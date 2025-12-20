https://ukraina.ru/20251220/zelenskiy-bez-vyborov-i-vybora-a-zapad-dolzhen-reshit-otkazyvaetsya-li-on-ot-voyny-1073421981.html

Зеленский без выборов и выбора. А Запад должен решить, отказывается ли он от войны

Зеленский без выборов и выбора. А Запад должен решить, отказывается ли он от войны - 20.12.2025 Украина.ру

Зеленский без выборов и выбора. А Запад должен решить, отказывается ли он от войны

Намеченная встреча спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева с таким же спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером в Майами во многом определит судьбу переговоров о мире в Украине и развитие ситуации после них.

2025-12-20T20:26

2025-12-20T20:26

2025-12-20T20:26

украина

россия

сша

владимир зеленский

трамп и зеленский

дональд трамп

ес

нато

цик

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/14/1073421861_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_449564da7005daeccbc4a5cfaff99729.png

Потому что встреча эта, на которую вполне возможно завернет и сам Трамп, ответит на четыре вопроса:– как украинский недопрезидент Владимир Зеленский отреагирует на предложение президента России Владимира Путина обеспечить выборы в Украине и дать тем самым ей легитимную власть, имеющую право подписывать международные договора?– что будет с Зеленским, если он по-прежнему будет упорствовать и откажется и мир подписывать, и выборы президентские проводить?– что станет с европейскими "ястребами войны", если они сделают вид, что не поняли миротворчески инициативы Путина и Трампа?– таким ли устоявшимся и убежденным миротворцем является Трамп, якобы сегодня понимающий мотивы России и требующий от Европы поддержать его миротворческие потуги, нет ли у него двойного дня?На два первых вопроса ответы уже даны Зеленским и его покровителями. Но лишь частично, так как они еще не были в руках американских кураторов и те еще не зажимали их причинные места в дверных косяках в поисках покорности. По-настоящему не зажимали, так, игрались, когда европейцы и Зеленский позволяли себе фрондировать против Трампа, требующего поддержать его сделку и мир на Украине.Теперь эта ситуация идет к своему финишу, и нужно будет решать, соглашаться или не соглашаться с Трампом, который пока сквозь пальцы смотрел на фронду. Он может же и осерчать серьезно, потребовать ответить "или – или" и для пущей убедительности зажать дверной косяк. Вот когда Зеленскому и его дружочкам бЭмманюэлю Макрону, Фридриху Мерцу, Киру Стармеру и прочим якобы мужичкам из европейских "ястребов" станет по-настоящему больно…Все дело в том, что на своей прямой линии и большой пресс-конференции 19 декабря 2025 года Путин вольно или невольно заготовил для Зеленского и науськивающих его на войну западных спонсоров просто-таки чудесную ловушку, выступающую лакмусовой бумагой в сложившей ситуации: или за мир, или за войну.Путин подтвердил, что Россия готова к мирным переговорам по прекращению войны на Украине и готова подписать договор об этом, но только с легитимной властью на Украине. И поскольку Зеленский – просроченная нелегитимка самого дурного пошиба, то Путин призвал провести президентские выборы, дающие Украине легитимную власть, и пообещал даже обеспечить безопасность этой электоральной кампании. "Мы готовы подумать над тем, как обеспечить безопасность выборов на Украине. Мы готовы отказаться от ударов вглубь территории Украины на время выборов", – сказал президент России.Взамен Путин лишь потребовал обеспечить возможность проголосовать на этих выборах украинцам, которых, по его словам, в России может быть 5-10 млн чел. И предупредил: "Если в Киеве хотят использовать выборы, для срыва темпов нашего наступления, то они думают неправильно".Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова уже согласилась на Telegram-канале ЦИК России: "Если выборы на Украине примут легитимный характер, а перед нами будет поставлена задача провести голосование украинских граждан на территории России, эта возможность будет обеспечена на самом высоком уровне".И вот тут-то все и началось: тайное начало становиться явным. Зеленский, который еще 9 декабря сего года якобы соглашался на выборы и только требовал их законодательного обеспечения и гарантий безопасности для их участников, сразу обвинил Путина в том, что тот хочет контролировать ход кампании. Но он, Зеленский, не позволит, чтобы украинцами в процессе волеизъявления кто-то чужой командовал.Ничего внятного по этому поводу не смоги выродить из себя и европейцы. Но в этот же день на саммите ЕС было решено выделить Украина 90 млрд евро (105 млрд долл), которые на два года должны будут наскрести по своим сусекам все евространы, входящие в "коалицию кровавых хотюнчиков", пардон, в так называемую коалицию желающих войны на Украине.Теперь должны отреагировать и окончательно засветиться и, повторяю, проявить свою подлинную позицию США – они за мир или за войну? Реально хотят мира или только используют мирные переговоры и возможные подписанные на них документы для получения передышки, чтобы накопить силы и оружие для новой войны?