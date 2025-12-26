https://ukraina.ru/20251226/novogodnyaya-istoriya-ot-boytsa-kappa-bez-gorodskogo-shuma-no-v-krugu-semi-1073675724.html
Новогодняя история от бойца "Каппа". Без городского шума, но в кругу семьи
Новогодняя история от бойца "Каппа". Без городского шума, но в кругу семьи
В этом новогоднем ролике военнослужащий с позывным "Каппа" вспоминает один из самых ярких праздников детства. Он рассказывает, как встречал Новый год в родном селе Малопурга в Удмуртской Республике: без городского шума, но в кругу всей семьи.
