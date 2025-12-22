https://ukraina.ru/20251222/mayami--obo-vsem-dogovorilis-soglasovyvayut-nyuansy-chto-esche--svidetelstvuet-poyavlenie-novykh-lits-ot-1073475035.html

Майами – обо всем договорились, согласовывают нюансы. Что еще свидетельствует появление новых лиц от США

Поступают первые, достаточно ограниченные сигналы, по итогам очередного раунда переговоров в Майами, которые прошли в квази-трёхстороннем формате.

По факту сначала состоялось общение американской переговорной группы с Умеровым и Гнатовым, затем последовало долгое и обстоятельное общение с Кириллом Дмитриевым, после чего снова были контакты с украинской стороной, затем опять Дмитриев и в финале вновь украинцы.Информация участниками переговоров выдаётся крайне дозированно. Умеров, например, по сути просто воспроизвёл короткое заявление Уиткоффа, не добавив ничего от себя. Кирилл Дмитриев ограничился формулировкой о том, что всё в целом проходит конструктивно, и дал понять, что дальнейшее обсуждение продолжится уже в Москве, то есть, вероятно, предполагается ещё одна встреча именно там. Впрочем, у меня есть ощущение, что таких встреч будет не одна и не две, а гораздо больше.Если же говорить о том, что мы понимаем по вбросам, инсайдам и той фрагментарной информации, которая всё же просачивается, то сначала стоит зафиксировать публичную часть. Очень симптоматично заявление Уиткоффа о том, что с украинской стороной идёт обсуждение сроков и очерёдности различных мероприятий в рамках выполнения мирного плана. Кроме того, подтверждён формат обсуждаемого набора документов, о котором ранее говорили и Путин, и ряд других официальных лиц. Речь идёт о наличии базового блока из двадцати пунктов, отдельного блока, посвящённого гарантиям безопасности и всей безопасной компоненте в целом, а также отдельного экономического блока, связанного с послевоенным восстановлением и сотрудничеством.И вот здесь начинается самое интересное. Мы сразу видим, какие вопросы лежат в проблемной плоскости, а какие остаются предметом дискуссии. Совершенно очевидно, что именно блок безопасности является наиболее сложным и для России, и для Украины. Здесь и тема НАТО, и формы возможной реализации договорённостей. В целом можно предполагать, что, если эта часть будет реализовываться, то без участия Украины как субъекта и без внесения изменений в её конституцию. Но пока это лишь осторожное предположение.Кроме того, дискуссионным остаётся вопрос численности украинской армии после завершения полномасштабных боевых действий и вопрос её размещения. Европейцы выдвигают и свои деструктивные инициативы, и здесь показателен комментарий помощника российского президента Ушакова, из которого следует, что большая часть предложений по корректировке плана Трампа со стороны Украины и Европы для Москвы неприемлема. В первую очередь это касается именно безопасной компоненты, включая размеры ВСУ и формат размещения европейских контингентов на Украине или вблизи её территории.Экономический блок при этом выглядит уже не столько дискуссионным, сколько бизнесовым. Это вопросы о том, кто и за что будет платить, какими ресурсами, кто и чем будет управлять, какие объекты станут приоритетными, а какие нет, как будет выглядеть участие США и участие России, и, наконец, что делать с замороженными российскими резервами. Напомню, что американцы достаточно жёстко давили на европейцев и по части так называемого "репарационного кредита" у них в итоге все получилось – не тронули. Вероятно, и здесь подчеркну именно это слово, поскольку официальных заявлений пока нет, но логика процесса такова - предполагается использование этих ресурсов в рамках совместных проектов на территории того самого огрызка незалежной. Причём совместных именно для США и России. По факту это означает, что Россия получает участие и управление в ряде проектов на Украине вместе с Соединёнными Штатами, что автоматически даёт дополнительный уровень контроля.