ВСУ заманивали людей в театр Мариуполя до взрыва — омбудсмен ДНР - 27.12.2025
https://ukraina.ru/20251227/vsu-zamanivali-lyudey-v-teatr-mariupolya-do-vzryva--ombudsmen-dnr-1073699073.html
ВСУ заманивали людей в театр Мариуполя до взрыва — омбудсмен ДНР
ВСУ заманивали людей в театр Мариуполя до взрыва — омбудсмен ДНР - 27.12.2025 Украина.ру
ВСУ заманивали людей в театр Мариуполя до взрыва — омбудсмен ДНР
Боевики киевского режима целенаправленно заманивали людей в театр Мариуполя до взрыва, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Об этом в ночь на 27 декабря сообщает РИА Новости
2025-12-27T02:28
2025-12-27T02:30
"За несколько дней до взрыва [в театре] украинские боевики под различными предлогами специально направляли в театр гражданское население, пытаясь собрать в здании как можно большее количество мирных жителей путем установления вблизи пункта раздачи питьевой воды", — рассказала Морозова.

Сегодня мариупольский драмтеатр снова в строю и будет выполнять свою благородную и культурную миссию, развивая прекрасное и даря радость гражданам, отметила омбудсмен.

Драмтеатр в Мариуполе был разрушен в ходе боевых действий в марте 2022 года. По данным Минобороны РФ, здание, в котором нашли убежище местные жители, было взорвано неонацистами из украинского батальона "Азов"*. Представители киевского режима попытались возложить ответственность за разрушение здания на российскую армию.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что восстанавливаемый петербургскими специалистами Драматический театр в Мариуполе планируется открыть в третьей декаде декабря 2025 года. Драмтеатр уже продаёт билеты на декабрьские представления.

Итальянский журналист Даниэле дель Орко во время декабрьской поездки на освобождённые территории назвал впечатляющим восстановленный драмтеатр в Мариуполе.

* террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.
ВСУ заманивали людей в театр Мариуполя до взрыва — омбудсмен ДНР

02:28 27.12.2025 (обновлено: 02:30 27.12.2025)
 
© РИА НовостиРазбор завалов на месте разрушенного Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе.
Разбор завалов на месте разрушенного Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе. - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости
Боевики киевского режима целенаправленно заманивали людей в театр Мариуполя до взрыва, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Об этом в ночь на 27 декабря сообщает РИА Новости
"За несколько дней до взрыва [в театре] украинские боевики под различными предлогами специально направляли в театр гражданское население, пытаясь собрать в здании как можно большее количество мирных жителей путем установления вблизи пункта раздачи питьевой воды", — рассказала Морозова.
Сегодня мариупольский драмтеатр снова в строю и будет выполнять свою благородную и культурную миссию, развивая прекрасное и даря радость гражданам, отметила омбудсмен.
Драмтеатр в Мариуполе был разрушен в ходе боевых действий в марте 2022 года. По данным Минобороны РФ, здание, в котором нашли убежище местные жители, было взорвано неонацистами из украинского батальона "Азов"*. Представители киевского режима попытались возложить ответственность за разрушение здания на российскую армию.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что восстанавливаемый петербургскими специалистами Драматический театр в Мариуполе планируется открыть в третьей декаде декабря 2025 года. Драмтеатр уже продаёт билеты на декабрьские представления.
Итальянский журналист Даниэле дель Орко во время декабрьской поездки на освобождённые территории назвал впечатляющим восстановленный драмтеатр в Мариуполе.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.
