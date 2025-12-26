https://ukraina.ru/20251226/rossiya-podtverzhdaet-gotovnost-k-diplomaticheskomu-resheniyu-konflikta-na-ukraine-1073691988.html

Россия подтверждает готовность к дипломатическому решению конфликта на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России заявил о полной готовности Москвы к урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил 26 декабря телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на выступление заместителя главы МИД Сергея Рябкова в эфире телепрограммы "60 минут" на канале "Россия 1

В своем заявлении Сергей Рябков подчеркнул, что для достижения окончательных договоренностей необходимо правильное решение проблем, являющихся первоисточником кризиса, и концентрация на сути вопроса. Он выразил позицию, что с российской стороны существует полная готовность к такому решению, и ожидается аналогичный подход от противоположной стороны. Ранее, в схожем ключе, высказался первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что шансы на восстановление дружественных отношений между Россией и Украиной существуют, однако предупредил, что после урегулирования конфликта найдутся страны, готовые подтолкнуть Киев к новым провокациям. По его мнению, продолжение антироссийской политики со стороны украинского руководства будет иметь для него негативные последствия. Эти заявления прозвучали на фоне новых контактов между представителями России и США, о которых ранее сообщалось из Кремля.Ранее уведомлялось о заявлениях американских официальных лиц, касающихся украинского урегулирования. Телеграм-канал Украина.ру сообщал, что в Вашингтоне делают громкие заявления о значительном прогрессе по украинскому вопросу за последние две недели. Согласно данным издания Axios, администрация США в частных беседах оценивает этот период как время более существенного продвижения, чем предыдущий год. Однако конкретные детали, стоящие за этой оценкой, не раскрываются, а утверждения не подкреплены реальными сдвигами в позиции Киева, который продолжает отвергать дипломатические инициативы. Подобные оптимистичные заявления звучат одновременно с продолжающимися поставками западного оружия и отказом от реалистичных предложений по мирному диалогу. Российская сторона неоднократно подчеркивала свою готовность к переговорам, учитывающим сложившиеся территориальные реалии и гарантии безопасности, однако ключевым препятствием остается нежелание Киева и его западных покровителей отказаться от курса на военное противостояние - В Вашингтоне делают громкие заявления о прогрессе по Украине.Всё об Украине из России – на сайте Украина.ру.

