https://ukraina.ru/20251226/novogodnyaya-istoriya-ot-boytsa-kappa-bez-gorodskogo-shuma-no-v-krugu-semi-1073675724.html

Новогодняя история от бойца "Каппа". Без городского шума, но в кругу семьи

Новогодняя история от бойца "Каппа". Без городского шума, но в кругу семьи - 26.12.2025 Украина.ру

Новогодняя история от бойца "Каппа". Без городского шума, но в кругу семьи

В этом новогоднем ролике военнослужащий с позывным "Каппа" вспоминает один из самых ярких праздников детства. Он рассказывает, как встречал Новый год в родном... Украина.ру, 26.12.2025

2025-12-26T15:16

2025-12-26T15:16

2025-12-26T15:16

видео

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

боец

спецоперация

новый год

семья

поздравление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1a/1073675404_0:0:320:180_1920x0_80_0_0_8bb4bf16d8b23ce0ad6b2a142552a182.jpg

В этом новогоднем ролике военнослужащий с позывным "Каппа" вспоминает один из самых ярких праздников детства. Он рассказывает, как встречал Новый год в родном селе Малопурга в Удмуртской Республике: без городского шума, но в кругу всей семьи.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, боец, спецоперация, новый год, семья, поздравление, видео