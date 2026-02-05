https://ukraina.ru/20260205/zelenskiy-priznalsya-chto-privyk-boyatsya-1075248255.html
Зеленский признался, что привык бояться
Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Monde заверил, что уже не испытывает того страха, который чувствовал в начале спецоперации на Украине
По его словам, угроза стала постоянной частью его жизни, к которой со временем пришлось привыкнуть.Еще в 2024 году первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заверил, что Россия не планирует убивать Владимира Зеленского.На днях глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Зеленскому не нужен мир на Украине, так как это сразу приведет к концу его власти.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
По его словам, угроза стала постоянной частью его жизни, к которой со временем пришлось привыкнуть.
"Когда говорим о страхе, знаете, Россия уже несколько раз пыталась меня ликвидировать. В некотором смысле, я уже не испытываю того страха, который был в начале войны. Я привык к этому, это часть моей жизни", - поделился он.
Еще в 2024 году первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заверил, что Россия не планирует убивать Владимира Зеленского.
На днях глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Зеленскому не нужен мир на Украине, так как это сразу приведет к концу его власти.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.