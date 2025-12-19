Самый большой страх Зеленского: Колташов раскрыл причину призывов Киева к "перемирию" - 19.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251219/samyy-bolshoy-strakh-zelenskogo-koltashov-raskryl-prichinu-prizyvov-kieva-k-peremiriyu-1073333487.html
Самый большой страх Зеленского: Колташов раскрыл причину призывов Киева к "перемирию"
Самый большой страх Зеленского: Колташов раскрыл причину призывов Киева к "перемирию" - 19.12.2025 Украина.ру
Самый большой страх Зеленского: Колташов раскрыл причину призывов Киева к "перемирию"
Заявления Зеленского об "энергетическом перемирии" связаны со страхом потери власти из-за коллапса энергосистемы. Цель таких предложений — выиграть время для восстановления инфраструктуры и продолжения войны. Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-12-19T06:00
2025-12-19T06:00
новости
украина
сша
киев
трамп и зеленский
владимир зеленский
украина.ру
нато
колташов
энергетический кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058037942_0:0:1290:727_1920x0_80_0_0_ff3697abb676522cfdc9c37526f88025.jpg.webp
Отвечая на вопрос о предложениях Киева об "энергетическом перемирии", эксперт был категоричен. "Зеленский боится потерять власть. Этот самый большой его страх", — заявил Колташов, пояснив, что этот страх обусловлен фактическим колллапсом энергосистемы Украины.Он процитировал оценки самого киевского режима, чтобы подчеркнуть критичность ситуации. По словам политолога, сама Украина признает, что выдержит еще 4-6 атак, после чего система ляжет. "Чтобы ее восстановить, понадобится время. И вся дипломатическая тактика Зеленского состоит в том, чтобы выиграть время, взять больше ресурсов у собственных граждан и продолжать войну", — пояснил Колташов.Эксперт сделал однозначный вывод о невозможности диалога на таких условиях. "Поэтому никакие перемирия с Зеленским просто невозможны", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Василий Колташов: США делают все, чтобы втянуть Европу в торговую войну с Китаем и прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию вокруг переговоров — в материале "Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы" на сайте Украина.ру.
украина
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058037942_79:0:1226:860_1920x0_80_0_0_5ae7857499d2ed36b55c67c9666e1ab9.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, киев, трамп и зеленский, владимир зеленский, украина.ру, нато, колташов, энергетический кризис, энергетика, перемирие, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, спецоперация, война, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Украина, США, Киев, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Украина.ру, НАТО, Колташов, энергетический кризис, энергетика, перемирие, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы, Спецоперация, война, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Самый большой страх Зеленского: Колташов раскрыл причину призывов Киева к "перемирию"

06:00 19.12.2025
 
© Украина.руКоллаж: Владимир Зеленский , энергетика Украины
Коллаж: Владимир Зеленский , энергетика Украины - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Заявления Зеленского об "энергетическом перемирии" связаны со страхом потери власти из-за коллапса энергосистемы. Цель таких предложений — выиграть время для восстановления инфраструктуры и продолжения войны. Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о предложениях Киева об "энергетическом перемирии", эксперт был категоричен. "Зеленский боится потерять власть. Этот самый большой его страх", — заявил Колташов, пояснив, что этот страх обусловлен фактическим колллапсом энергосистемы Украины.
Он процитировал оценки самого киевского режима, чтобы подчеркнуть критичность ситуации. По словам политолога, сама Украина признает, что выдержит еще 4-6 атак, после чего система ляжет.
"Чтобы ее восстановить, понадобится время. И вся дипломатическая тактика Зеленского состоит в том, чтобы выиграть время, взять больше ресурсов у собственных граждан и продолжать войну", — пояснил Колташов.
Эксперт сделал однозначный вывод о невозможности диалога на таких условиях. "Поэтому никакие перемирия с Зеленским просто невозможны", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Василий Колташов: США делают все, чтобы втянуть Европу в торговую войну с Китаем и прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.
Также про ситуацию вокруг переговоров — в материале "Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАКиевТрамп и ЗеленскийВладимир ЗеленскийУкраина.руНАТОКолташовэнергетический кризисэнергетикаперемириеСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОкогда закончится СВО: прогнозыСпецоперациявойнаУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:24‼ Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что кредит ЕС Украине предназначен для продолжения конфликта
07:00Рустем Клупов: Если Россия не победит на Украине как в 1945 году, ей придется напрямую воевать с Европой
06:00Самый большой страх Зеленского: Колташов раскрыл причину призывов Киева к "перемирию"
05:50"СВО перешла в этап войны на истощение": Копылов сравнил спецоперацию на Украине с Первой мировой
05:40"Смертельный удар по репутации ЕС": эксперт предупредил о последствиях воровства российских денег
05:30"Оборона просто обвалится": Копылов предсказал судьбу украинского гарнизона в Гуляйполе
05:18"Ногами сегодня в разведку не ходят": о работе расчетов БПЛА "Орлан-10" на Днепропетровском направлении
05:15"Святогорск всегда был занозой": Измайлов — о главной проблеме наступления на левом берегу Донца
05:06Американская парадигма: Сладкая дипломатия. США закупили максимум шоколада и мороженого в РФ с начала СВО
05:00Добро не знает расстояний: из Новосибирска – с любовью к тем, кто на передовой
04:52Украина потеряла миллион людей. Эксперты об утрате Украиной политического и экономического суверенитета
04:51Вновь Одесса. Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:45Топнул ногой и ушел в тень: Ростислав Ищенко детально разобрал "мирный план" Трампа
04:30"Мы можем минировать Одесский залив": эксперт о готовности РФ дать жёсткий ответ на танкерные атаки
04:29Работа ПВО и ограничения на полёты. Сводка угроз ракет и БПЛА по регионам России к этому часу
04:16Спецоперация на минувшей неделе. Несмотря на сопротивление противника, ВС РФ продвигается вперед
04:15Колташов: США ищут способ превратить Европу в инструмент борьбы против России и Китая
04:10"Глобальные последствия украинского кризиса". Эксперты и политики о будущем Украины и мира
04:00"Наступить Европе на хвост": эксперт предложил ударить по мостам и перекрыть логистику на Дунае
03:51Необходимо переосмысление концепции: главу генштаба Бельгии впечатлила эффективность вооружения России
Лента новостейМолния