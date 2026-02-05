Двойная игра Парижа: зачем советник Макрона полетел в Москву накануне переговоров в Абу-Даби - 05.02.2026 Украина.ру
Двойная игра Парижа: зачем советник Макрона полетел в Москву накануне переговоров в Абу-Даби
Двойная игра Парижа: зачем советник Макрона полетел в Москву накануне переговоров в Абу-Даби
Дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн провёл 3 февраля неафишируемый визит в Москву для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым. Об этом со ссылкой на источники 5 февраля сообщило французское издание L'Express
Как отмечает издание, визит, организованный практически незаметно, свидетельствует о желании Парижа сохранить влияние в переговорном процессе. Агентство Reuters, также ссылаясь на свои источники, подтверждает, что целью поездки Бонна, занимающего пост с 2019 года, было налаживание диалога по ключевым вопросам, прежде всего по Украине.Ранее президент Макрон заявлял о подготовке к возобновлению диалога с президентом РФ Владимиром Путиным на техническом уровне, подчёркивая, что эта работа ведётся прозрачно и в консультациях с Владимиром Зеленским и европейскими партнёрами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее оценивал заявления французского лидера как "работу на публику". При этом Париж, декларируя готовность к разговору, продолжает политику давления: в конце января Макрон анонсировал новые антироссийские санкции, заявив о решимости усиливать его до тех пор, "пока Россия уклоняется от мира".Визит высокопоставленного французского дипломата состоялся накануне нового раунда трёхсторонних переговоров с участием России, Украины и США в Абу-Даби, которые проходят 4-5 февраля. О том, как тем временем проходят переговоры, — в ежедневном обзоре В Киеве не могут решить, в чьи полномочия входит прекратить войну. Хроника событий на утро 5 февраля.
Двойная игра Парижа: зачем советник Макрона полетел в Москву накануне переговоров в Абу-Даби

09:30 05.02.2026
 
© AP / Omar Havana
- РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP / Omar Havana
Дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн провёл 3 февраля неафишируемый визит в Москву для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым. Об этом со ссылкой на источники 5 февраля сообщило французское издание L'Express
Как отмечает издание, визит, организованный практически незаметно, свидетельствует о желании Парижа сохранить влияние в переговорном процессе. Агентство Reuters, также ссылаясь на свои источники, подтверждает, что целью поездки Бонна, занимающего пост с 2019 года, было налаживание диалога по ключевым вопросам, прежде всего по Украине.
Ранее президент Макрон заявлял о подготовке к возобновлению диалога с президентом РФ Владимиром Путиным на техническом уровне, подчёркивая, что эта работа ведётся прозрачно и в консультациях с Владимиром Зеленским и европейскими партнёрами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее оценивал заявления французского лидера как "работу на публику". При этом Париж, декларируя готовность к разговору, продолжает политику давления: в конце января Макрон анонсировал новые антироссийские санкции, заявив о решимости усиливать его до тех пор, "пока Россия уклоняется от мира".
Визит высокопоставленного французского дипломата состоялся накануне нового раунда трёхсторонних переговоров с участием России, Украины и США в Абу-Даби, которые проходят 4-5 февраля.
О том, как тем временем проходят переговоры, — в ежедневном обзоре В Киеве не могут решить, в чьи полномочия входит прекратить войну. Хроника событий на утро 5 февраля.
