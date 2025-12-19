https://ukraina.ru/20251219/samyy-bolshoy-strakh-zelenskogo-koltashov-raskryl-prichinu-prizyvov-kieva-k-peremiriyu-1073333487.html

Самый большой страх Зеленского: Колташов раскрыл причину призывов Киева к "перемирию"

Самый большой страх Зеленского: Колташов раскрыл причину призывов Киева к "перемирию" - 19.12.2025 Украина.ру

Самый большой страх Зеленского: Колташов раскрыл причину призывов Киева к "перемирию"

Заявления Зеленского об "энергетическом перемирии" связаны со страхом потери власти из-за коллапса энергосистемы. Цель таких предложений — выиграть время для восстановления инфраструктуры и продолжения войны. Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-12-19T06:00

2025-12-19T06:00

2025-12-19T06:00

новости

украина

сша

киев

трамп и зеленский

владимир зеленский

украина.ру

нато

колташов

энергетический кризис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058037942_0:0:1290:727_1920x0_80_0_0_ff3697abb676522cfdc9c37526f88025.jpg.webp

Отвечая на вопрос о предложениях Киева об "энергетическом перемирии", эксперт был категоричен. "Зеленский боится потерять власть. Этот самый большой его страх", — заявил Колташов, пояснив, что этот страх обусловлен фактическим колллапсом энергосистемы Украины.Он процитировал оценки самого киевского режима, чтобы подчеркнуть критичность ситуации. По словам политолога, сама Украина признает, что выдержит еще 4-6 атак, после чего система ляжет. "Чтобы ее восстановить, понадобится время. И вся дипломатическая тактика Зеленского состоит в том, чтобы выиграть время, взять больше ресурсов у собственных граждан и продолжать войну", — пояснил Колташов.Эксперт сделал однозначный вывод о невозможности диалога на таких условиях. "Поэтому никакие перемирия с Зеленским просто невозможны", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Василий Колташов: США делают все, чтобы втянуть Европу в торговую войну с Китаем и прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию вокруг переговоров — в материале "Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы" на сайте Украина.ру.

украина

сша

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, киев, трамп и зеленский, владимир зеленский, украина.ру, нато, колташов, энергетический кризис, энергетика, перемирие, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, спецоперация, война, украина.ру дзен, дзен сво