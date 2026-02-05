https://ukraina.ru/20260205/dvoynaya-igra-parizha-zachem-sovetnik-makrona-poletel-v-moskvu-nakanune-peregovorov-v-abu-dabi-1075248644.html

Двойная игра Парижа: зачем советник Макрона полетел в Москву накануне переговоров в Абу-Даби

Двойная игра Парижа: зачем советник Макрона полетел в Москву накануне переговоров в Абу-Даби - 05.02.2026 Украина.ру

Двойная игра Парижа: зачем советник Макрона полетел в Москву накануне переговоров в Абу-Даби

Дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн провёл 3 февраля неафишируемый визит в Москву для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым. Об этом со ссылкой на источники 5 февраля сообщило французское издание L'Express

Как отмечает издание, визит, организованный практически незаметно, свидетельствует о желании Парижа сохранить влияние в переговорном процессе. Агентство Reuters, также ссылаясь на свои источники, подтверждает, что целью поездки Бонна, занимающего пост с 2019 года, было налаживание диалога по ключевым вопросам, прежде всего по Украине.Ранее президент Макрон заявлял о подготовке к возобновлению диалога с президентом РФ Владимиром Путиным на техническом уровне, подчёркивая, что эта работа ведётся прозрачно и в консультациях с Владимиром Зеленским и европейскими партнёрами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее оценивал заявления французского лидера как "работу на публику". При этом Париж, декларируя готовность к разговору, продолжает политику давления: в конце января Макрон анонсировал новые антироссийские санкции, заявив о решимости усиливать его до тех пор, "пока Россия уклоняется от мира".Визит высокопоставленного французского дипломата состоялся накануне нового раунда трёхсторонних переговоров с участием России, Украины и США в Абу-Даби, которые проходят 4-5 февраля. О том, как тем временем проходят переговоры, — в ежедневном обзоре В Киеве не могут решить, в чьи полномочия входит прекратить войну. Хроника событий на утро 5 февраля.

