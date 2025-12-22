Зона смерти для ВСУ: как дроны "КВН" от "Ушкуйника" создали непроницаемый барьер на передовой - 22.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251222/zona-smerti-dlya-vsu-kak-drony-kvn-ot-ushkuynika-sozdali-nepronitsaemyy-barer-na-peredovoy-1073443491.html
Зона смерти для ВСУ: как дроны "КВН" от "Ушкуйника" создали непроницаемый барьер на передовой
Зона смерти для ВСУ: как дроны "КВН" от "Ушкуйника" создали непроницаемый барьер на передовой - 22.12.2025 Украина.ру
Зона смерти для ВСУ: как дроны "КВН" от "Ушкуйника" создали непроницаемый барьер на передовой
Дроны на оптоволокне уже сегодня формируют на передовой зону, где техника ВСУ не выживает. Они успешно охотятся не только за бронетехникой, но и за медленными воздушными целями, меняя реальность поля боя прямо сейчас. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев
2025-12-22T05:45
2025-12-22T05:45
новости
россия
курская область
вооруженные силы украины
квн
украина.ру
дроны
бпла
беспилотники
"баба-яга"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/15/1061943422_0:109:3071:1836_1920x0_80_0_0_82438a513559541f2681eb17ad9bbcbd.jpg
Комментируя заявление медийного украинского военнослужащего о том, что три вида вооружений — радиолокационные станции (РЛС), дроны-перехватчики и дроны на оптоволокне — поменяют правила игры лишь к 2026 году, Чадаев был категоричен. "Дроны на оптоволокне уже поменяли правила игры. Они уже в 2025 году всю работу сделали", — заявил эксперт.Отвечая на уточняющий вопрос о тактике применения таких дронов в Курской области, глава "Ушкуйника" подробно описал их текущую специализацию. "Основной специализацией КВНов (российский FPV-дрон-камикадзе "Князь Вандал Новгородский". — Ред.) остается охота за бронированной и небронированной техникой. Она просто не выживает в 20 километрах от "нуля", — пояснил он.Кроме того, эти аппараты оказались эффективным средством борьбы с украинскими тяжелыми дронами. "Также оказалось, что КВН хорошо работает против "Бабы-Яги". Она медленная, шумная, на нее легко наводиться. И, конечно, опорники", — резюмировал Чадаев, подчеркивая универсальность системы.Полный текст материала "Алексей Чадаев: Россия создаст свою "Бабу-Ягу", когда избавится от дронобоязни, которую ей насадили ВСУ" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Владимир Орлов: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя" на сайте Украина.ру.
россия
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/15/1061943422_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_5880340fa67461db92b192790e369358.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, квн, украина.ру, дроны, бпла, беспилотники, "баба-яга", fpv-дрон, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, КВН, Украина.ру, дроны, БПЛА, беспилотники, "Баба-Яга", fpv-дрон, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Зона смерти для ВСУ: как дроны "КВН" от "Ушкуйника" создали непроницаемый барьер на передовой

05:45 22.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие отряда "Т" Добровольческого корпуса в Курской области
Военнослужащие отряда Т Добровольческого корпуса в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Дроны на оптоволокне уже сегодня формируют на передовой зону, где техника ВСУ не выживает. Они успешно охотятся не только за бронетехникой, но и за медленными воздушными целями, меняя реальность поля боя прямо сейчас. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев
Комментируя заявление медийного украинского военнослужащего о том, что три вида вооружений — радиолокационные станции (РЛС), дроны-перехватчики и дроны на оптоволокне — поменяют правила игры лишь к 2026 году, Чадаев был категоричен. "Дроны на оптоволокне уже поменяли правила игры. Они уже в 2025 году всю работу сделали", — заявил эксперт.
Отвечая на уточняющий вопрос о тактике применения таких дронов в Курской области, глава "Ушкуйника" подробно описал их текущую специализацию. "Основной специализацией КВНов (российский FPV-дрон-камикадзе "Князь Вандал Новгородский". — Ред.) остается охота за бронированной и небронированной техникой. Она просто не выживает в 20 километрах от "нуля", — пояснил он.
Кроме того, эти аппараты оказались эффективным средством борьбы с украинскими тяжелыми дронами.
"Также оказалось, что КВН хорошо работает против "Бабы-Яги". Она медленная, шумная, на нее легко наводиться. И, конечно, опорники", — резюмировал Чадаев, подчеркивая универсальность системы.
Полный текст материала "Алексей Чадаев: Россия создаст свою "Бабу-Ягу", когда избавится от дронобоязни, которую ей насадили ВСУ" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Владимир Орлов: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныКВНУкраина.рудроныБПЛАбеспилотники"Баба-Яга"fpv-дронСВОдзен новости СВОновости СВО сейчаспрогнозы СВОновости СВОСпецоперацияУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:10Памятник Булгакову сносит даже не Швондер, а персонажи "Скотного двора". Эксперты о происходящем в стране
05:55Украина за неделю. Затягивание конфликта с надеждой на максимальное ослабление России
05:45Зона смерти для ВСУ: как дроны "КВН" от "Ушкуйника" создали непроницаемый барьер на передовой
05:30"А давайте-ка мы ее собьем": Чадаев о главной проблеме внедрения тяжелых российских дронов
05:15"В странах Европы стагнирует производство": политолог об упадке промышленности в ЕС
05:00"Эра войны моторов": военный эксперт предупредил о риске коллапса электроники на поле боя
04:46Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:45Выбивать "гнезда" с операторами: Чадаев назвал эффективный способ очистить небо от дронов ВСУ
04:31Вице-президент США объяснил, куда должны идти деньги американцев
04:30"Помощь будет разворовываться": Брекотин предрек судьбу нового транша ЕС для Украины
04:15"Симбиоз человека с дронами": Герой России объяснил, почему техника не заменит бойца на поле боя
04:12Звезду Голливуда Джонни Деппа на Украине записали в "неблагонадёжные"
04:00Ретрансляторы против катушки: эксперт оценил методы противодействия и потенциал новых технологий
03:59В Темрюкском районе Кубани из-за атаки БПЛА повреждены причалы и суда
03:46Путин ежедневно встречается с участниками СВО — Песков
03:35Освободившиеся украинские заключённые массово становятся жертвами ТЦК
03:23Британскую газету возмутило восстановление Мариуполя
02:59Уиткофф приоткрыл детали переговоров РФ и США по Украине во Флориде
02:27Российские войска продолжают наступление в сторону Запорожья
02:08Истребитель F-16 перехватил самолёт из-за приближения к резиденции Трампа
Лента новостейМолния