Кроме того, вне контекста Украины, говоря о использовании российских резервов, речь, повторюсь, вероятно, идёт прежде всего об энергетике, о проектах в сфере редкоземельных металлов и о логистической инфраструктуре. По моей информации, на встрече в Берлине к этим проектам приглашали и европейцев, оставляя им, по сути, последний шанс вернуться в конструктив, если у кого-то из них всё же проснётся здравый смысл и появится готовность участвовать в этих схемах.Ну и основной блок, который на самом деле вмещает в себя прежде всего военную и политическую компоненту, это ровно то, что обсуждалось в первую очередь между американцами и украинской стороной. И я прошу снова обратить внимание на формулировку, которую использовал спецпосланник президента США Уиткофф и которую затем практически дословно повторил Умеров. Речь шла о сроках и очерёдности реализации мероприятий. А это очень важный маркер.Когда в переговорах начинают обсуждать сроки и очерёдность, это означает, что логика процесса уже согласована, что содержание договорённостей в целом принято и что стороны переходят к обсуждению механики реализации. То есть что будет происходить, в какой последовательности и в какие временные рамки. Иными словами, с высокой долей вероятности львиная часть пунктов плана Дональда Трампа уже согласована в трёхстороннем формате, но не в виде совместного заседания трёх сторон за одним столом, как этого отчаянно добивались Зеленский и европейцы, а через последовательные контакты.Напомню, что буквально в пятницу Зеленский заявлял, будто бы американцы якобы просят о трёхсторонней встрече. Американская сторона это не подтверждала. Российская сторона прямо сказала, что никто всерьёз подобный формат не обсуждал. Это была хотелка европейцев и самого Зеленского. Его желание очевидно, втянуть европейцев в переговорный процесс, чтобы хоть как то сохранить субъектность. Но, как говорится, не задалось. Европейцам прямо дали понять, что в политическую и военную часть сделки им лезть не нужно, это не их поле и не их уровень. Хотите участвовать, пожалуйста, участвуйте в экономических проектах и восстановлении, но не в принятии ключевых решений.Что касается Кирилла Дмитриева, то я уже говорил об этом ранее. Помощник президента Ушаков подтвердил, что Дмитриев вернётся и доложит Владимиру Путину итоги переговоров. После этого, возможно, последуют какие то официальные заявления. Я подчёркиваю, возможно, поскольку пока речь идёт о рабочем процессе. Но сами слова Дмитриева о том, что дальше работа продолжится в Москве, указывают на масштабную, кропотливую и далеко не одноразовую переговорную линию. И здесь появляется ещё один крайне важный и симптоматичный момент, на который обратили внимание все, кто внимательно следит за процессом. Это персона, присоединившаяся к переговорам. В информационных утечках упоминается человек, участвовавший в контактах с Киевом в рамках ресурсной сделки. Это старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Комиссар Федерального агентства по закупкам США, руководитель департамента по сделкам слияния и поглощения, специалист по реструктуризациям и крупным корпоративным операциям. Его появление в переговорном процессе с российской стороной является чрезвычайно показательным. Это прямой сигнал того, что принципиальное решение по финансово-экономической части большой сделки между Кремлём и Белым домом уже сформировано. Есть понимание, как будет выглядеть архитектура экономического взаимодействия между Россией и Соединёнными Штатами, какие активы, какие проекты и какие зоны контроля войдут в эту конфигурацию. Именно поэтому на переговорах всё меньше политической риторики и всё больше разговоров о механизмах, сроках, очерёдности и управлении. А это, как показывает практика, означает, что процесс уже зашёл далеко и обратной дороги у него практически нет.