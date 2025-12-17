Военный эксперт Кирилл Копылов: ВСУ потеряют Гуляйполе, но могут получить шанс продержаться еще год - 17.12.2025 Украина.ру
Военный эксперт Кирилл Копылов: ВСУ потеряют Гуляйполе, но могут получить шанс продержаться еще год
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал Кирилл Копылов - историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО. Его комментарий сопровождается картами
2025-12-17T17:26
Ход сражения за Гуляйполе во многом будет зависеть от того, какие шаги предпримет противник.Украина все четыре года СВО исходила из странного принципа "Ни шагу назад" и всегда была готова обменять собственных бойцов на занятие территорий, которые было бы проще оставить. То же самое будет в районе Гуляйполя. Когда на этом участке у киевского режима закончатся люди и технику, в том числе из-за кризисов в других местах, их оборона просто обвалится.В последний раз мы это наблюдали под Северском.Конечно, Гуляйполе с военной точки зрения не менее важно, чем Красноармейская агломерация. Но я подозреваю, что с учетом пиар-внимания, которое Зеленский уделяет Купянску, у Украины не будет сил его удержать. Противнику сейчас приходится выбирать следующее место, где дела у них пойдут хуже, при этом на что-то надеясь.Поскольку возможностей одинаково хорошо удержать 2000 километровый фронт у врага уже нет, они играют в пятнашки: какое место оставить пустым, чтобы где-то не прорвалось еще. И, повторюсь, поскольку Гуляйполе не так важно с медийной точки зрения, как Купянск, все внимание ВСУ будет отвлечено в тот угол карты.Если же буквально сравнивать СВО с Первой мировой войной, то темп продвижения армии России сопоставим с темпом войск Антанты весной-летом 1918 года, когда позиционный тупик начал преодолеваться, но до огромных прорывов дело не дошло по ряду причин. Тем более, СВО перешла в этап войны на истощение, когда важно не то, где проходит линия фронта, а сколько у противника осталось сил и средств.Что касается затеи Евросоюза о конфискации российских активов, то это опять-таки вопрос к древней сентенции, что любая война – это вопрос денег и людей.У Украины и так были проблемы с людьми, а теперь оказалось, что еще и большие проблемы с деньгами. США отказались финансировать Киев из своего кармана. Европейцы это делать тоже не желают. Поэтому было принято решение попытаться украсть российские деньги. Если это произойдет, Украина получит возможность не рухнуть следующие 12-16 месяцев. Но, как говорят сами адекватные европейцы, это нанесет смертельный удар по репутации Евросоюза как безопасного финансового центра, от которого он не оправится вне зависимости от того, что же потом будет с Украиной.То есть это вопрос внутренних проблем Европы, а не российско-украинского конфликта.А задача ВС РФ остается прежней – нанести максимальный ущерб врагу при минимизации собственных потерь.
эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, ес, вооруженные силы украины, первая мировая война, гуляйполе
Эксклюзив, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, ЕС, Вооруженные силы Украины, Первая мировая война, Гуляйполе

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал Кирилл Копылов - историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО. Его комментарий сопровождается картами
Ход сражения за Гуляйполе во многом будет зависеть от того, какие шаги предпримет противник.
Украина все четыре года СВО исходила из странного принципа "Ни шагу назад" и всегда была готова обменять собственных бойцов на занятие территорий, которые было бы проще оставить. То же самое будет в районе Гуляйполя. Когда на этом участке у киевского режима закончатся люди и технику, в том числе из-за кризисов в других местах, их оборона просто обвалится.
В последний раз мы это наблюдали под Северском.
Конечно, Гуляйполе с военной точки зрения не менее важно, чем Красноармейская агломерация. Но я подозреваю, что с учетом пиар-внимания, которое Зеленский уделяет Купянску, у Украины не будет сил его удержать. Противнику сейчас приходится выбирать следующее место, где дела у них пойдут хуже, при этом на что-то надеясь.
Поскольку возможностей одинаково хорошо удержать 2000 километровый фронт у врага уже нет, они играют в пятнашки: какое место оставить пустым, чтобы где-то не прорвалось еще. И, повторюсь, поскольку Гуляйполе не так важно с медийной точки зрения, как Купянск, все внимание ВСУ будет отвлечено в тот угол карты.
Если же буквально сравнивать СВО с Первой мировой войной, то темп продвижения армии России сопоставим с темпом войск Антанты весной-летом 1918 года, когда позиционный тупик начал преодолеваться, но до огромных прорывов дело не дошло по ряду причин. Тем более, СВО перешла в этап войны на истощение, когда важно не то, где проходит линия фронта, а сколько у противника осталось сил и средств.
Что касается затеи Евросоюза о конфискации российских активов, то это опять-таки вопрос к древней сентенции, что любая война – это вопрос денег и людей.
У Украины и так были проблемы с людьми, а теперь оказалось, что еще и большие проблемы с деньгами. США отказались финансировать Киев из своего кармана. Европейцы это делать тоже не желают. Поэтому было принято решение попытаться украсть российские деньги. Если это произойдет, Украина получит возможность не рухнуть следующие 12-16 месяцев. Но, как говорят сами адекватные европейцы, это нанесет смертельный удар по репутации Евросоюза как безопасного финансового центра, от которого он не оправится вне зависимости от того, что же потом будет с Украиной.
То есть это вопрос внутренних проблем Европы, а не российско-украинского конфликта.
А задача ВС РФ остается прежней – нанести максимальный ущерб врагу при минимизации собственных потерь.
СВО
Курская и Сумская области
Белгородская и Харьковская области
Запорожская и Днепропетровская области
ДНР
Алехин. Карта СВО.
