https://ukraina.ru/20251227/vse-zakonchitsya-tem-chto-nashi-podgonyat-tosy-i-faby-samoylov-o-neprostoy-situatsii-v-kupyanske-1073697417.html

"Все закончится тем, что наши подгонят ТОСы и ФАБы": Самойлов о непростой ситуации в Купянске

Любой промышленный узел является серьезным опорным пунктом, что подтверждает непростая ситуация с молочно-консервным комбинатом в Купянске. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/09/1058775464_0:32:3525:2015_1920x0_80_0_0_3cc4187cf2a64f32795b7b7a00ad0d42.jpg

Комментируя информацию о потере молочного комбината, который был важным логистическим узлом в Купянске, эксперт подтвердил ценность объекта. "Такой момент есть. Комбинат находится на восточном выезде из Купянска", — сказал Самойлов.Он объяснил, почему МКК стал важным рубежом обороны в Купянске. "Любой промышленный узел – это серьезный опорный пункт. Наверное, ВСУ туда зашли и сели на дорогу. Там же леса и болота, по краям не пройдешь – только по шоссе проехать можно", — отметил аналитик.Эксперт не сомневается в том, что этот мощный опорный пункт будет взят. "Но все это закончится тем, что наши из какого-то угла подгонят ТОСы, тяжелую артиллерию или ФАБы, а потом просто его завалят", — заявил Самойлов."Жалко, конечно. Это был лучший комбинат в Харьковской области. Великолепное оборудование, хорошее качество. А что делать?" — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на Харьков" на сайте Украина.ру.О гибели сына, ранении и боевых буднях — в материале Александра Чаленко "Позывной "Гвоздь": Поставил погибшему на СВО сыну памятник и сам отправился на фронт" на сайте Украина.ру.

