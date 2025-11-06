Как ФБР может выйти на Зеленского: неожиданный поворот в деле Миндича
Война между Офисом президента Украины и антикоррупционными органами продолжается. Очередной ход в этой партии сделали оппоненты власти: их рупор "Украинская правда" (УП) выкатил материал, в котором впервые обнародована информация об интересе ФБР к одному из ближайших соратников Владимира Зеленского
Нехорошая квартира
Речь идет о совладельце студии "Квартал 95" Тимуре Миндиче, имя которого еще совсем недавно было малоизвестно широкой публике. Теперь же он стал едва ли не ключевой фигурой в главном внутреннем противостоянии нынешней Украины – между властью и поддерживаемыми Западом антикоррупционерами.
Военное положение и фактическая узурпация власти породили у Зеленского соблазн расправиться с путающимися под ногами Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).
Летом этого года он провел через Верховную Раду закон об ограничении полномочий НАБУ и САП. Этот шаг вызвал протесты со стороны европейских кураторов Украины, а также всевозможных грантовых активистов, в результате чего ситуацию быстро откатили назад.
В СМИ бытует версия, что неудачная расправа над антикоррупционными структурами стала следствием того, что НАБУ начало подбираться к Миндичу.
"Человек, который из самого молодого партнера и держателя медийных активов олигарха Игоря Коломойского*, похоже, мог превратиться в одного из теневых кураторов страны", - так описывает его УП.
Ряд СМИ пишет, что Миндич слыл одно время женихом дочери Коломойского и что именно он свел Зеленского с этим олигархом.
Карьерным взлетом Миндич обязан своему другу Зеленскому, который в 2019 года стал президентом Украины. Так, когда еще Зеленский еще был только кандидатом, Миндич предоставил ему свой бронированный "Мерседес".
В 2021 году журналисты поймали Зеленского на посещении киевской квартиры своего соседа Миндича по адресу улица Грушевского, 9а.
"Студия "Квартал 95" вместе с господином Миндичем, зная, что я буду дома в своей квартире в свой день рождения, сделали мне сюрприз. И позвали меня в эту квартиру. Я поднялся на несколько этажей вверх и зашел. Да, был крутой сюрприз", - объяснялся тогда Зеленский.
Именно в этой квартире, утверждает украинская пресса, летом этого года обнаружили прослушивающие устройства, после чего завертелась вся карусель с законом по НАБУ и САП. Предполагают, что в гости к бизнесмену регулярно для приватных бесед приходил Зеленский и его голос фигурирует на неопубликованных пока записях, которые окрестили "пленками Миндича".
Тогда же депутат Верховной Рады Ярослав Железняк опубликовал фото золотого унитаза и биде, которые, как утверждается, были установлены в той самой жилплощади Миндича на Грушевского, 9а.
"Несколько гостей подтвердили подлинность. Сначала не верилось, что это правда", - написал у себя в соцсетях парламентарий.
Широкий диапазон интересов
В 2024 году Миндич воспользовался моментом и еще больше упрочил свои позиции, делегировав в правительство Украины своих людей и раскрутив компанию Fire point, которая занялась производством дронов и ракет.
"В запасе" у президента Зеленского уже не осталось кандидатов на те или иные должности. И именно тогда, в сентябре 2024-го, сразу несколько человек, связанных с бизнесменом, получили министерские портфели после частичной перезагрузки правительства. К сфере влияния Тимура Миндича относили тогдашнего министра энергетики Германа Галущенко, министра экологии Светлану Гринчук, министра аграрной политики Виталия Коваля. Примечательно, что ни Галущенко, ни Гринчук не потерялись и после следующей перезагрузки кабинета министров уже в середине 2025 года. Гринчук пошла на место Галущенко, а Галущенко переехал в министерство юстиции", - говорится в публикации УП.
Про Fire point на сегодняшний день написано предостаточно. Именно эта компания якобы разработала с нуля, провела испытания и отдала в производство украинскую дальнобойную ракету "Фламинго", про которую слышали все, но никто ее так в деле и не видел.
Так телевизионный продюсер Миндич превратился в этакого оружейного барона, на прожекты которого потекли бюджетные и западные деньги. В Fire point это, естественно, отрицают.
"Влияние Миндича на компанию равно нулю, совладельцем он не является. Что касается его влияния, то он пришел к нам, когда мы выиграли испытания на полигоне. Он очень заинтересовался компанией и выразил желание войти в список акционеров. Но из этого ничего не вышло, потому что мы ему отказали. Мы пересекались с ним в наших собственных вопросах, ведь мы оба евреи, но не в делах компании вообще", - рассказал изданию "Зеркало недели" главный конструктор компании Денис Штилерман.
