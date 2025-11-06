https://ukraina.ru/20251106/kak-fbr-mozhet-vyyti-na-zelenskogo-neozhidannyy-povorot-v-dele-mindicha-1071207363.html

Как ФБР может выйти на Зеленского: неожиданный поворот в деле Миндича

Как ФБР может выйти на Зеленского: неожиданный поворот в деле Миндича - 06.11.2025 Украина.ру

Как ФБР может выйти на Зеленского: неожиданный поворот в деле Миндича

Война между Офисом президента Украины и антикоррупционными органами продолжается. Очередной ход в этой партии сделали оппоненты власти: их рупор "Украинская правда" (УП) выкатил материал, в котором впервые обнародована информация об интересе ФБР к одному из ближайших соратников Владимира Зеленского

2025-11-06T17:22

2025-11-06T17:22

2025-11-06T17:30

эксклюзив

украина

сша

владимир зеленский

набу

фбр

тимур миндич

трамп и зеленский

офис президента

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069876672_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a2c035514c9f5c401964ab96d58db324.jpg

Нехорошая квартираРечь идет о совладельце студии "Квартал 95" Тимуре Миндиче, имя которого еще совсем недавно было малоизвестно широкой публике. Теперь же он стал едва ли не ключевой фигурой в главном внутреннем противостоянии нынешней Украины – между властью и поддерживаемыми Западом антикоррупционерами.Военное положение и фактическая узурпация власти породили у Зеленского соблазн расправиться с путающимися под ногами Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Летом этого года он провел через Верховную Раду закон об ограничении полномочий НАБУ и САП. Этот шаг вызвал протесты со стороны европейских кураторов Украины, а также всевозможных грантовых активистов, в результате чего ситуацию быстро откатили назад.В СМИ бытует версия, что неудачная расправа над антикоррупционными структурами стала следствием того, что НАБУ начало подбираться к Миндичу."Человек, который из самого молодого партнера и держателя медийных активов олигарха Игоря Коломойского*, похоже, мог превратиться в одного из теневых кураторов страны", - так описывает его УП.Ряд СМИ пишет, что Миндич слыл одно время женихом дочери Коломойского и что именно он свел Зеленского с этим олигархом.Карьерным взлетом Миндич обязан своему другу Зеленскому, который в 2019 года стал президентом Украины. Так, когда еще Зеленский еще был только кандидатом, Миндич предоставил ему свой бронированный "Мерседес".В 2021 году журналисты поймали Зеленского на посещении киевской квартиры своего соседа Миндича по адресу улица Грушевского, 9а."Студия "Квартал 95" вместе с господином Миндичем, зная, что я буду дома в своей квартире в свой день рождения, сделали мне сюрприз. И позвали меня в эту квартиру. Я поднялся на несколько этажей вверх и зашел. Да, был крутой сюрприз", - объяснялся тогда Зеленский.Именно в этой квартире, утверждает украинская пресса, летом этого года обнаружили прослушивающие устройства, после чего завертелась вся карусель с законом по НАБУ и САП. Предполагают, что в гости к бизнесмену регулярно для приватных бесед приходил Зеленский и его голос фигурирует на неопубликованных пока записях, которые окрестили "пленками Миндича".Тогда же депутат Верховной Рады Ярослав Железняк опубликовал фото золотого унитаза и биде, которые, как утверждается, были установлены в той самой жилплощади Миндича на Грушевского, 9а."Несколько гостей подтвердили подлинность. Сначала не верилось, что это правда", - написал у себя в соцсетях парламентарий.Широкий диапазон интересовВ 2024 году Миндич воспользовался моментом и еще больше упрочил свои позиции, делегировав в правительство Украины своих людей и раскрутив компанию Fire point, которая занялась производством дронов и ракет."В запасе" у президента Зеленского уже не осталось кандидатов на те или иные должности. И именно тогда, в сентябре 2024-го, сразу несколько человек, связанных с бизнесменом, получили министерские портфели после частичной перезагрузки правительства. К сфере влияния Тимура Миндича относили тогдашнего министра энергетики Германа Галущенко, министра экологии Светлану Гринчук, министра аграрной политики Виталия Коваля. Примечательно, что ни Галущенко, ни Гринчук не потерялись и после следующей перезагрузки кабинета министров уже в середине 2025 года. Гринчук пошла на место Галущенко, а Галущенко переехал в министерство юстиции", - говорится в публикации УП.Про Fire point на сегодняшний день написано предостаточно. Именно эта компания якобы разработала с нуля, провела испытания и отдала в производство украинскую дальнобойную ракету "Фламинго", про которую слышали все, но никто ее так в деле и не видел.Так телевизионный продюсер Миндич превратился в этакого оружейного барона, на прожекты которого потекли бюджетные и западные деньги. В Fire point это, естественно, отрицают."Влияние Миндича на компанию равно нулю, совладельцем он не является. Что касается его влияния, то он пришел к нам, когда мы выиграли испытания на полигоне. Он очень заинтересовался компанией и выразил желание войти в список акционеров. Но из этого ничего не вышло, потому что мы ему отказали. Мы пересекались с ним в наших собственных вопросах, ведь мы оба евреи, но не в делах компании вообще", - рассказал изданию "Зеркало недели" главный конструктор компании Денис Штилерман.СМИ пишут, что когда Fire point оказалась в центре скандала с завышением цен на дроны, то ее менеджмент продал свою долю покупателю из Саудовской Аравии, а запрос НАБУ о раскрытии финансовых потоков компании остался без удовлетворения.