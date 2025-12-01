https://ukraina.ru/20251222/voennaya-svodka-za-21-dekabrya-ot-kanala-dnevnik-desantnika-1073446544.html

Военная сводка за 21 декабря от канала "Дневник десантника"

Военная сводка за 21 декабря от канала "Дневник десантника" - 22.12.2025 Украина.ру

Военная сводка за 21 декабря от канала "Дневник десантника"

Канал "Дневник Десантника" представил сводку продвижения частей и подразделений ВС РФ на всех направлениях украинского фронта за 21 декабря

2025-12-22T00:12

2025-12-22T00:12

2025-12-22T00:12

украина.ру

новости

россия

наступление вс рф

вс рф

сво

новости сво

война на украине

красноармейск днр

покровск/красноармейск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072854301_0:215:3072:1943_1920x0_80_0_0_6dd9ca001834c109a519105662e9c31f.jpg

🟥 Красноармейское направление: К северо-западу от окраин Красноармейска продолжаются бои. Российские подразделения ведут зачистку Димитрова;🟥 Константиновское направление: ВС РФ пробиваются к дороге севернее Александро-Калиново, штурмуют городскую застройку в южной и юго-восточной частях Константиновки;🟥 Северское направление: Российские подразделения закрепились в Кузьминовке и Бондарном, взламывают оборону противника западнее Северска. Идут бои в балке восточнее Закотного, в самом селе и Озёрном. Взяты два опорных пункта ВСУ в лесах севернее Диброва, продвижение по дороге в сторону Красного Лимана;🟥 Краснолиманское направление: Бои в Ставках на западной и восточной окраинах. ВС РФ теснят противника на участке Святогорск—Яровая, продвигаются севернее Александровки и Коровьего Яра, закрывают "карман" между Лозовой и Новой Кругляковкой;🟥 Купянское направление: Идут бои в районе центральной площади и микрорайона Юбилейный;🟥 Харьковское направление: Российские подразделения выравнивают фронт по рубежу Лиман—Прилипки, продвигаются в Вильче, есть успехи в Волчанских Хуторах;🟥 Сумское направление: ВС РФ расширяют зону контроля на новом участке юго-восточнее Сум. Под контролем Грабовское. По данным противника, бои идут на восточной окраине Рясного. После освобождения Грабовского эвакуировано около 50 мирных жителей.Подробнее о том, как из зоны активных боевых действий были эвакуированы мирные жители в публикации - Российские военные эвакуировали жителей села Грабовское в тыл. Киев назвал это незаконной депортацией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

покровск/красноармейск

константиновка

северск

краснолиманское направление

купянск

харьковская область

сумская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, россия, наступление вс рф, вс рф, сво, новости сво, война на украине, красноармейск днр, покровск/красноармейск, константиновка, северск, краснолиманское направление, купянск, харьковская область, сумская область, всу, вооруженные силы украины