия девушки должна быть в другом.Одно время в новогодних церемониях появлялся мальчик в красной шубе и шапке с цифрами Нового года. Он представлялся молодой сменой Старого года, своеобразным антагонистом. Таким образом, учитывая фертильный возраст Снегурочки, можно предположить, что мальчик был ей совсем не чужим. И акт ниспровержения Старого года Новым вполне вписывается во фрейдистский "эдипов комплекс".Зигмунд Фрейд, изучавший древнегреческую мифологию, в том числе миф о царе Эдипе, предположил, что каждый мальчик в возрасте от трёх до пяти лет чувствует эротическую тягу к своей матери и ревнует её к отцу, соперничая с ним из-за неё. Конечно, это довольно смелое предположение об узах, связывающих то ли внучку, то ли дочку с то ли дедом, то ли отцом. Тем более, что маленький Новый год вскоре потерял популярность и исчез из праздничных сценариев. Так был ли мальчик?..Стоит отметить, что Снегурочка — помощница Деда Мороза, которая постоянно рядом с ним, существует только в нашей культуре. В остальных культурах есть приблизительно похожие образы, но ни один Дед Мороз мира не может похвастаться такой спутницей. Что в наши дни не такая уж большая редкость…В итоге надо вспомнить, что предложенный вышеупомянутой Адоньевой прагматический подход к стереотипным формам поведения и речи дал возможность понимать фольклор и ритуал не только как культурное наследие народа, но и как орудие контроля общества над поведением и внутренним миром своих членов. А это значит, что устроители новогодних праздников снова будут нами манипулировать в интересах своих сценариев. И это, надо признать, очень хорошо. Потому что кто же против повеселиться от души? Совершенно не задумываясь о проблемах уходящего года, мечтая о приятностях наступающего и не вникая, кто кому кем приходится в дуэте Деда Мороза и Снегурочки. Желая только всем: нового счастья!
https://ukraina.ru/20181231/1022254716.html
https://ukraina.ru/20230101/1042272481.html
https://ukraina.ru/20240101/1052528155.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Али Серенадин
Али Серенадин
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102562/44/1025624446_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_373a9f8742de0128f2cd3b861d1480a0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, новый год, дед мороз
Эксклюзив, Новый год, Дед Мороз

Дед Мороз и Снегурочка: гендерный конфликт

12:10 01.01.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия в Свияжске
Праздничные мероприятия в Свияжске - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Али Серенадин
автор «Украина.ру»
Все материалы
Феномен творческого тандема Деда Мороза и Снегурочки незаслуженно обойден вниманием в новогодоведении. Что наводит на мысли о неких скрытых от широкой празднующей публики основаниях их сотрудничества. Но мысли эти не мешают вслушиваться в звон курантов и наполнять бокалы. Это делает новогодоведение, конечно, веселее. Но и интригу не ослабляет
Мезальянс бородатого старца и красной девицы возник не сразу. И это, с одной стороны, можно объяснить разницей в возрасте. Потому что Мороз Иванович, как прообраз Деда Мороза, известен только с 1840 года, когда был опубликован сборник "Сказки дедушки Иринея" Владимира Одоевского.
В сборник была включена сказка "Мороз Иванович", в которой впервые давалась литературная трактовка образа фольклорного и обрядового Мороза, прежде выступавшего лишь в качестве языческого хозяина стужи и зимнего холода.
Достаточно долгое время Мороз Иванович и ёлка с Новым годом существовали по раздельности. Их объединение произошло во второй половине XIX века, когда в городской среде России отмечаются первые попытки создать самобытного "рождественского деда", который дарил бы подарки русским детям, как Святой Николай у их западных сверстников.
