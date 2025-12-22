"Эра войны моторов": военный эксперт предупредил о риске коллапса электроники на поле боя - 22.12.2025 Украина.ру
"Эра войны моторов": военный эксперт предупредил о риске коллапса электроники на поле боя
Зависимость от одной технологии на поле боя делает армию уязвимой перед оружием, способным вывести из строя всю электронику. В таком случае современная война может откатиться в эру моторов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев
Рассуждая о важности подготовки к "войне старого типа", Чадаев подчеркнул ключевой риск излишней технологизации. "Когда у тебя все висит на какой-то одной технологии, ты очень уязвим. Я сейчас даже не про "Старлинк", — заявил эксперт.Он привел конкретный пример потенциальной угрозы, которая может отбросить тактику на десятилетия назад. "Вдруг кто-то доведет до ума магнетроны, способные гасить микросхемы на большом расстоянии, вся электроника (автомобили, дроны, смартфоны) рухнет. И в этот момент снова настанет эра войны моторов", — пояснил Чадаев.Исходя из этой опасности, глава "Ушкуйника" сформулировал главный принцип. "То есть вопрос не в том, чтобы мы снова учились стрелять верхом на лошадях. А в том, чтобы наш технологический стек, на который мы опираемся при построении вооруженных сил, он должен в плане технологических пакетов иметь план А, план Б и план С", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Чадаев: Россия создаст свою "Бабу-Ягу", когда избавится от дронобоязни, которую ей насадили ВСУ" на сайте Украина.ру.О последствиях морской войны, которую Киев эскалировал при поддержке и кураторстве Лондона — в статье Михаила Павлива "Танкерная война Украины. Почему эскалация на море обернулась для Киева катастрофой" на сайте Украина.ру.
"Эра войны моторов": военный эксперт предупредил о риске коллапса электроники на поле боя

05:00 22.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Зависимость от одной технологии на поле боя делает армию уязвимой перед оружием, способным вывести из строя всю электронику. В таком случае современная война может откатиться в эру моторов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев
Рассуждая о важности подготовки к "войне старого типа", Чадаев подчеркнул ключевой риск излишней технологизации. "Когда у тебя все висит на какой-то одной технологии, ты очень уязвим. Я сейчас даже не про "Старлинк", — заявил эксперт.
Он привел конкретный пример потенциальной угрозы, которая может отбросить тактику на десятилетия назад. "Вдруг кто-то доведет до ума магнетроны, способные гасить микросхемы на большом расстоянии, вся электроника (автомобили, дроны, смартфоны) рухнет. И в этот момент снова настанет эра войны моторов", — пояснил Чадаев.
Исходя из этой опасности, глава "Ушкуйника" сформулировал главный принцип. "То есть вопрос не в том, чтобы мы снова учились стрелять верхом на лошадях. А в том, чтобы наш технологический стек, на который мы опираемся при построении вооруженных сил, он должен в плане технологических пакетов иметь план А, план Б и план С", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Чадаев: Россия создаст свою "Бабу-Ягу", когда избавится от дронобоязни, которую ей насадили ВСУ" на сайте Украина.ру.
О последствиях морской войны, которую Киев эскалировал при поддержке и кураторстве Лондона — в статье Михаила Павлива "Танкерная война Украины. Почему эскалация на море обернулась для Киева катастрофой" на сайте Украина.ру.
