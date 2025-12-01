https://ukraina.ru/20251222/voennaya-svodka-za-21-dekabrya-ot-kanala-dnevnik-desantnika-1073446544.html
Военная сводка за 21 декабря от канала "Дневник десантника"
Военная сводка за 21 декабря от канала "Дневник десантника" - 22.12.2025
Военная сводка за 21 декабря от канала "Дневник десантника"
Канал "Дневник Десантника" представил сводку продвижения частей и подразделений ВС РФ на всех направлениях украинского фронта за 21 декабря
2025-12-22T00:12
2025-12-22T00:12
2025-12-22T00:12
🟥 Красноармейское направление: К северо-западу от окраин Красноармейска продолжаются бои. Российские подразделения ведут зачистку Димитрова;🟥 Константиновское направление: ВС РФ пробиваются к дороге севернее Александро-Калиново, штурмуют городскую застройку в южной и юго-восточной частях Константиновки;🟥 Северское направление: Российские подразделения закрепились в Кузьминовке и Бондарном, взламывают оборону противника западнее Северска. Идут бои в балке восточнее Закотного, в самом селе и Озёрном. Взяты два опорных пункта ВСУ в лесах севернее Диброва, продвижение по дороге в сторону Красного Лимана;🟥 Краснолиманское направление: Бои в Ставках на западной и восточной окраинах. ВС РФ теснят противника на участке Святогорск—Яровая, продвигаются севернее Александровки и Коровьего Яра, закрывают "карман" между Лозовой и Новой Кругляковкой;🟥 Купянское направление: Идут бои в районе центральной площади и микрорайона Юбилейный;🟥 Харьковское направление: Российские подразделения выравнивают фронт по рубежу Лиман—Прилипки, продвигаются в Вильче, есть успехи в Волчанских Хуторах;🟥 Сумское направление: ВС РФ расширяют зону контроля на новом участке юго-восточнее Сум. Под контролем Грабовское. По данным противника, бои идут на восточной окраине Рясного. После освобождения Грабовского эвакуировано около 50 мирных жителей.Подробнее о том, как из зоны активных боевых действий были эвакуированы мирные жители в публикации - Российские военные эвакуировали жителей села Грабовское в тыл. Киев назвал это незаконной депортацией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Военная сводка за 21 декабря от канала "Дневник десантника"
Канал "Дневник Десантника" представил сводку продвижения частей и подразделений ВС РФ на всех направлениях украинского фронта за 21 декабря
🟥 Красноармейское направление: К северо-западу от окраин Красноармейска продолжаются бои. Российские подразделения ведут зачистку Димитрова;
🟥 Константиновское направление: ВС РФ пробиваются к дороге севернее Александро-Калиново, штурмуют городскую застройку в южной и юго-восточной частях Константиновки;
🟥 Северское направление: Российские подразделения закрепились в Кузьминовке и Бондарном, взламывают оборону противника западнее Северска. Идут бои в балке восточнее Закотного, в самом селе и Озёрном. Взяты два опорных пункта ВСУ в лесах севернее Диброва, продвижение по дороге в сторону Красного Лимана;
🟥 Краснолиманское направление: Бои в Ставках на западной и восточной окраинах. ВС РФ теснят противника на участке Святогорск—Яровая, продвигаются севернее Александровки и Коровьего Яра, закрывают "карман" между Лозовой и Новой Кругляковкой;
🟥 Купянское направление: Идут бои в районе центральной площади и микрорайона Юбилейный;
🟥 Харьковское направление: Российские подразделения выравнивают фронт по рубежу Лиман—Прилипки, продвигаются в Вильче, есть успехи в Волчанских Хуторах;
🟥 Сумское направление: ВС РФ расширяют зону контроля на новом участке юго-восточнее Сум. Под контролем Грабовское. По данным противника, бои идут на восточной окраине Рясного. После освобождения Грабовского эвакуировано около 50 мирных жителей.
Подробнее о том, как из зоны активных боевых действий были эвакуированы мирные жители в публикации - Российские военные эвакуировали жителей села Грабовское в тыл. Киев назвал это незаконной депортацией.