Проект "Украина": итоги. Почему Запад бросил Киев на произвол судьбы. Итоги 23 декабря

Проект "Украина": итоги. Почему Запад бросил Киев на произвол судьбы. Итоги 23 декабря - 23.12.2025

Проект "Украина": итоги. Почему Запад бросил Киев на произвол судьбы. Итоги 23 декабря

В последние дни 2025 года вокруг ситуации на Украине сложилась картина, которую западные аналитики и СМИ всё чаще характеризуют как критическую и, возможно, переломную

Некогда мощный поток военной и финансовой помощи из-за рубежа стремительно иссякает, в то время как российская армия методично наращивает давление на фронте. В совокупности эти факторы формируют для Киева ситуацию, близкую к стратегическому тупику. Согласно последним данным проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики, в 2025 году общая помощь Украине от союзников может оказаться самой низкой с начала конфликта в 2022 году. Суммарный объём помощи за январь-октябрь 2025 года составил около 32,5 млрд евро, что значительно ниже среднегодового уровня в 41,6 млрд евро, характерного для 2022–2024 годов. Европа оказалась неспособна компенсировать резкое сокращение помощи со стороны США. Как отмечают эксперты, темпы выделения средств замедлились, и для достижения прежних объёмов потребовались бы беспрецедентные вливания. Особенно показательным является контраст в поддержке внутри самого Евросоюза: в то время как Германия, Франция и Великобритания нарастили свои взносы, Италия сократила помощь, а Испания не предоставила новых военных обязательств. Решение администрации США о финансировании поддержки Украины стало наиболее ярким индикатором смены стратегических приоритетов Вашингтона. Принятый Конгрессом и подписанный президентом Трампом рекордный оборонный бюджет на 2026 год в размере 901 млрд долларов лишь в малой степени касается Украины. Как видно из структуры бюджета, основное внимание и ресурсы США теперь сосредоточены на противостоянии с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В то время как на инициативу по безопасности Тайваня выделяется до 1 миллиарда долларов, а на разовую продажу вооружений — 11,1 миллиарда, помощь Киеву сокращена до символических 400 миллионов долларов в год на 2026-2027 годы. Для сравнения, в 2024 финансовом году на эти цели выделялось 16 миллиардов долларов. Этот шаг, по мнению наблюдателей, фактически ставит крест на прежней модели безвозмездной масштабной поддержки. В Европе нарастают не только финансовые, но и политические противоречия. Страны "скептического" блока — Чехия, Словакия, Венгрия — всё громче заявляют о бесперспективности продолжения конфликта и бессмысленности новых вливаний. При этом даже обсуждаемый кредитный пакет ЕС в 90 миллиардов евро и планы по использованию замороженных российских активов наталкиваются на юридические и политические барьеры, в частности, на сопротивление Бельгии, где находятся ключевые финансовые институты. Согласно анализу, опубликованному в газете The Times и переданному российской прессой, у Евросоюза более нет ни достаточных ресурсов, ни политической воли для продолжения масштабной защиты Украины. Растущее влияние правых партий в Европе, выступающих против финансирования Киева, лишь усугубляет эту ситуацию, ставя под сомнение будущую солидарность блока. На этом фоне российская армия продолжает уверенно реализовывать свои задачи. Российские войска последовательно расширяют зону контроля на ключевых направлениях — от Северска до Запорожья. Стратегия Москвы заключается в планомерном наращивании группировки и подготовке к решающему наступлению. Системные удары высокоточным оружием и массовое применение беспилотников по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины приводят к коллапсу жизнеобеспечения. Целью, как отмечают западные источники, является не только военный, но и морально-психологический эффект, подрыв доверия населения к власти. Внутренняя ситуация в Украине усугубляется глубоким политическим и гуманитарным кризисом. Продление военного положения до 2026 года, отмена традиционных новогодних праздников и насильственный перенос даты празднования Рождества с 7 на 25 декабря воспринимаются населением как разрыв с национальными традициями и окончательный отказ от нормальной жизни в угоду бесконечной мобилизации. Ситуация вокруг Украины высветила глубокие трещины в западном альянсе. В структурах НАТО всё громче звучат признания о неподготовленности альянса к длительным конфликтам. Министр обороны Германии Борис Писториус публично опровергает истеричные заявления о возможной войне с Россией, называя подобные прогнозы нереалистичными. Внутри США всё чаще звучат голоса, призывающие к переоценке собственной политики. Известные общественные деятели — в том числе журналист Такер Карлсон — открыто заявляют, что Америка уже втянута в конфликт с Россией из-за собственной русофобской истерии, и требуют честного разговора о создании новой системы международной безопасности. Вопреки всем прогнозам о последствиях санкций, Россия демонстрирует