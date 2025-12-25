https://ukraina.ru/20251225/pozyvnoy-gvozd-postavil-pogibshemu-na-svo-synu-pamyatnik-i-sam-otpravilsya-na-front-1073616794.html

Позывной "Гвоздь": Поставил погибшему на СВО сыну памятник и сам отправился на фронт

Боец БАРС-23 с позывным "Гвоздь" рассказал изданию Украина.ру, как его сын воевал в Мариуполе, как был ранен, при каких обстоятельствах и где погиб, и почему он не будет мстить за сына

2025-12-25

2025-12-25T16:00

2025-12-25T16:34

- Гвоздь, вы с какого года на СВО?- Я пришел почти месяц назад. Похоронил сына, который погиб на СВО, сделал ему могилку, все там устроил: памятник поставил и оградку. Говорю жене: что я тут буду сидеть, пойду я опять в армию. Я в армии еще при СССР служил.- Я понимаю, что вам трудно об этом говорить, но, если можно, расскажите о сыне: какой у него был позывной, где он воевал, почему решил пойти на фронт?- Позывной "Черный". В армии он занимался техникой, служил в отделении связистов, 68-й танковый полк. Ездил на БТРе. Так как парень с руками был, то все время ремонтировал технику. Из-за этого был постоянно весь в мазуте. Поэтому и позывной ему дали "Черный".- Если я все правильно понимаю: сын погиб в 2023 году в Бахмуте? Как это произошло?- Как известно, Бахмут штурмовал "Вагнер". Когда он вышел из города, то позиции там заняло подразделение сына. Когда он находился еще в Донецке, то 68-му танковому полку в подчинение придали подразделение Шторм Z. После обучения последних они вошли в Бахмут, а сын вместе с ними. Однажды он пошел восстанавливать связь, начался минометный обстрел. Осколок от мины ему прилетел в затылок под каску. Когда он погиб, ему было всего 22 года.- Как он вам объяснил, почему пошел на фронт?- Такого понятия как фронт не было. В ноябре 2021 года его призвали в армию на срочную службу. Приняли присягу, и весь их призыв подписал контракт. По окончании февраля 2022 года весь их полк выдвинулся на донецкое направление. Он принимал участие в штурме Мариуполя.Рассказывал, как это было страшно. Много наших танков там сгорело. Их комбат там погиб. Сын очень сильно переживал его смерть, говорил, что он был хорошим человеком. Командир попал под минометный обстрел, был ранен. Его вывозили на БТР, но он истек кровью.Вывозили раненных с поля боя на частных машинах. Один раз попали под снайперский обстрел. Было пять выстрелов, но никого не зацепило. Только одна пуля в руле у сына застряла. После Мариуполя Новый Крым и Марьинку освобождали. Попасную брали.- Ее и "Вагнер" штурмовал.- Они параллельно штурмовали.- Ранен сын был?- В августе месяце 22-го он был ранен в руку, был в госпитале, восстановился.- Когда решили пойти на фронт, супруга не спросила: что ты делаешь, сын погиб, теперь и ты еще погибни. Война ведь такая штука: погибнуть можно каждую минуту. Может, плакала?- Сказала, конечно. А женщины плачут, не без этого. Я пока только месяц на СВО.- Гвоздь, я вот смотрю на вас: вы такой упитанный товарищ, щеки большие. Во всяком случае, не производите впечатление худого, поджарого и дистрофичного вида человека. Но почему тогда позывной "Гвоздь"? Такой позывной надо давать двухметровому, худющему человеку, который, действительно, похож на гвоздь. Его можно "забить", а вас точно "забить" нельзя. Тогда почему такой позывной?- (смеется) Первый мой контракт был еще в советской армии. Я служил в солнечном Азербайджане. Там у нас были между собой такие позывные. Хотел другой, но тот был уже занят. Я служил в роте РТБ (ремонтно-техническая база – прим.) и войсках ПВО. Сейчас это космическая связь. Служил водителем. А что есть у водителя? Гвоздь.Сейчас идет третий контракт, а я так и продолжаю быть "Гвоздем". У нас позывные менять не принято.- Боец на фронте должен быть злым и агрессивным, а вы, как я вижу, человек добрый и улыбчивый. Или наоборот, вы жестокий, а ваша доброта и мягкость обманчива?- (смеется) Нет. Я – мягкий.- Есть ли у вас желание мстить украинским бойцам за сына? Какие чувства испытываете к врагу?- Как мне мстить? Хотелось бы, конечно, отомстить, но все люди - братья. И опять же, нет конкретного человека, который виноват в его смерти. Ситуация так сложилась.- А ваши дети, которых у вас четверо, кто они: девочки, мальчика? Сколько старшим, сколько младшим? Какие у них профессии?- Все мальчики. Старшему уже 34 года. Он инженер строительно-дорожной техники. Второй сын тоже в этом техникуме учился. Третий учился просто на механика. Четвертый, который погиб, пошел на пожарного. Младший закончил сейчас 8 классов, поступил в техникум. По профессии слесарь-автомеханик. Все дети вообще по технической линии пошли. У меня уже четверо внуков.- Как чувствуете: война в 2026 году закончится?- Судя по политике, должна закончится.Читайте также интервью Александра Чаленко с военным медиком, служащим в зоне СВО Позывной "Студент": Мы спасли бойца, которому питерские хирурги давали 5% выживаемости.

2025

Александр Чаленко

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