31 декабря 2018, 08:46
Шампанское «Советское» и «Антисоветское»: Крутой замес новогодних традиций в бывших республиках СССРНовый год можно отпраздновать дважды с разницей в час, подарок получить от Мош Крэчуна или Корбобо, торжественно съесть гороха с салом или 12 гранатовых семечек. Все зависит от того, в какой из бывших республик СССР человек проживает. Впрочем, оливье и шампанское еще часто и густо встречаются на столах обитателей некогда единой страны
А в это самое время Снегурочка является публике персонажем народной сказки о сделанной из снега девочке Снегурке (Снежевиночке), которая ожила. Этот сюжет был обработан и опубликован в 1869 году А.Н. Афанасьевым во втором томе его труда "Поэтические воззрения славян на природу": "Снегурка названа так потому, что родилась из снега". В сказке старик и старуха лепят куклу из снега и она оживает, а летом девушка идёт с подругами в лес и тает.
В 1873 году Александр Островский пишет пьесу "Снегурочка". В ней Снегурочка предстаёт как дочь Деда Мороза и Весны-Красны, погибающая во время летнего ритуала почитания бога солнца Ярилы. Первоначально пьеса не имела успеха у публики. Однако в 1882 году Н.А. Римский-Корсаков поставил по пьесе одноименную оперу, которая имела огромный успех.
В 1886 году впервые отмечается "Морозко", и к началу XX века уже складывается знакомый образ Деда Мороза.
Дальнейшее развитие образ Снегурочки получил в работах педагогов конца XIX — начала XX века, которые готовили сценарии для детских рождественских елок.
После революции Дед Мороз вместе со всеми рождественскими традициями подвергся гонениям. Его окончательное изгнание произошло в канун 1929 года. А через семь лет Дед Мороз вернулся. Это произошло после того, как 28 декабря 1935 года член Президиума ЦИК СССР П.П. Постышев опубликовал в газете "Правда" статью, где предложил организовать для детей празднование Нового года с новогодней ёлкой.
Официальное торжественное возвращение Деда Мороза произошло очень скоро: в первом в СССР харьковском Дворце пионеров 30 декабря 1935 прошла первая после "реабилитации" официальная новогодняя ёлка. А в январе 1937 года Дед Мороз уже со Снегурочкой приветствовали гостей на празднике в московском Доме Союзов.
- РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января 2023, 13:14
Первый в СССР. Как Харьков вернул новогоднюю елкуВ первые годы советской власти рождественские праздники отменили в рамках борьбы с "клерикальной пропагандой". Ещё в начале 1930-х украшенная ёлка прочно ассоциировалась лишь с Рождеством и считалась пережитком прошлого
Светлана Борисовна Адоньева, российский фольклорист, антрополог, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы СПбГУ, ведущий научный сотрудник Российского института истории искусств, подтверждает, что канонический образ Деда Мороза с внучкой Снегурочкой как обязательных персонажей новогоднего праздника сформировался уже только в советское время.
Вне зависимости от современных суеверий Снегурочка, по верованиям предков, является дочерью Мороза и его супруги Снежной Царицы, а не внучкой, как мы привыкли думать. Сама же Снежная Царица якобы является дочкой Мары и Кощея, что вообще вносит в новогодние сценарии совершенную путаницу: где же тогда проходит граница добра и зла? Конечно, можно решить, что в тот самый момент, когда карета превращается в тыкву, но это совсем другая сказка!
Любопытно, что на ранних советских изображениях Снегурочка чаще изображена маленькой девочкой, в виде девушки её стали представлять позднее. В послевоенный период Снегурочка — почти обязательная спутница Деда Мороза во всех праздничных торжествах и поздравлениях.
Под Новый год часто Снегурочками работали студентки театральных вузов и актрисы. В самодеятельных постановках на роль Снегурочек выбирали старших девочек, девушек и женщин, обычно светловолосых.
Старик, который ходит в цветной шубе, с посохом в руке, в валенках и ездит на тройке лошадей, вряд ли сможет в эпоху постмодерна обаять цветущую — хоть и бледную — молодую особу. Возможно, все дело в мешке с подарками? Но все подарки обычно раздаются детям. И Снегурочка помогает Деду Морозу это делать. Поэтому причина неотлучного присутствия девушки должна быть в другом.
