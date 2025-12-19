https://ukraina.ru/20251219/samyy-bolshoy-strakh-zelenskogo-koltashov-raskryl-prichinu-prizyvov-kieva-k-peremiriyu-1073333487.html
Самый большой страх Зеленского: Колташов раскрыл причину призывов Киева к "перемирию"
Самый большой страх Зеленского: Колташов раскрыл причину призывов Киева к "перемирию"
Заявления Зеленского об "энергетическом перемирии" связаны со страхом потери власти из-за коллапса энергосистемы. Цель таких предложений — выиграть время для восстановления инфраструктуры и продолжения войны. Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о предложениях Киева об "энергетическом перемирии", эксперт был категоричен. "Зеленский боится потерять власть. Этот самый большой его страх", — заявил Колташов, пояснив, что этот страх обусловлен фактическим колллапсом энергосистемы Украины.Он процитировал оценки самого киевского режима, чтобы подчеркнуть критичность ситуации. По словам политолога, сама Украина признает, что выдержит еще 4-6 атак, после чего система ляжет. "Чтобы ее восстановить, понадобится время. И вся дипломатическая тактика Зеленского состоит в том, чтобы выиграть время, взять больше ресурсов у собственных граждан и продолжать войну", — пояснил Колташов.Эксперт сделал однозначный вывод о невозможности диалога на таких условиях. "Поэтому никакие перемирия с Зеленским просто невозможны", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Василий Колташов: США делают все, чтобы втянуть Европу в торговую войну с Китаем и прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию вокруг переговоров — в материале "Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы" на сайте Украина.ру.
Заявления Зеленского об "энергетическом перемирии" связаны со страхом потери власти из-за коллапса энергосистемы. Цель таких предложений — выиграть время для восстановления инфраструктуры и продолжения войны. Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру