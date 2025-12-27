"Все закончится тем, что наши подгонят ТОСы и ФАБы": Самойлов о непростой ситуации в Купянске - 27.12.2025 Украина.ру
"Все закончится тем, что наши подгонят ТОСы и ФАБы": Самойлов о непростой ситуации в Купянске
"Все закончится тем, что наши подгонят ТОСы и ФАБы": Самойлов о непростой ситуации в Купянске - 27.12.2025 Украина.ру
"Все закончится тем, что наши подгонят ТОСы и ФАБы": Самойлов о непростой ситуации в Купянске
Любой промышленный узел является серьезным опорным пунктом, что подтверждает непростая ситуация с молочно-консервным комбинатом в Купянске. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
2025-12-27T06:00
2025-12-27T06:00
Комментируя информацию о потере молочного комбината, который был важным логистическим узлом в Купянске, эксперт подтвердил ценность объекта. "Такой момент есть. Комбинат находится на восточном выезде из Купянска", — сказал Самойлов.Он объяснил, почему МКК стал важным рубежом обороны в Купянске. "Любой промышленный узел – это серьезный опорный пункт. Наверное, ВСУ туда зашли и сели на дорогу. Там же леса и болота, по краям не пройдешь – только по шоссе проехать можно", — отметил аналитик.Эксперт не сомневается в том, что этот мощный опорный пункт будет взят. "Но все это закончится тем, что наши из какого-то угла подгонят ТОСы, тяжелую артиллерию или ФАБы, а потом просто его завалят", — заявил Самойлов."Жалко, конечно. Это был лучший комбинат в Харьковской области. Великолепное оборудование, хорошее качество. А что делать?" — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на Харьков" на сайте Украина.ру.О гибели сына, ранении и боевых буднях — в материале Александра Чаленко "Позывной "Гвоздь": Поставил погибшему на СВО сыну памятник и сам отправился на фронт" на сайте Украина.ру.
"Все закончится тем, что наши подгонят ТОСы и ФАБы": Самойлов о непростой ситуации в Купянске

06:00 27.12.2025
 
Любой промышленный узел является серьезным опорным пунктом, что подтверждает непростая ситуация с молочно-консервным комбинатом в Купянске. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
Комментируя информацию о потере молочного комбината, который был важным логистическим узлом в Купянске, эксперт подтвердил ценность объекта. "Такой момент есть. Комбинат находится на восточном выезде из Купянска", — сказал Самойлов.
Он объяснил, почему МКК стал важным рубежом обороны в Купянске. "Любой промышленный узел – это серьезный опорный пункт. Наверное, ВСУ туда зашли и сели на дорогу. Там же леса и болота, по краям не пройдешь – только по шоссе проехать можно", — отметил аналитик.
Эксперт не сомневается в том, что этот мощный опорный пункт будет взят. "Но все это закончится тем, что наши из какого-то угла подгонят ТОСы, тяжелую артиллерию или ФАБы, а потом просто его завалят", — заявил Самойлов.
"Жалко, конечно. Это был лучший комбинат в Харьковской области. Великолепное оборудование, хорошее качество. А что делать?" — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на Харьков" на сайте Украина.ру.
О гибели сына, ранении и боевых буднях — в материале Александра Чаленко "Позывной "Гвоздь": Поставил погибшему на СВО сыну памятник и сам отправился на фронт" на сайте Украина.ру.