В самых США и в их как бы правящей элите есть две точки зрения. Одна за то, чтобы США вышли из всех конфликтов в мире и занялись собой: своей страной, своей экономикой, культурой, социальными проблемами и т. д. и т. п. Их называют "новыми изоляционистами".Другие выступают за то, что США по-прежнему должны быть единственным гегемоном на планете и потому просто-таки обязаны не сбавлять обороты, а продолжать оказывать давление на всех несогласных. Везде, по всему миру, потому как поле деятельности единственного града на холме – вся планета, нуждающаяся в свете американской демократии и вкушания прелестей дядюшки Сэма. Или его наказания за дерзновенное неповиновение.Трамп же и его приближенные трамписты, похоже, занимают некую промежуточную позицию: они хотят передышки, чтобы повести наступление на всех с новой силой. Вариантов этого движения называют массу: с Европой и без нее, с НАТО или без него, на Россию и Китай или только на Китай, с Россией или без нее на весь Индо-Тихоокеанский регион (ИТР), с новой холодной войной для передышки или сразу же с войной горячей.Эта промежуточная позиция трампистов, по мнению внимательных наблюдателей, и предопределяет то, что США тоже не отказываются от войны как средства решения мировых глобальных проблем. Не отказываются окончательно, а как бы хотят быть немножечко беременными, выступая при этом за сохранение целомудрия. Выступать за мир, но длить холодную войну, готовясь к войне горячей – авось пригодится и придется прибегнуть, если сложатся удачные обстоятельства.И не зря же когда американские Уиткофф и Кушнер в ожидании Трампа обхаживают российского Кириллова на мирном треке, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, несмотря на мирные призывы Трампа и Путина, уже заявил, что Украина должна быть готова к тому, что в 2026 году боевые действия продолжатся. "Украине также следует быть готовой сражаться в 2026 году. И поэтому ЕС одобрил займ в размере 105 млрд долл для Киева — чтобы оплачивать это. Если мы войдем в эту зиму без мирного соглашения, то боевые действия продолжатся".Вот так: мы – за мир, но если с нами не согласитесь и не поверите в наш обман, то мы будем воевать. Это мы уже подготовили. Одной рукой – за мир, другой – отстегнули деньги на войну. Не мы, мол, отстегнули, а наши союзники, но мы ничего не делали путного, чтобы их остановить и удержать от войны. США многое могут и умеют, если хотят, чтобы было по-ихнему. Особенно в отношении европейцев, которые сидят у них на подсосе, как голодающие нищие у столовки с бесплатной раздачей недоеденных бургеров.И, конечно же, самый простой выбор у Зеленского. Это выбор без выбора, который частично зависит и от выборов. Вот такая политическая тарабарщина. Если ему разрешат провести выборы, то это только запутает его личный выбор – соглашаться на них или не соглашаться. Если не соглашаться, то тогда он лишний раз только подтвердит, что всем и так о нем известно. Он – мелкотравчатый, но кровавый и жесткий комедиант, безжалостно играющий жизнями сотен тысяч людей в угоду своим хозяевам. То есть военный преступник, который продлил и усугубил военные преступления и преступления против человечности, которые начались на Украине сразу после госпереворота 2014 года и привели к войне.Если же он соглашается на выборы, то ему придется очень постараться, чтобы на них победить и сохранить власть, чтобы хоть на время избежать ответственности за содеянное. По общему мнению, победить честно шансов у Зеленского нет. От слова "совсем". Однако самый демократичный в мире Запад уже обкатал в Европе технологии, как из мухи делать слона и из туалетного ершика – президента. Путем невиданного ранее масштаба фальсификаций и подтасовок на выборах.Точнее – при подсчете голосов и определении победителя. Так недавно президентом в Румынии стал некто Никушор Дан, которым смог во втором туре преодолеть отставание от конкурента больше, чем в 20% голосов. Все социологи утверждают, что естественным путем добиться такого невозможно. Вообще. Но если подтасовывать, то можно достигать и не таких электоральных чудес.Точно так же во второй раз президентом стала и Майя Санду в Молдавии, за которую на зарубежных участках отдали свои голоса несколько миллиардов молдаван, которые выехали на заработки в Европу из Молдавии, в которой, по оценкам 2025 года, приживает всего 2,381 млн человек. Но если надо, то вот и такие чудеса случаются в пользу "святой Майи"...Точно так же министром землетрясений и даже комендантом Черного моря в колхозе "Тормоз коммунизма" изберут и Зеленского. Если в нем, конечно, Запад еще будет нуждаться.Но если Зеленского даже путем ухищрений не изберут, то ему придется отвечать. Либо физически, либо юридически, но потом все равно физически. Это однозначно будет увлекательное, но жестокое зрелище. И, кроме России и республик Донбасса, где ему готовят Нюрнберг 2.0, вряд ли кто будет заинтересован в его спасении: как говорится, мальчик слишком много знал и многое мог рассказать…Вот и ждем результатов встречи в Майами – она многое прояснит…Еще о судьбе Зеленского читайте в статье Владимира Скачко "Зеленского могут принести в жертву. За то, что он тянет с мирным планом Трампа "

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

украина, россия, сша, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, ес, нато, цик, мнения, владимир скачко, весь скачко