https://ukraina.ru/20251219/klyuch-k-kontrolyu-nad-zelenskim-kto-takoy-detektiv-nabu-ruslan-magamedrasulov-1073347762.html

Ключ к контролю над Зеленским. Кто такой детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов

Ключ к контролю над Зеленским. Кто такой детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов - 19.12.2025 Украина.ру

Ключ к контролю над Зеленским. Кто такой детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов

Одной из ключевых фигур, сыгравшей роль в политическом кризисе на Украине, стал детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, вскрывавший коррупционные схемы окружения Зеленского и Ермака.

2025-12-19T10:43

2025-12-19T10:43

2025-12-19T16:01

киев

россия

дагестан

трамп и зеленский

владимир зеленский

тимур миндич

набу

сбу

фсб

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073350097_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_694be72ef3fb75a3f32dfec87fb41014.jpg

Вокруг него также разгорелась война между СБУ и антикоррупционными органами, работающими под крышей западных посольств. Он руководил операцией под кодовым названием "Мидас" по установке прослушки в квартире Тимура Миндича, близкого бизнес-партнера Владимира Зеленского и совладельца студии "Квартал-95".Ранее, в мае 2025 года был инициатором обысков у командующего Нацгвардией Александра Пивненко и его подчиненных. Пивненко обвиняли в получении взятки в размере 190 млн гр. Глава МВД Клименко сразу же тогда рассказал о влиянии РФ на работу НАБУ.И в июле Магамедрасулова обвинили в госизмене и работе на Россию, арестовали, но в начале декабря выпустили.По версии СБУ детектив НАБУ Магамедрасулов выращивал в Житомирской области техническую коноплю и лично продавал её в Дагестан. Мало того, по опубликованным данным, "заказчики из Дагестана" вели переписку на украинском языке и рассчитывали прейскурант в гривнах.Его отец (гражданин РФ) якобы параллельно вёл беседы с чиновниками из Горловки о перерегистрации оружия по законам ДНР. В его квартире нашли несколько российских купюр в 10 рублей, 100 рублей и 1000 рублей, которые должны доказать "работу на ФСБ". При этом согласно декларации за прошлый год, Магамедрасулов получил только зарплаты в НАБУ около 2 млн гр. (4 млн р.).Иными словами, получается, что ФСБ передавала российскими купюрами совсем небольшие деньги (на кофе и мороженое) в Киев, чтобы перекупить детектива, работающего под крылом западных спецслужб. Попутно он якобы незаконно перевозил из Житомира в Дагестан через третьи страны техническую коноплю, что кажется как минимум нерациональным.Вскоре Верховная Рада дружно проголосовала за законопроект, который якобы лишал "независимости" НАБУ и САП, то есть, переподчинял президентской вертикали власти.Реакцией на атаки СБУ на НАБУ, включая арест Магамедрасулова, летом стал так называемый "Картонный Майдан" с участием грантовых НПО и групп студентов, после чего последовали окрики со стороны западных партнеров. Зеленский сдал назад и на время осадил своих архаровцев из СБУ.Сейчас же Магамедрасулов свидетельствует, обвиняя украинские спецслужбы в пытках. По его словам, при аресте к нему ворвались 15 вооруженных людей, сразу начавших его избивать. "Положили меня и потом уже начали головой бить о пол, несколько раз по туловищу, стали ломать мне там суставы ног. Так делают сотрудники - наступают сапогом мне на ногу и крутят", - свидетельствует детектив НАБУ. К другим сотрудникам НАБУ, по его словам, применялись аналогичные меры.Он также рассказал, что Тимур Миндич – лишь верхушка айсберга. "Я никогда не считал, что Миндич является ключевой фигурой в реализации всех этих проектов. Это просто невозможно с точки зрения масштаба и механики выполнения", - говорит Магамедрасулов. По его словам, изначально расследование касалось коррупции в Минобороны, а схемы в энергетической сфере появились позже. В рамках же дела Миндича речь может зайти и о представителях высшего руководства страны.Уроженец Туркменской ССР Магамедрасулов в 1996 переехал в Горловку. После учебы в Донецком техническом институте работал специалистом по телекоммуникационным сетям, а также в компании своей матери Ирины Магамедрасуловой "Мультифрут" (торговля фруктами). В 2012 году стал ведущим специалистом отдела информатизации прокуратуры Донецкой области. Вскоре после Майдана и провозглашения ДНР переехал в Киев, где в 2015 стал одним из первых детективов, создаваемого американцами Национального агентства по борьбе с коррупцией (НАБУ). Некоторое время возглавлял межрегиональное управление НАБУ в Днепропетровской области."В 2015 году я уже планировал вернуться в бизнес. Но мне позвонили мать и друг, и говорят: пойди в НАБУ. Я позвонил в Киев, спросил. Говорят: да, это действительно новое видение антикоррупционной деятельности; планируется независимый орган, поддерживается международными партнерами. Поэтому я решил податься", - рассказывает Магамедрасулов в интервью "Украинской правде".В интервью он также хвастает, что в феврале 2022 года лично охранял Офис президента и правительственный квартал в Киеве. В течение месяца, по его словам, сотрудники НАБУ занимали боевые позиции в киевских зданиях, а затем в рамках сотрудничества с СБУ работали в Буче под Киевом.Однако с тех пор его пути с Зеленским и СБУ далеко разошлись. По мере того как Зеленский будет артачиться и проявлять неповиновение западным хозяевам, обществу будут выдавать новые записи, сделанные Магамедрасуловым и прочими детективами НАБУ. И тут либо они похоронят Зеленского, либо он станет совсем ручным и перестанет строить из себя самостоятельного Наполеона.Украинские политологи считают, что послужной список Магамедрасулова – хороший старт для начала собственной политической карьеры. В интервью "Украинской правде" он говорит, что в СБУ его считают каким-то центром влияния на всё руководство антикоррупционных органов.Учитывая, кому подконтрольно НАБУ, его вероятный политический проект будет иметь тех же хозяев. Однако сам он уверен, что это еще не конец войны с СБУ, поэтому ожидает вскоре нового удара по НАБУ и САП со стороны украинских спецслужб. Подковёрная борьба за контроль над Зеленским и финансовые потоки будет продолжаться.Подробнее о деле Миндича - в статье Павла Котова "Как ФБР может выйти на Зеленского: неожиданный поворот в деле Миндича".

киев

россия

дагестан

днр

донецк

донецкая область

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

киев, россия, дагестан, трамп и зеленский, владимир зеленский, тимур миндич, набу, сбу, фсб, эксклюзив, украина.ру, украина.ру, мвд, коррупция, днр, донецк, донецкая область, москва