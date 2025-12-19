"СВО перешла в этап войны на истощение": Копылов сравнил спецоперацию на Украине с Первой мировой - 19.12.2025 Украина.ру
"СВО перешла в этап войны на истощение": Копылов сравнил спецоперацию на Украине с Первой мировой
Сейчас спецоперация перешла в этап войны на истощение, когда важно не то, где проходит линия фронта, а сколько у противника осталось сил и средств. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал историк, автор книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
Проводя историческую параллель, эксперт указал на схожие этапы в развитии конфликтов. "Если же буквально сравнивать СВО с Первой мировой войной, то темп продвижения армии России сопоставим с темпом войск Антанты весной-летом 1918 года, когда позиционный тупик начал преодолеваться, но до огромных прорывов дело не дошло по ряду причин", — заявил Копылов.Он подчеркнул, что в нынешних условиях СВО территориальные успехи отходят на второй план. "Тем более, СВО перешла в этап войны на истощение, когда важно не то, где проходит линия фронта, а сколько у противника осталось сил и средств", — пояснил историк.В такой ситуации, по словам эксперта, задача российской армии остается прежней и максимально прагматичной. "А задача ВС РФ остается прежней – нанести максимальный ущерб врагу при минимизации собственных потерь", — заключил собеседник издания.Полный текст комментария "Военный эксперт Кирилл Копылов: ВСУ потеряют Гуляйполе, но могут получить шанс продержаться еще год" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале Александра Чаленко "Писатель Дмитрий Филиппов: До укрытия не дошли 30 м, Калина пропустил меня вперед, а по нему ударил FPV" на сайте Украина.ру.
05:50 19.12.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
Сейчас спецоперация перешла в этап войны на истощение, когда важно не то, где проходит линия фронта, а сколько у противника осталось сил и средств. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал историк, автор книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
Проводя историческую параллель, эксперт указал на схожие этапы в развитии конфликтов. "Если же буквально сравнивать СВО с Первой мировой войной, то темп продвижения армии России сопоставим с темпом войск Антанты весной-летом 1918 года, когда позиционный тупик начал преодолеваться, но до огромных прорывов дело не дошло по ряду причин", — заявил Копылов.
Он подчеркнул, что в нынешних условиях СВО территориальные успехи отходят на второй план. "Тем более, СВО перешла в этап войны на истощение, когда важно не то, где проходит линия фронта, а сколько у противника осталось сил и средств", — пояснил историк.
В такой ситуации, по словам эксперта, задача российской армии остается прежней и максимально прагматичной. "А задача ВС РФ остается прежней – нанести максимальный ущерб врагу при минимизации собственных потерь", — заключил собеседник издания.
Полный текст комментария "Военный эксперт Кирилл Копылов: ВСУ потеряют Гуляйполе, но могут получить шанс продержаться еще год" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации — в материале Александра Чаленко "Писатель Дмитрий Филиппов: До укрытия не дошли 30 м, Калина пропустил меня вперед, а по нему ударил FPV" на сайте Украина.ру.