СМИ пишут, что когда Fire point оказалась в центре скандала с завышением цен на дроны, то ее менеджмент продал свою долю покупателю из Саудовской Аравии, а запрос НАБУ о раскрытии финансовых потоков компании остался без удовлетворения.
Есть сведения и об интересах Миндича в сфере энергетики. Летом этого года НАБУ задержало его двоюродного брата Леонида, который в 2021 году завладел 12 млн гривен, принадлежащие "Харьковоблэнерго" и намеревался присвоить себе еще 120 млн.
Операция "Ликвидация"
После появления информации про прослушку своей квартиры бизнесмен покинул Украину и осел за границей. По данным "Украинской правды", с этого момента он как минимум дважды возвращался на родину.
Второй визит ознаменовался его встречей с начальником Главного управления разведки (ГУР) Кириллом Будановым**. Предположительно, именно ГУР запустило в СМИ информацию, согласно которой Миндич стал целью для российских спецслужб. Для ликвидации Миндича они якобы подрядили членов сербской преступной группировки.
Такой невероятный сценарий всерьез озвучивался через различные украинские телеграм-каналы. Сообщения в них были практически идентичны, а в качестве "слива" публиковалась якобы снятая исподтишка фотография встречи в Австрии представителя украинской военной разведки с сербским криминалитетом.
"В Вене австрийские спецслужбы зафиксировали встречу представителей украинской военной разведки с контактами сербской преступной группировки... ГУР направило в Вену группу спецназовцев. В ее состав вошел и командир элитного подразделения "Артан", бывший снайпер Виктор Торкотюк, известный под позывным "Титан". Задачей группы было сделать все возможное для отмены "заказа" и обеспечения безопасного возвращения Миндича в Украину", - говорилось в таких публикациях.
По данным УП, в Офисе президента решили разобраться с тем, кто стоит за этими вбросами и выяснилось, что это все это исходит из ГУР. Отмечается, что Буданов хочет быть полезным Зеленскому и предлагает свои услуги, в том числе по делу Миндича. При этом смысл самой постановки с покушением остался так до конца и неясен.
К делу подключаются США
Теперь ко всем проблемам Миндича, а значит и Зеленского, добавилось расследование, которое ведет ФБР США касательно отмывания денег на крупнейшем химическом предприятии Украины "Одесский припортовый завод" (ОПЗ).
Одесский припортовый завод
"Украинская правда" утверждает, что в этом расследовании фигурируют кроме Миндича еще несколько человек и компаний. Данную информацию журналистам сообщили "влиятельные источники в американском истеблишменте".
Речь идет о событиях 2019-2021 гг., о которых стало известно из материалов НАБУ в 2023 году. Тогда правоохранители рассказали, что разоблачили преступную группу во главе с экс-председателем Фонда госимущества Украины Дмитрием Сенниченко, которая завладела более 500 млн гривен, принадлежащих ОПЗ и "Объединенной горно-химической компании".
Как раз в те годы, отмечает "Украинская правда", контроль над "Одесским припортовым заводом" перешел от одного "кварталовца" Сергея Шефира к другому, а именно к Миндичу.
Сенниченко сбежал за границу, в Испанию, а другой его подельник - совладелец компании "АгроГазТрейдинг" Александр Горбуненко – в США.
В Соединенные Штаты он выехал за несколько дней до начала СВО по туристической визе и вскоре попросил там временное убежище. Годом позже на Украине по запросу НАБУ его объявили в розыск. Правоохранительные органы Украины обратились к американцам и те сняли с него статус беженца, так как Горбуненко утаил при очередном продлении этого статуса, что находится в розыске.
Предпринимателя собирались арестовать, в апреле этого года он попробовал выехать в Дубай, но его задержали прямо в аэропорту. НАБУ попросило американских коллег допросить Горбуненко.
"Во время одного из контактов, в частности, звучат вопросы о Тимуре Миндиче. Далее представители ФБР внезапно забирают Горбуненко из-под стражи и вместо депортации, штрафа или тюремного заключения герой оказывается на свободе и под защитой. А это может свидетельствовать о том, что Горбуненко пошел на сотрудничество с американцами", – говорится в материале УП.
Журналисты полагают, что появление в этом деле Миндича сподвигло американцев иначе взглянуть на перспективы расследования против Горбуненко и взять это все под свой контроль. Последняя информация в открытых американских источниках по этому делу датируется именно тем периодом, когда Зеленский пытался ликвидировать самостоятельность антикоррупционных органов.
Ситуация с Миндичем все больше превращается для правящего на Украине режима в мину замедленного действия. Интерес к совладельцу "Квартала 95" со стороны Соединенных Штатов и потенциальный компромат на Зеленского делают всю ситуацию еще более взрывоопасной для украинских властей, чьи отношения с нынешней американской администрацией оставляют желать лучшего.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