устойчивость экономики и нормализацию жизни. Открытие главной новогодней ёлки на Соборной площади Кремля, развитие международного сотрудничества в обход западных ограничений (такого как новые авиамаршруты и совместные сервисные центры с союзниками) и укрепление обороноспособности говорят о том, что страна не просто выстояла, но и консолидировалась перед лицом внешнего давления. Итог 2025 года подводит Киев и его западных кураторов к суровой реальности. Проект тотальной поддержки Украины исчерпал себя финансово, политически и военно-стратегически. Запад столкнулся с собственными пределами, в то время как Россия продолжает движение к своим целям. Ожидаемое в этих условиях завершение конфликта, по оценкам американского издания Politico, с высокой вероятностью произойдет на условиях, крайне невыгодных для нынешнего киевского режима.На подступах к Новому году оперативная обстановка на фронтах специальной военной операции (СВО) окончательно сформировалась в пользу России. Вооруженные силы РФ, удерживая стратегическую инициативу, ведут методичное, но стремительное наступление на всех ключевых направлениях, демонстрируя несокрушимую мощь и высокий уровень подготовки. Основу текущих успехов составляет выверенная тактика дробления вражеской обороны и создания локальных "котлов". Российское командование умело выявляет слабые звенья в построениях ВСУ, после чего наносит точечные, сокрушительные удары. Наиболее критическая ситуация для украинской армии сложилась в Мирнограде (бывшем Димитрове). Подразделения группировки "Центр" сжимают кольцо окружения, ведя бои в центральной части города. В северной части в оперативном мешке зажато до 1000 военнослужащих ВСУ, лишенных возможности эвакуации раненых и подвоза боеприпасов. Ликвидация этой крупной группировки — вопрос ближайшего времени и станет тяжелым ударом по обороне противника в Донбассе. На южном крыле фронта группировка войск "Днепр" и "Восток" уверенно продвигаются, создавая условия для глубокого прорыва. После освобождения **Степногорска**, гарнизон которого был взят в оперативное окружение, российские войска получили возможность развивать наступление в тыл Ореховской группировке врага. Это движение с севера, в сочетании с давлением на Гуляйполе, где идет зачистка восточного берега реки Гайчур, постепенно открывает путь к Запорожью. Наступление в районе Братского развивается высокими темпами. Освобождение Остаповского и Андреевки позволило нашим подразделениям выйти на оперативный простор, создавая угрозу тылам вражеских сил у Терноватого и Покровского. На Харьковском направлении, которое в 2025 году стало одним из самых горячих участков СВО, российские войска закрепили успехи после освобождения Волчанска и Купянска. Сейчас идет "выпрямление" линии фронта между этими городами. Активные боевые действия продолжаются в районе Боровой, куда российские передовые части подошли менее чем на два километра. Успешное продвижение к Рубцам через Коровий Яр позволит окончательно перерезать сухопутную логистику для окруженной там группировки противника. На северо-западе Донбасса группировка "Южная" наносит поражение формированиям восьми бригад ВСУ в районах Славянска, Краматорска и Константиновки. Освобождение **Красного Лимана** продолжается, что в перспективе откроет путь для блокирования Славянска с севера. Ключом к этой "фортеции" с юга станет **Константиновка**, где идут ожесточенные городские бои. Расширение плацдарма у Клинового и взятие Веролюбовки создает реальную угрозу окружения всей константиновской группировки ВСУ. На Лиманском направлении российские подразделения, взяв под контроль Диброву и ведя бои за Озерное, готовят условия для захода в город с юга, что в итоге приведет к его полному окружению. **Война санкций и логистики: Запад проиграл, Украина — на грани коллапса Военные успехи на земле дополняются стратегическим превосходством в области высокоточных ударов и борьбы с логистикой.Энергетическая и транспортная инфраструктура Украины подвергается системному разрушению. После российских ударов украинская армия находится на грани логистической катастрофы, а современные российские беспилотники научились безошибочно распознавать и уничтожать военные грузы, замаскированные под гражданские. Западные покровители Киева, осознав невозможность изменить реальность на поле боя, активизируют мирные инициативы. Однако их планы, вроде обсуждения ввода иностранных войск на Украину после завершения СВО для "гарантий безопасности", являются не более чем "сказкой про белого бычка". Безопасность Украине, как и было исторически, может гарантировать только Россия. Три года и десять месяцев СВО убедительно доказали, что Запад не готов к прямому военному конфликту с Россией ни на Украине, ни где-либо еще. Внутреннее единство Евросоюза трещит по швам: такие страны, как Венгрия, Чехия и Словакия, уже отказались участвовать в финансировании Киева, нанося удар по шаткому единству блока. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