Есть сведения и об интересах Миндича в сфере энергетики. Летом этого года НАБУ задержало его двоюродного брата Леонида, который в 2021 году завладел 12 млн гривен, принадлежащие "Харьковоблэнерго" и намеревался присвоить себе еще 120 млн.Операция "Ликвидация"После появления информации про прослушку своей квартиры бизнесмен покинул Украину и осел за границей. По данным "Украинской правды", с этого момента он как минимум дважды возвращался на родину.Второй визит ознаменовался его встречей с начальником Главного управления разведки (ГУР) Кириллом Будановым**. Предположительно, именно ГУР запустило в СМИ информацию, согласно которой Миндич стал целью для российских спецслужб. Для ликвидации Миндича они якобы подрядили членов сербской преступной группировки.Такой невероятный сценарий всерьез озвучивался через различные украинские телеграм-каналы. Сообщения в них были практически идентичны, а в качестве "слива" публиковалась якобы снятая исподтишка фотография встречи в Австрии представителя украинской военной разведки с сербским криминалитетом."В Вене австрийские спецслужбы зафиксировали встречу представителей украинской военной разведки с контактами сербской преступной группировки... ГУР направило в Вену группу спецназовцев. В ее состав вошел и командир элитного подразделения "Артан", бывший снайпер Виктор Торкотюк, известный под позывным "Титан". Задачей группы было сделать все возможное для отмены "заказа" и обеспечения безопасного возвращения Миндича в Украину", - говорилось в таких публикациях.По данным УП, в Офисе президента решили разобраться с тем, кто стоит за этими вбросами и выяснилось, что это все это исходит из ГУР. Отмечается, что Буданов хочет быть полезным Зеленскому и предлагает свои услуги, в том числе по делу Миндича. При этом смысл самой постановки с покушением остался так до конца и неясен.К делу подключаются СШАТеперь ко всем проблемам Миндича, а значит и Зеленского, добавилось расследование, которое ведет ФБР США касательно отмывания денег на крупнейшем химическом предприятии Украины "Одесский припортовый завод" (ОПЗ)."Украинская правда" утверждает, что в этом расследовании фигурируют кроме Миндича еще несколько человек и компаний. Данную информацию журналистам сообщили "влиятельные источники в американском истеблишменте".Речь идет о событиях 2019-2021 гг., о которых стало известно из материалов НАБУ в 2023 году. Тогда правоохранители рассказали, что разоблачили преступную группу во главе с экс-председателем Фонда госимущества Украины Дмитрием Сенниченко, которая завладела более 500 млн гривен, принадлежащих ОПЗ и "Объединенной горно-химической компании".Как раз в те годы, отмечает "Украинская правда", контроль над "Одесским припортовым заводом" перешел от одного "кварталовца" Сергея Шефира к другому, а именно к Миндичу.Сенниченко сбежал за границу, в Испанию, а другой его подельник - совладелец компании "АгроГазТрейдинг" Александр Горбуненко – в США.В Соединенные Штаты он выехал за несколько дней до начала СВО по туристической визе и вскоре попросил там временное убежище. Годом позже на Украине по запросу НАБУ его объявили в розыск. Правоохранительные органы Украины обратились к американцам и те сняли с него статус беженца, так как Горбуненко утаил при очередном продлении этого статуса, что находится в розыске.Предпринимателя собирались арестовать, в апреле этого года он попробовал выехать в Дубай, но его задержали прямо в аэропорту. НАБУ попросило американских коллег допросить Горбуненко. "Во время одного из контактов, в частности, звучат вопросы о Тимуре Миндиче. Далее представители ФБР внезапно забирают Горбуненко из-под стражи и вместо депортации, штрафа или тюремного заключения герой оказывается на свободе и под защитой. А это может свидетельствовать о том, что Горбуненко пошел на сотрудничество с американцами", – говорится в материале УП.Журналисты полагают, что появление в этом деле Миндича сподвигло американцев иначе взглянуть на перспективы расследования против Горбуненко и взять это все под свой контроль. Последняя информация в открытых американских источниках по этому делу датируется именно тем периодом, когда Зеленский пытался ликвидировать самостоятельность антикоррупционных органов.Ситуация с Миндичем все больше превращается для правящего на Украине режима в мину замедленного действия. Интерес к совладельцу "Квартала 95" со стороны Соединенных Штатов и потенциальный компромат на Зеленского делают всю ситуацию еще более взрывоопасной для украинских властей, чьи отношения с нынешней американской администрацией оставляют желать лучшего.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, как в Киеве на днях побывал посол США при НАТО Мэтью Уитакер и зачем он приезжал на Украину - в материале издания Украина.ру Тихий визит, громкие сигналы: Запад начал кампанию по принуждению Зеленского к миру.

https://ukraina.ru/20251027/tekhnologicheskaya-problema-flamingo-vzletit-ne-skoro-no-rasslablyatsya-rano-1070749870.html

https://ukraina.ru/20250730/voyna-zelenskogo-s-nabu-kto-na-samom-dele-za-etim-stoit-i-kak-byla-vystroena-korruptsionnaya-skhema-1066173978.html

украина

сша

запад

австрия

испания

оаэ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, сша, владимир зеленский, набу, фбр, тимур миндич, трамп и зеленский, офис президента, запад, игорь коломойский, 95 квартал, сап, кирилл буданов, гур моу, коррупция, олигарх, антикоррупционный суд, спецслужба, австрия, испания, правительство оаэ, оаэ, опз