Месть Коломойского*. Что ждет Зеленского
В своих многочисленных видеоматериалах, статьях и комментариях для медиа я уже не раз говорил о том, что не поставил бы и ломаного гроша на спокойную жизнь Зеленского и на его будущее после того момента, когда он окончательно покинет пост президента Украины, и сейчас говорю не о легитимности, а о самом факте ухода от власти как таковой.
Здесь, безусловно, существует огромный пласт потенциальной уголовной ответственности, и вопрос заключается лишь в том, окажется ли этот человек на скамье подсудимых или ему позволят уйти на политическую пенсию. Допустим на секунду, что ему дадут возможность спокойно уехать, поселиться в Лондоне, жить под британской охраной и окончательно выпасть из украинской политики, не сумев вернуться в неё ни в каком формате. Допустим, он будет жить в одном из своих лондонских владений, хоть на Честер Сквер в Белгравии, хоть на Бейкер Стрит, под присмотром британских спецслужб, и формально его жизнь будет выглядеть вполне благополучно. И вот здесь возникает ключевой вопрос, почему я убеждён, что Зеленский в долгую не жилец, и почему в заголовок выношу фамилию Игоря Коломойского?Я исхожу из простого и крайне неприятного для Зеленского факта. Он с демонстративной наглостью и предельным цинизмом расправился не только со своими бывшими благодетелями и спонсорами, но и с теми, кто обеспечивал ему политическое выживание и финансовую опору в самые важные моменты его карьеры. Коломойский был лишь самым громким и показательным примером, но далеко не единственным. Я бы не стал питать иллюзий относительно того, как сегодня относятся к Зеленскому люди из его ближайшего окружения, включая братьев Шефиров, Сергея Шефира в частности, первого главу его офиса Богдана, Геннадия Корбана, которого фактически вынудили покинуть страну, или семейство Герег, с которыми он также побил горшки. Помимо Коломойского, которого он отправил в тюрьму и разгромил его бизнес-империю, есть длинный список людей, которых Зеленский оскорбил, унизил или просто использовал, а затем выбросил за борт. Это и Константин Жеваго, бывший владелец банка Финансы и кредит и хозяин Полтавского ГОКа, это и Пётр Порошенко*, которого на протяжении последних лет методично размазывали и уничтожали политически и юридически. Это и Виктор Пинчук, и Томаш Фиала, люди откровенно прозападные, но испытывающие к Зеленскому такую степень личной неприязни, что она давно вышла за рамки обычной политической конкуренции. Это и Ринат Ахметов, самый богатый человек Украины, и его бизнес-партнёры, находившиеся в конфликте с Зеленским ещё до 2022 года. И я даже не говорю о целом слое бизнесменов средней руки, представителей криминальной среды и контрабандных сетей, против которых Зеленский лично санкционировал уголовные дела, санкционные списки и репрессивные меры не из соображений борьбы с коррупцией, а исключительно ради переподчинения денежных потоков и контроля над теневой экономикой. Одним из самых ярких примеров здесь является фигура Сеяра Куршутова, о котором я уже не раз подробно рассказывал, и это лишь верхушка айсберга. В результате Зеленский создал вокруг себя колоссальное поле личной ненависти, обиды и желания реванша, и это поле никуда не исчезнет вместе с его уходом с должности. Напротив, именно после утраты формальной власти все эти конфликты начнут жить собственной логикой, и никакие британские таунхаусы и охранные кордоны не гарантируют ему спокойного будущего.В общем, так называемых доброжелателей у Зеленского более чем достаточно, но если говорить о персональном "недоброжелателе союзного значения", если вспоминать советскую терминологию, то таким недоброжелателем для Зеленского, без всяких оговорок, является Игорь Коломойский и вся группа Приват. То, что сделал Зеленский с людьми, которые его фактически создали как президента, которые его вытащили, обеспечили ресурсами, медиа, деньгами и политическим прикрытием, это не прощается. И это не эмоциональная формула, это констатация реальности. У каждого из тех, кого я перечислял ранее, ситуация ровно в этой же логике. Это не забывается и не списывается. Я, кстати, не упомянул братьев Кличко, с которыми Зеленский находится в состоянии затяжной войны, не упомянул мэра Львова Садового, не упомянул Филатова*, мэра Днепропетровска, не упомянул одесского Труханова и тех, кто за ним стоит, включая одесский криминалитет, который тоже, мягко говоря, не испытывает восторга от Зеленского. И значительная часть этих людей, что характерно, находится именно в Лондоне, где сегодня сосредоточено большое количество украинских политических и бизнес-эмигрантов.Но если говорить именно о Коломойском, то здесь речь идёт не просто о неприязни или конфликте. Там не зуб на Зеленского, там пасть, полная острых акульих зубов. И я бы не стал сейчас обманываться и делать вид, что какие-то публичные заявления Коломойского на камеру, где он говорит, что Зеленский мог чего-то не знать или что он якобы относится к нему без злобы, имеют хоть какое-то значение. Слова здесь ничего не стоят. Смотрите не на заявления, а на процессы. Прямо сейчас мы видим аресты и обыски у Пискуна во Франции. Это бывший генеральный прокурор Украины, которого, правда, уже отпустили, но сама история показательна. Всё это происходит по запросу украинских правоохранительных органов в рамках дел, связанных с Коломойским. И возникает закономерный вопрос почему именно сейчас? А потому что Коломойский начал слишком активно сотрудничать с НАБУ, начал рассказывать много лишнего, начал комментировать коррупционные схемы, в том числе намекая на Миндича и на тех, кто за ним стоит. А мы с вами прекрасно понимаем, на кого именно он намекал.