Какая роль и какое место во всей этой конструкции отводится Украине? Здесь, повторюсь, в первую очередь речь идёт о будущем украинской экономики, о её структуре, о модели управления этой экономикой в логике "ресурсной сделки" и через тот самый фонд, который сейчас публично называют фондом восстановления, хотя по факту это уже управляющий фонд, зарегистрированный в Нью Йорке. И как я говорил ещё весной, когда только начиналось обсуждение "ресурсной сделки", Россия с крайне высокой вероятностью станет участником работы этого фонда, то есть фактически вместе с Соединёнными Штатами будет участвовать в управлении объектами, а возможно и целыми секторами украинской экономики. Именно этим, в частности, и объясняется появление в переговорном процессе этого персонажа, старшего советника Белого дома, специалиста по сделкам слияния и поглощения, потому что с учётом того огорода санкций, который за последние годы был нагорожен европейцами и американцами, с учётом вероятной поэтапной отмены американских санкций и при этом маловероятной отмены европейских, потребуется выстраивать сложные двухсторонние и трёхсторонние схемы и конструкции именно в бизнес проектах.Здесь, вероятно, речь пойдёт и о "Северных потоках" и о структуре собственности украинской газотранспортной системы, и здесь уже начинает маячить нечто похожее на консорциум, который обсуждался ещё во времена Леонида Кучмы, хотя не будем забегать вперёд и торопиться с выводами. Вероятно, в этот же контур попадут вопросы Запорожской АЭС, Каховской ГЭС и целый большой перечень объектов на территории Украины, а также внушительный список совместных проектов в первую очередь в энергетической сфере вне Украины между Соединёнными Штатами и Россией. Появление специалиста такого уровня и такого профиля происходит только тогда, когда принципиальные решения уже приняты, когда базовое понимание достигнуто и остаётся выстроить дорожную карту реализации, перевести договорённости в управляемые схемы и юридически оформленные конструкции. По имеющейся информации, Джош Грюнбаум давно близок и Уиткоффу и Трампу, он выходец из нью-йоркской бизнес-среды, с юридическим образованием, именно из того сегмента, где формировались и сам Трамп и его бизнес-окружение. Это рынок строительства, слияний и поглощений, крупного корпоративного управления. Это человек их круга и человек доверенный, и его подключение говорит о том, что речь идёт уже не о политических декларациях, а о серьёзном бизнесе, о серьёзных совместных проектах и о серьёзном совместном управлении как минимум экономикой Украины. В политической части я бы пока не торопился с выводами, хотя политические и военные аспекты, безусловно, обсуждались параллельно.Если суммировать сказанное, то фактически мы видим запараллеливание трёх блоков переговоров - военного, политического и экономического. И по каждому из них, судя по всему, состоялся обмен болевыми точками между американской и российской сторонами. Украинская позиция при этом в значительной степени была сформулирована ещё в Берлине, и мы уже видели первые комментарии со стороны официальных лиц Российской Федерации, пусть и достаточно осторожные. Ждём дальнейших сигналов, но с высокой долей вероятности Москва и Вашингтон продолжают удерживаться в логике тех позиций, которые были зафиксированы ещё в Анкоридже и затем уточнялись в ходе последующих консультаций. Что касается корректировок и встречных предложений, которые подготовили Украина и европейцы, то значительная их часть, по всей видимости, будет просто проигнорирована. Вопрос теперь заключается лишь в том, как именно всё это будет реализовываться на практике и каким образом будет дожиматься Киев и лично Зеленский для того, чтобы эта большая конструкция заработала. И здесь я снова отсылаю вас к информации о встрече Умерова, Поклада и Пателя, как элемента разворачивающейся инфраструктуры переформатирования украинской власти, цель которой заключается в том, чтобы исключить Зеленского из уравнения. Быстро это произойдёт или нет, покажет время, но логика процесса очевидна - Зеленский не должен мешать реализации большой сделки между Вашингтоном и Москвой, частью которой Украина уже является не как субъект, а как объект.О вариантах судьбы Зеленского и позиции Евросоюза в переговорах - в статье Михаила Павлива "Зеленский без выборов и выбора. А Запад должен решить, отказывается ли он от войны"

