Приручение Европы. США – Евросоюзу: "Всё, Бобик сдох! Не трогайте, это наши деньги…"

Всё, воровство российских активов на саммите ЕС 18 декабря 2025 года накрылось даже неприлично говорить чем. Навсегда или надолго – это вопрос ближайших дней, но сейчас он с повестки для мероприятия снят. Безоговорочно.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0d/1061051299_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_9a0bb8888415a28c8c7ffbf89c7925c5.png

Вместо него руководители Евросоюза, до мозга костей преданные войне Украины с Россией (на что и собирались пустить деньги), попытаются обворовать уже все европейские страны выпуском евробондов, по которым никто платить не будет. Никому.О том, что отказ европейских стран идти на поводу у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, требующей немедленного воровства, вызвал у разных евролидеров разные эмоции, и говорить не приходится. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который всегда выступал против экспроприации российских денег, радости не скрывает. Сама Урсула – в таком шоке, что отменила свою пресс-конференцию накануне саммита. Ее явно безмозглая подруженька-соратница Кая Каллас и прочие недалекие, но агрессивные приспешники – в аху.., ах в каком расстройстве и печали. Одно слово, просчитались "европейские подсвинки", как точно выразился президент Владимир Путин, давая характеристику тем в Европе, кто хочет России зла.В среду, 17 декабря, венгерский премьер сообщил: "Мы одержали победу, потому что председатель Еврокомиссии заявила, что отступила, и вопроса о российских активах даже не будет на повестке дня. Закулисные переговоры и даже борьба вчера вечером привели к результатам".В то же время он уточнил, что на саммите будет обсуждаться альтернативный план – предоставление финансирования Украине, деньги на который страны ЕС привлекут в виде займа за счет эмиссии евробондов. Это фактически безвозмездное спонсирование Киева на 90 млрд евро в следующие два года. Чтобы собрать эту сумму, страны ЕС должны будут привлечь средства путем эмиссии евробондов, то есть в форме общеевропейского займа, погашать который они должны будут сами из своих бюджетных средств. Пропорционально объемам экономик стран ЕС.Но Орбан уже заявил, что Венгрия выступает и против этой инициативы и не намерена в ней участвовать, даже если все будет одобрено на встрече в Брюсселе. Зашлась в истерике даже Германия. Она ведь крупнейшая экономика Европы и, следовательно, платить по евробондам должна больше всех. И если в Германии ее канцлер Фридрих Мерц – заидеологизированный дурак-русофоб, то все остальные просто умеют считать деньги…В итоге можно говорить, что в вопросе воровства российских активов Евросоюз треснул надвое, как гниющий изнутри арбуз. Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Бельгия, Мальта, депозитарий Euroclear, где хранятся активы, и Европейский центральный банк (ЕЦБ) с евроденьгами – однозначно против воровства. По информации из европейских источников, также этот план не поддерживают Австрия и Люксембург. Все остальные – тупят в русофобской солидарности, но настоять на своем, как видим, не могут. Потому что определенные колебания есть даже во Франции, где выступают против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках, несмотря на наличие президента Эмманюэля Макрона, такого же альтернативно одаренного, как Мерц в Германии.Наметился еще один финансовый тупик: и Еврокомиссия заявила, что больше не может финансировать киевский режим даже льготными кредитами. Потому что Киев – неплатежеспособен, и проценты по таким кредитам в конечном счете приходится компенсировать тоже самому Евросоюзу. За счет новых кредитов. А сейчас это стало так дорого, что дешевле просто отдать деньги Киеву безвозмездно. А денег, уверяют все заинтересованные, нет. Несмотря на всепоглощающее желание победить Россию.Но, с другой стороны, российские активы – это действительно подспорье Западу в войне с Россией. Посудите сами: после начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России примерно на 300 млрд евро. Из них более 200 млрд евро находятся в ЕС, в том числе 180 млрд – на счетах бельгийской Euroclear, одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 млрд евро из доходов от замороженных активов России.Почему же так случилось, кроме того, что европейцы вдруг отказались воровать и кинулись считать свои деньги? Да просто их к этому подтолкнули США, которые тоже захотели прикарманить российские активы и поживиться за их счет, не делясь кушем с европейцами.