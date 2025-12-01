Военная сводка за 21 декабря от канала "Дневник десантника" - 22.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251222/voennaya-svodka-za-21-dekabrya-ot-kanala-dnevnik-desantnika-1073446544.html
Военная сводка за 21 декабря от канала "Дневник десантника"
Военная сводка за 21 декабря от канала "Дневник десантника" - 22.12.2025 Украина.ру
Военная сводка за 21 декабря от канала "Дневник десантника"
Канал "Дневник Десантника" представил сводку продвижения частей и подразделений ВС РФ на всех направлениях украинского фронта за 21 декабря
2025-12-22T00:12
2025-12-22T00:12
украина.ру
новости
россия
наступление вс рф
вс рф
сво
новости сво
война на украине
красноармейск днр
покровск/красноармейск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072854301_0:215:3072:1943_1920x0_80_0_0_6dd9ca001834c109a519105662e9c31f.jpg
🟥 Красноармейское направление: К северо-западу от окраин Красноармейска продолжаются бои. Российские подразделения ведут зачистку Димитрова;🟥 Константиновское направление: ВС РФ пробиваются к дороге севернее Александро-Калиново, штурмуют городскую застройку в южной и юго-восточной частях Константиновки;🟥 Северское направление: Российские подразделения закрепились в Кузьминовке и Бондарном, взламывают оборону противника западнее Северска. Идут бои в балке восточнее Закотного, в самом селе и Озёрном. Взяты два опорных пункта ВСУ в лесах севернее Диброва, продвижение по дороге в сторону Красного Лимана;🟥 Краснолиманское направление: Бои в Ставках на западной и восточной окраинах. ВС РФ теснят противника на участке Святогорск—Яровая, продвигаются севернее Александровки и Коровьего Яра, закрывают "карман" между Лозовой и Новой Кругляковкой;🟥 Купянское направление: Идут бои в районе центральной площади и микрорайона Юбилейный;🟥 Харьковское направление: Российские подразделения выравнивают фронт по рубежу Лиман—Прилипки, продвигаются в Вильче, есть успехи в Волчанских Хуторах;🟥 Сумское направление: ВС РФ расширяют зону контроля на новом участке юго-восточнее Сум. Под контролем Грабовское. По данным противника, бои идут на восточной окраине Рясного. После освобождения Грабовского эвакуировано около 50 мирных жителей.Подробнее о том, как из зоны активных боевых действий были эвакуированы мирные жители в публикации - Российские военные эвакуировали жителей села Грабовское в тыл. Киев назвал это незаконной депортацией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
покровск/красноармейск
константиновка
северск
краснолиманское направление
купянск
харьковская область
сумская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072854301_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fb0bd1cdd5ef1990538cedfdda9797de.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, россия, наступление вс рф, вс рф, сво, новости сво, война на украине, красноармейск днр, покровск/красноармейск, константиновка, северск, краснолиманское направление, купянск, харьковская область, сумская область, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Новости, Россия, наступление ВС РФ, ВС РФ, СВО, новости СВО, война на Украине, Красноармейск ДНР, Покровск/Красноармейск, Константиновка, Северск, Краснолиманское направление, Купянск, Харьковская область, Сумская область, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Военная сводка за 21 декабря от канала "Дневник десантника"

00:12 22.12.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота танков Т-72Б в южном секторе СВО
Работа танков Т-72Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Канал "Дневник Десантника" представил сводку продвижения частей и подразделений ВС РФ на всех направлениях украинского фронта за 21 декабря
🟥 Красноармейское направление: К северо-западу от окраин Красноармейска продолжаются бои. Российские подразделения ведут зачистку Димитрова;
🟥 Константиновское направление: ВС РФ пробиваются к дороге севернее Александро-Калиново, штурмуют городскую застройку в южной и юго-восточной частях Константиновки;
🟥 Северское направление: Российские подразделения закрепились в Кузьминовке и Бондарном, взламывают оборону противника западнее Северска. Идут бои в балке восточнее Закотного, в самом селе и Озёрном. Взяты два опорных пункта ВСУ в лесах севернее Диброва, продвижение по дороге в сторону Красного Лимана;
🟥 Краснолиманское направление: Бои в Ставках на западной и восточной окраинах. ВС РФ теснят противника на участке Святогорск—Яровая, продвигаются севернее Александровки и Коровьего Яра, закрывают "карман" между Лозовой и Новой Кругляковкой;
🟥 Купянское направление: Идут бои в районе центральной площади и микрорайона Юбилейный;
🟥 Харьковское направление: Российские подразделения выравнивают фронт по рубежу Лиман—Прилипки, продвигаются в Вильче, есть успехи в Волчанских Хуторах;
🟥 Сумское направление: ВС РФ расширяют зону контроля на новом участке юго-восточнее Сум. Под контролем Грабовское. По данным противника, бои идут на восточной окраине Рясного. После освобождения Грабовского эвакуировано около 50 мирных жителей.
Подробнее о том, как из зоны активных боевых действий были эвакуированы мирные жители в публикации - Российские военные эвакуировали жителей села Грабовское в тыл. Киев назвал это незаконной депортацией.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиРоссиянаступление ВС РФВС РФСВОновости СВОвойна на УкраинеКрасноармейск ДНРПокровск/КрасноармейскКонстантиновкаСеверскКраснолиманское направлениеКупянскХарьковская областьСумская областьВСУВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:12Военная сводка за 21 декабря от канала "Дневник десантника"
23:52Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России
18:40Тайная встреча Умерова и просьба к ФБР. Итоги 21 декабря
18:00Антикризисные заявления украинских властей спотыкаются об Одессу
17:39От бравады до извинений: история солдата ВСУ, попавшего в плен. Главное к этому часу
17:13Ракетные войска России наносят залповый удар по Харьковской области
17:04Новости с Сумского направления сообщает канал "Дневник десантника"
16:48Путин и Лукашенко проводят консультации перед саммитом ЕАЭС
16:39В Харькове "людоловы" забрали волонтёра, который вез помощь ВСУ
15:59Константин Рокоссовский: маршал двух государств зарубивший белого генерала
15:38Орбан назвал единственный способ укрепить Украину. Главное к этому часу
15:09"Пьяница", "придурок", "худший канцлер за всю историю": как немцы относятся к Мерцу
15:05"Без прицелов не видят, стреляют на звук": украинский волонтер раскритиковал ПВО Одессы
14:52Российские военные эвакуировали жителей села Грабовское в тыл. Киев назвал это незаконной депортацией
14:42Канал для американской проблемы: как и зачем Умеров вышел на директора ФБР
14:32Битва за фланги: как развивается российское наступление севернее Красного Лимана. Главные новости
14:23Танкерная война Украины. Почему эскалация на море обернулась для Киева катастрофой
14:22Цепная реакция: после взятия Высокого ВС РФ установили контроль над Грабовским на Сумском направлении
14:12Евро преодолел психологический рубеж: наличный курс впервые превысил 50 гривен
14:02Захарова раскрыла, кто спасает зимние праздники в ЕС. Главные новости к этому часу
Лента новостейМолния