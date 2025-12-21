https://ukraina.ru/20251221/evropa-predlagaet-kapitulyatsiyu-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-21-dekabrya-1073432267.html

Европа предлагает капитуляцию, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 21 декабря

Европа предлагает капитуляцию, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 21 декабря - 21.12.2025 Украина.ру

Европа предлагает капитуляцию, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 21 декабря

Коллективная Европа предлагает России капитулировать, заявил и.о. постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-12-21T13:00

2025-12-21T13:00

2025-12-21T13:45

хроники

эксклюзив

россия

украина

европа

вячеслав гладков

владимир путин

виктор орбан

вооруженные силы украины

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071355323_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_8bb78bf67fe46d9465f5f95a9093248c.jpg

Коллективная Европа в ОБСЕ предлагает России капитулировать, заявил РИА Новости и. о. постпреда при организации Максим Буякевич. По его словам, сейчас на заседаниях по вопросам европейской безопасности США фактически молчат. Это связано с тем, что между Москвой и Вашингтоном идут переговоры. Роль модератора сюжетов, связанных с украинским конфликтом, взял на себя Лондон."И что мы слышим? Исключительно "барабаны войны": "больше поддержки военному Киеву, больше денег, больше ресурсов". Никакого разговора о прекращении огня — за исключением требований к Москве о безусловном прекращении огня, отводе войск и так далее. По сути, коллективная Европа, за исключением венгров, под руководством Лондона предлагает России условия капитуляции и ничего больше. А это априори предполагает продолжение боевых действий. Европа не готова к миру. Она не хочет мира", — рассказал Буякевич.И. о. постпреда уточнил, что западные элиты продвигают тезис, согласно которому Украину рассматривают как форпост Европы на её восточных рубежах, призванный сдерживать "восточные русские орды"."Из этой парадигмы они не выходят и выходить не готовы. И политический цикл в ОБСЕ мы завершаем, по сути, с теми же установками: война продолжается, Украина "сражается", западные страны продолжают закачивать в нее деньги и ресурсы", — указал Буякевич.Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Европа сама вывела себя из процесса украинского урегулирования. Все изменения, которые предлагают страны ЕС по мирному плану США, направлены на то, чтобы заблокировать процесс.Также, указывал Путин, Россия не собирается воевать с европейскими странами, но если те вдруг начнут боевые действия, то быстро может произойти ситуация, когда Москве не с кем будет договариваться.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее также заявил, что Европа хочет объявить России войну, конфисковав российские замороженные активы. Венгрия же, подчёркивал Орбан, выступает против и поддерживает усилия США по установлению мира."Европа хочет продолжить и даже расширить войну. Она хочет продолжить на российско-украинском фронте и расширить его в экономической плоскости, конфискуя замороженные российские активы. Этот шаг равносилен открытому объявлению войны, на что российская сторона ответит... Венгрия не поддерживает конфискацию замороженных российских активов, не отправляет деньги или оружие Украине и не участвует в кредитах ЕС, которые служат целям войны", — писал Орбан в соцсетях.По его словам, единственно правильной стратегией для Европы было бы поддержать американские усилия по установлению мира на Украине и вести переговоры.Обстрелы и налётыУтром 21 декабря Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников на регионы России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 3 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 2 БПЛА – над территорией Волгоградской области и 1 БПЛА – над территорией Ростовской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 2 удара на горловском направлении.Поступили сведения о ранении 18 декабря гражданского лица в н.п. Красноармейск. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 21 снаряд из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 5; Малая Лепетиха — 3; Новая Каховка — 7; Каиры — 2; Днепряны — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Алёшки, Старая Збурьевка, Каховка и Заводовка.Кроме того, как сообщила Администрация Горностаевского муниципального округа, на территорию округа ВСУ совершили также 14 атак при помощи беспилотников.Утром 21 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Белгородским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет", — указывалось в сводке.В Волоконовском округе село Коновалово атаковано одним беспилотником — повреждена надворная постройка."В Грайворонском округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Глотово, Гора-Подол, Замостье, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 9 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и произведены атаки 11 беспилотников, из которых 7 сбиты. В селе Замостье повреждены частный дом, автомобиль и линия электропередачи, в селе Гора-Подол — машина", — сообщил Гладков.В Краснояружском округе по селу Староселье в ходе одного обстрела выпущен один боеприпас. Обошлось без последствий."В Шебекинском округе в районе села Безлюдовка женщина погибла, подорвавшись на взрывном устройстве. В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавший продолжает лечение в городской больнице №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено", — писал губернатор.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О нюансах отношений Европа-США — в статье Владимира Скачко "Приручение Европы. США – Евросоюзу: "Всё, Бобик сдох! Не трогайте, это наши деньги…"".

https://ukraina.ru/20251221/dialog-s-makronom-podzhigateli-voyny-khronika-sobytiy-na-utro-21-dekabrya-1073428516.html

https://ukraina.ru/20251220/budanov-nashl-vinovnykh-nepotoplyaemyy-ermak-itogi-20-dekabrya-1073419549.html

россия

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, россия, украина, европа, вячеслав гладков, владимир путин, виктор орбан, вооруженные силы украины, обсе, ес