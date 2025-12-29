https://ukraina.ru/20251229/26-dekabrya-2025-goda-vecherniy-efir-1073780269.html

26 декабря 2025 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов - обозреватель издания Украина.ру* Лица Новороссии. Конкурс Мисс и Миссис Бизнес Донбасс 2025. Гость: Юлия Фролова, Миссис бизнес Gold Донбасса 2025* Тема дня Новороссии. Музейное сотрудничество с Херсонской областью. Гость: Виктория Бережная - краевед, директор Лабинского музея истории и краеведения

