26 декабря 2025 года, вечерний эфир
26 декабря 2025 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 29.12.2025
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов - обозреватель издания Украина.ру* Лица Новороссии. Конкурс Мисс и Миссис Бизнес Донбасс 2025. Гость: Юлия Фролова, Миссис бизнес Gold Донбасса 2025* Тема дня Новороссии. Музейное сотрудничество с Херсонской областью. Гость: Виктория Бережная - краевед, директор Лабинского музея истории и краеведения
украина.ру, новороссия, херсонская область, новороссия сегодня
Украина.ру, Новороссия, Херсонская область, Новороссия сегодня

26 декабря 2025 года, вечерний эфир

13:22 29.12.2025
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов - обозреватель издания Украина.ру
* Лица Новороссии. Конкурс Мисс и Миссис Бизнес Донбасс 2025. Гость: Юлия Фролова, Миссис бизнес Gold Донбасса 2025
* Тема дня Новороссии. Музейное сотрудничество с Херсонской областью. Гость: Виктория Бережная - краевед, директор Лабинского музея истории и краеведения
Больше материалов по теме:
Украина.руНовороссияХерсонская областьНовороссия сегодня
 