Одно время в новогодних церемониях появлялся мальчик в красной шубе и шапке с цифрами Нового года. Он представлялся молодой сменой Старого года, своеобразным антагонистом. Таким образом, учитывая фертильный возраст Снегурочки, можно предположить, что мальчик был ей совсем не чужим. И акт ниспровержения Старого года Новым вполне вписывается во фрейдистский "эдипов комплекс".
Донецк перед новым годом - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
1 января 2024, 13:43
"Дождёмся счастья". Как Донецк встречал Новый годОбстановка в ДНР бесконечно далека от безопасной, а реплики с украинской стороны сулят нам "веселые" праздники. Тем не менее, елки наряжены, салаты нарезаны, подарки куплены. Под огнем вражеской артиллерии заходим в 2024-й
Зигмунд Фрейд, изучавший древнегреческую мифологию, в том числе миф о царе Эдипе, предположил, что каждый мальчик в возрасте от трёх до пяти лет чувствует эротическую тягу к своей матери и ревнует её к отцу, соперничая с ним из-за неё. Конечно, это довольно смелое предположение об узах, связывающих то ли внучку, то ли дочку с то ли дедом, то ли отцом. Тем более, что маленький Новый год вскоре потерял популярность и исчез из праздничных сценариев. Так был ли мальчик?..
Стоит отметить, что Снегурочка — помощница Деда Мороза, которая постоянно рядом с ним, существует только в нашей культуре. В остальных культурах есть приблизительно похожие образы, но ни один Дед Мороз мира не может похвастаться такой спутницей. Что в наши дни не такая уж большая редкость…
В итоге надо вспомнить, что предложенный вышеупомянутой Адоньевой прагматический подход к стереотипным формам поведения и речи дал возможность понимать фольклор и ритуал не только как культурное наследие народа, но и как орудие контроля общества над поведением и внутренним миром своих членов.
А это значит, что устроители новогодних праздников снова будут нами манипулировать в интересах своих сценариев. И это, надо признать, очень хорошо. Потому что кто же против повеселиться от души? Совершенно не задумываясь о проблемах уходящего года, мечтая о приятностях наступающего и не вникая, кто кому кем приходится в дуэте Деда Мороза и Снегурочки. Желая только всем: нового счастья!
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивНовый годДед Мороз
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:52Первый в СССР. Как Харьков вернул новогоднюю ёлку
14:43Российские войска продолжают продвижение на Бурлукском направлении, фиксируя успехи на флангах Волчанска
14:33На Украине в Запорожском районе почти 4 тыс. абонентов без электроснабжения — местная ОВА
14:28РФ ударила дронами по портовой инфраструктуре Украины
14:22Более половины жителей Украины без позитива смотрят в новый год
14:14В Татарии на территории резервуарного парка возник пожар из-за атаки БПЛА
14:00Новогодняя история от "Вертолета". Отец подарил железные машинки, тогда я верил в Деда Мороза
13:50Рецепты князя Опохмелидзе
13:49"БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан": заявление МИД РФ
13:36Константиновское направление: ВС РФ преодолевают оборону ВСУ
13:32Число погибших в Херсонской области увеличивается, 2 и 3 января объявлены днями траура
13:13Что меняется в России с 1 января 2026 года: краткий обзор
12:58С 1 января стал доступен новый тип социального контракта для демобилизованных участников СВО
12:40Ответ будет жёстким: теракт в Хорлах укрепил решимость России уничтожить неонацизм на Украине
12:39ВКС России сбили Су-27 ВСУ: брифинг Минобороны РФ
12:22Армия России развивает успех севернее Клебан-Быкского водохранилища
12:22Усиление мобилизации, повышение тарифов, гонения на православных. Что ожидает украинцев в январе
12:14Иностранные спецслужбы могут быть причастны к удару ВСУ по Херсонской области - губернатор
12:10Дед Мороз и Снегурочка: гендерный конфликт
12:00БПЛА ВСУ продолжают создавать угрозу в Хорлах, мешая ликвидации последствий теракта
Лента новостейМолния