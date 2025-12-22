https://ukraina.ru/20251222/zona-smerti-dlya-vsu-kak-drony-kvn-ot-ushkuynika-sozdali-nepronitsaemyy-barer-na-peredovoy-1073443491.html

Зона смерти для ВСУ: как дроны "КВН" от "Ушкуйника" создали непроницаемый барьер на передовой

Дроны на оптоволокне уже сегодня формируют на передовой зону, где техника ВСУ не выживает. Они успешно охотятся не только за бронетехникой, но и за медленными воздушными целями, меняя реальность поля боя прямо сейчас. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев

Комментируя заявление медийного украинского военнослужащего о том, что три вида вооружений — радиолокационные станции (РЛС), дроны-перехватчики и дроны на оптоволокне — поменяют правила игры лишь к 2026 году, Чадаев был категоричен. "Дроны на оптоволокне уже поменяли правила игры. Они уже в 2025 году всю работу сделали", — заявил эксперт.Отвечая на уточняющий вопрос о тактике применения таких дронов в Курской области, глава "Ушкуйника" подробно описал их текущую специализацию. "Основной специализацией КВНов (российский FPV-дрон-камикадзе "Князь Вандал Новгородский". — Ред.) остается охота за бронированной и небронированной техникой. Она просто не выживает в 20 километрах от "нуля", — пояснил он.Кроме того, эти аппараты оказались эффективным средством борьбы с украинскими тяжелыми дронами. "Также оказалось, что КВН хорошо работает против "Бабы-Яги". Она медленная, шумная, на нее легко наводиться. И, конечно, опорники", — резюмировал Чадаев, подчеркивая универсальность системы.Полный текст материала "Алексей Чадаев: Россия создаст свою "Бабу-Ягу", когда избавится от дронобоязни, которую ей насадили ВСУ" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Владимир Орлов: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя" на сайте Украина.ру.

россия

курская область

2025