Вот и последовал сигнал. История с Пискуном это такой себе привет. Там фигурировала тема взятки в размере пятидесяти миллионов долларов за закрытие уголовного дела. Это не просто эпизод, это демонстрация возможностей. Коломойскому дали понять границы дозволенного. Он, скорее всего, в очередной раз сделает паузу, замолчит, начнёт говорить что-то обтекаемое и ни к чему не обязывающее. Но иллюзий здесь быть не должно. Ненависть никуда не делась. И если говорить о возможности отомстить, то я абсолютно убеждён, что Коломойский и группа Приват сделают всё возможное, чтобы Зеленский оказался на скамье подсудимых. Минимум это тюрьма. Коломойский, я уверен, желает Зеленскому как минимум той же судьбы, которую получил сам. И не он один. Таких людей много. И если вдруг с Зеленским произойдёт какой-то драматический или трагический эпизод, я не говорю сейчас о конкретных сценариях, но если что-то подобное случится, желающих пролить по этому поводу слёзы будет немного. Слишком много людей он кинул, слишком многих он унизил, слишком многим он перешёл дорогу. И это та реальность, от которой не получится отмахнуться ни в Лондоне, ни где-либо ещё.Я сейчас даже не беру в расчёт тот момент, когда Зеленский окончательно утратит ценность для британских спецслужб, прежде всего для MI6, и в целом для британской короны и глубинного истеблишмента партии Виндзоров, когда исчезнут любые перспективы его дальнейшей политической карьеры и он будет списан как использованный персонаж, после чего никакой реальной охраны в Лондоне у него уже не останется, как не останется её и в Соединённых Штатах, особенно с учётом того, как он в последнее время выстраивает отношения с Трампом и американцами в целом. Более того возникает вполне рациональный вопрос, а зачем вообще такой человек нужен британским спецслужбам живым и свободным, учитывая его характер, его прошлое и его склонность говорить лишнее. Зеленский - артист и комик, человек публичный и тщеславный, и вряд ли он будет молчать, напротив он с высокой вероятностью начнёт писать мемуары, давать пространные интервью медиа и рассказывать такие детали, которые в Лондоне, в Париже и в Берлине предпочли бы навсегда оставить за закрытыми дверями. И вот именно в этот момент он может превратиться в проблему уже не только для украинских элит, но и для тех структур, которые его ещё недавно курировали и использовали, и возникает вопрос, как долго после этого он вообще сможет оставаться в безопасности, где бы он ни находился. Даже если полностью абстрагироваться от огромного количества людей на Украине, которые искренне его ненавидят и считают лично ответственным за разрушенные судьбы и погибших близких, он становится фактором риска и для западных спецслужб, и для политической закулисы и в этом смысле иллюзий питать не стоит. История знает множество способов, которыми подобные фигуры исчезали из публичного пространства, и речь здесь идёт не о фантазиях, а о холодной логике политической утилизации. При этом не стоит забывать и о человеческом факторе, потому что всегда существует вероятность появления человека, лично пострадавшего от решений и политики Зеленского, человека, потерявшего семью, близких или будущее, который может однажды просто встретить его на улице, в кафе или в аэропорту, в Лондоне или в любой другой точке мира, и никакие протоколы безопасности в таком случае не дают стопроцентной гарантии.И при всём этом тень Коломойского никуда не исчезает. Я убеждён, что именно он будет идти по следу Зеленского дольше и упорнее всех. Спокойной жизни у Зеленского не будет нигде и никогда, и пока жив сам Коломойский, пока жив Боголюбов, пока существует их окружение и семейный круг, эта история не будет закрыта. Они будут помнить и ждать, где бы Зеленский ни оказался и как бы он ни пытался спрятаться или изменить внешность. И вовсе не случайно украинские медиа в нужный момент оказались в Израиле рядом с Миндичем, который до этого спокойно находился в Вене, потому что подобные утечки информации редко бывают случайными и слишком часто совпадают с интересами конкретных людей.Коломойский всегда отличался глубокой встроенностью в силовые структуры, в международные сети влияния и в специфическое еврейское лоббистское поле, и к этому добавляется криминальный опыт группы Приват, прошедшей через целую череду жёстких бизнес- и силовых конфликтов, о которых многие уже успели забыть, а зря. Эти ресурсы никуда не исчезли и возможности найти человека в современном мире у таких структур по-прежнему более чем достаточные. Поэтому я и говорю прямо - я бы не поставил ломаного гроша на спокойную жизнь Зеленского после того момента, как он окончательно покинет свой пост, а покинет он его неизбежно и с высокой вероятностью уже в двадцать шестом году.
О том, как Зеленский поменял на Украине праздники - в статье "День программиста вместо Рождества: Зеленскому не дают покоя праздники"
*Внесен в список экстремистов и террористов