Пляски от безысходностиВ так называемом мирном плане президента США Дональда Трампа, как известно, есть пункт о том, что из российских активов Вашингтон хотел бы выделить 100 млрд долл на восстановление Украины под своим началом, разумеется, а оставшуюся сумму пустить для создания российско-американского инвестиционного фонда, чтобы таким образом создать и для России своеобразный экономический стимул и заключить мирное соглашение.Казалось бы, причем тут США к российским активам в Европе. Но американцы же и Трамп по-прежнему чувствуют себе гегемоном, которому все можно. И в отсутствии санитаров такое вполне возможно…Но как бы там ни было, а если ЕС отступит в деле обворовывания России под нажимом США, то это вполне может означать, что Европа окончательно прогнулась под Америку. Всё, как говорится, Бобик сдох: Европу практически приручили. И приучили к пониманию, что без США, без их финансовой и военной мощи и она в виде ЕС, и НАТО во всеоружии – ничто, никто и зовут их никак.А значит, вскоре Европа так или иначе согласится с мирным планом Трампа. Например, в обмен на обманную иллюзию того, что Европа тоже находится за столом переговоров о мире. Ну, чтобы хоть видимость приличия соблюсти: типа ничего о Европе – без Европы. Помните, еще пару лет назад таким же образом выпендривался Киев: ничего об Украине – без Украины. И что? Где сейчас находится та Украина и куда она движется, тоже по российскому законодательству запрещено точно называть…Европа пойдет туда же! И уже идет…Нет, отказ воровать российские деньги на этом саммите ЕС – это вполне может быть тактическим ходом, вызванным неподготовленностью и несогласованностью. И ЕС типа вернется к рассмотрению этого вопроса позже, когда соберется с силами и сможет обработать (запугать, перекупить, соблазнить) сомневающихся, договориться с США, то де се.Кроме того, руководство ЕС, не исключено, решило не ссориться с США и не раздражать Трампа, который еврочиновников любого ранга на дух не переносит, не скрывая брезгливости за дипломатическим этикетом, Европу терпеть не может и хочет иметь дело не с "каким-то ЕС", а с отдельными странами, заключив сделки с каждой из них.Тогда нынешняя заминка на саммите ЕС будет всего лишь досадным эпизодом. Но если США согласятся в чем-то поддержать Европу, то только в обмен на ее уступки – политические, финансовые, экономические. США продолжат превращать Европу в своего покорного и безропотного донора, которого можно и нужно обезжиривать во славу Америки, которую вознамерились снова сделать великой. Так сказал Трамп.И этот процесс сегодня уже идет семимильными шагами: европейская экономика в стагнации, экономический кризис на пороге многих еврогосударств, а за Атлантику наметилось массированное бегство из стран Европы предприятий и целых отраслей. И Трамп, желая сделок с отдельными евространами, просто хочет минимизировать сопротивление и прагматично "раздевать" более слабых по своему усмотрению. Веник же действительно легче ломать по веточке, нежели весь пучок…Европа в лице коррумпированных, но хватких чиновников ЕС активно сопротивляется и использует войну на Украине и сам неонацистский режим в Киеве как инструментарий в противостоянии с администрацией Трампа. В надежде потянуть время и, возможно, либо пережить время нынешнего американского президента, либо дождаться каких-то позитивных для себя перемен в России, в Китае, в мире вообще.Но Трамп продолжает гнуть свою линию. Зачем ему это нужно? Он просто идет на восток (если смотреть из Европы) или на запад, (если смотреть из Калифорнии), в Индо-Тихоокеанский регион, где сегодня и в будущем намечаются основные богатства мира. И Трампу нужны надежные тылы, замиренные по американским лекалам, и покорные союзники, низведенные до уровня безропотных слуг. То есть Латинская Америка, переданная в ведение США по доктрине Монро 2.0, и не трепыхающаяся Европа с поставленной в стойло Великобританией. И Трамп сделает для это всё, что необходимо. Он уже всех привязывает к США тарифной войной, а некоторые обозреватели не исключает даже, что он может ввести санкции против еврочиновников, которые ему мешают и, по его мнению, ведут антиамериканскую политику. Вот это будет номер на фоне многолетней санкционной борьбы против России и россиян!Но по-любому Европу ждут нелегкие времена, как говорят умняки, смены парадигмы. Трамп знает дело и в достижении цели он, как всякий успешный американский бизнесмен, удивительно последователен и настойчив. Как там пели в недалекие студенческие годы о неотвратимом:Ты пахнешь пирогами,И в этом неглижеТы клеишься губами –Не вырваться уже…Но саммит ЕС продолжается – ждем сенсаций, разочарований и уныния. А что поделать? Кто сказал, что будет легко?..Еще на эту тему читайте в статье "День, когда ЕС объявит войну России. Что будет с российскими активами и чего ждут Зеленский и ЕС"

2025

