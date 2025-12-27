https://ukraina.ru/20251227/vsu-zamanivali-lyudey-v-teatr-mariupolya-do-vzryva--ombudsmen-dnr-1073699073.html
ВСУ заманивали людей в театр Мариуполя до взрыва — омбудсмен ДНР
Боевики киевского режима целенаправленно заманивали людей в театр Мариуполя до взрыва, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Об этом в ночь на 27 декабря сообщает РИА Новости
"За несколько дней до взрыва [в театре] украинские боевики под различными предлогами специально направляли в театр гражданское население, пытаясь собрать в здании как можно большее количество мирных жителей путем установления вблизи пункта раздачи питьевой воды", — рассказала Морозова.Сегодня мариупольский драмтеатр снова в строю и будет выполнять свою благородную и культурную миссию, развивая прекрасное и даря радость гражданам, отметила омбудсмен.Драмтеатр в Мариуполе был разрушен в ходе боевых действий в марте 2022 года. По данным Минобороны РФ, здание, в котором нашли убежище местные жители, было взорвано неонацистами из украинского батальона "Азов"*. Представители киевского режима попытались возложить ответственность за разрушение здания на российскую армию.Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что восстанавливаемый петербургскими специалистами Драматический театр в Мариуполе планируется открыть в третьей декаде декабря 2025 года. Драмтеатр уже продаёт билеты на декабрьские представления.Итальянский журналист Даниэле дель Орко во время декабрьской поездки на освобождённые территории назвал впечатляющим восстановленный драмтеатр в Мариуполе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.
02:28 27.12.2025 (обновлено: 02:30 27.12.2025)
Боевики киевского режима целенаправленно заманивали людей в театр Мариуполя до взрыва, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Об этом в ночь на 27 декабря сообщает РИА Новости
"За несколько дней до взрыва [в театре] украинские боевики под различными предлогами специально направляли в театр гражданское население, пытаясь собрать в здании как можно большее количество мирных жителей путем установления вблизи пункта раздачи питьевой воды", — рассказала Морозова.
Сегодня мариупольский драмтеатр снова в строю и будет выполнять свою благородную и культурную миссию, развивая прекрасное и даря радость гражданам, отметила омбудсмен.
Драмтеатр в Мариуполе был разрушен в ходе боевых действий в марте 2022 года. По данным Минобороны РФ, здание, в котором нашли убежище местные жители, было взорвано неонацистами из украинского батальона "Азов"*. Представители киевского режима попытались возложить ответственность за разрушение здания на российскую армию.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что восстанавливаемый петербургскими специалистами Драматический театр в Мариуполе планируется открыть в третьей декаде декабря 2025 года. Драмтеатр уже продаёт билеты на декабрьские представления.
Итальянский журналист Даниэле дель Орко во время декабрьской поездки на освобождённые территории назвал впечатляющим восстановленный драмтеатр в Мариуполе. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.