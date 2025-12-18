https://ukraina.ru/20251218/politicheskiy-ring-kogo-pobet-bokser-usik-1073268833.html

Крымчанин, бывший защитник канонической православной церкви, боксер с мировым именем Александр Усик заделался профессиональным бандеровцем.

А ведь еще в 2018-м году, после победы над Муратом Гассиевым в Москве, Усик "шокировал своим русским языком" украинский Кабмин, а в 2021-м он публично заявил о желании поехать в Крым, повидаться с родственниками и привезти в Симферополь все свои чемпионские пояса.Однако, уже пару лет спустя вместо Крыма боксер переехал в Америку, а свои пояса передарил "бойцу" Владимиру Зеленскому. В 33-ю годовщину независимости Украины боксер презентовал клоуну свой пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, а тот потащил его на встречу с Трампом - как обериг. Такой "союз" спортсмена и комика неудивителен, ведь с 2023 года Усик неоднократно встречался и помогал украинским военным и даже организовал поездку всушников на свой поединок с Энтони Джошуа, в котором защитил чемпионские пояса. А в 2024-м бывший защитник Украинской православной церкви Александр Усик оплатил своими средствами визит на бой в Саудовской Аравии рейдеров УПЦ. В числе высоких гостей спортсмена оказался капеллан раскольнической ПЦУ Владимир Родной. Он выложил в своих соцсетях и фото победителя боя с британцем Фьюри, и благодарность за приглашение."Особо благодарю Александра Усика за возможность быть тут. Наша делегация военнослужащих – более 20 бойцов – смогла приехать на бой только благодаря личной поддержке спортсмена. Он профинансировал нашу поездку через свой благотворительный фонд. Оплатил все: перелет, отель, питание, лучшие места возле ринга и встречу с чемпионом. Все было сделано на высшем уровне и с величайшим уважением к нам", - подчеркнул представитель "альтернативной" церкви, против которой Усик выступал еще три года назад. Нелишне будет напомнить, что благодарный зритель поединка Усика руководил погромом в Архангело-Михайловском соборе Черкасс, избивал священников и ломал ребра архиерею УПЦ. А потом писал в соцсетях, что Михайловский собор очищен от "московских попов", будет всегда открыт для наших военнослужащих и стал гарнизонным храмом". Мог ли не знать об этом очень религиозный Усик? Весьма сомнительно. В общем, на имидже Усика, как защитнике православия тогда был поставлен крест.Не удалось и превращение спортсмена в иуду-мазепинца. В декабре прошлого года украинский боксер во время боя за звание чемпиона мира среди профессионала вынес на ринг некий футляр, в котором было размещено холодное оружие. Спортсмен пояснил, что это "сабля гетмана, который еще триста лет назад сражался с российскими захватчиками". Но когда Усика на пресс-конференции попросили разъяснить тему более внятно, он поплыл и сказав: "Это историческая сабля! Богдан Хмельницкий!". На него зашикали, и боксер поправился: "Это Мазепа!" Короче, превратил пафос в анекдот, как и все попытки украинских националистов выстроить некую "великую истории Украины-Руси".Но несмотря на все эти конфузы, боксер не сдается. И сегодня сдает экзамен на звание почетного бандеровца: с лета спортсмен взялся опекать львовский музей гауптмана СС Романа Шухевича**. В июле 2025 года Усик лично задонатил на восстановление памяти нацистского преступника 100 000 гривен (примерно 2,500 долларов), а затем передал на благотворительный аукцион свои боксерские перчатки. Вчера стало известно о его результатах: на торгах собрали более 300 тысяч гривен, которые до единой копеечки пойдут на восстановление музея главкома ОУН-УПА* Романа Шухевича**.Перчатки за 150 тысяч гривен приобрел некий бизнесмен Юрий, а еще 150 тысяч гривен добавили Львовская ассоциация профессионального бокса и ООО "К. А. ПРОМОУШН". Собранная сумма уже находится на счетах музея, который был уничтожен российским беспилотником 1 января 2024 года - прямо в день рождения еще одного героя Украины, Степана Бандеры. Сейчас устроители нового музея Шухевича распределяют собранные деньги и ищут инвесторов: здание необходимо отстроить заново и приобрести новые экспонаты.Примечательно, что пока боксер Усик спонсировал нацистов, в Крыму конфисковали его имущество, назвав спортсмена "сторонником нацистской идеологии". "Он неоднократно осуждал СВО и организовывал сборы средств на нужды ВСУ", - заявил глава крымского парламента Константинов.Мы же со своей стороны тоже вспомним, что Россия активно поддерживала Усика и пиарила его, как защитника веры православной. Более того, в 2021-м о нем говорили даже как о возможном кандидате в президенты, которого поддержит Юго-восток. А почему нет? Смог же клоун стать президентом, а боксер Кличко мэром столицы Украины? Данные у Усика были подходящие: русскоговорящий крымчанин, прихожанин УПЦ, сторонник дружеских взаимоотношений с Россией. Но по итогу, спаситель канонической церкви сменил буденовку на шапку- мазепинку."Характерный маркер отечественной политики на украинском направлении со ставкой на различных гнилых персонажей, с тратой времени и денег в никуда. Ну, а имущество конечно правильно забрали. Лучше поздно, чем никогда", — высказал своё мнение военный эксперт Борис Рожин. И указал, что буквально через день после того, как Верховная рада приняла закон о запрете православной церкви на Украине, Усик в чёрной вышиванке и с "оселедцем" прибыл в Офис президента Украины и принял из рук гонителя УПЦ Зеленского награду "Национальная легенда Украины". Позже Зеленский наградил боксёра еще и "Орденом свободы".Что ж, траектория публичного позиционирования Александра Усика всё больше напоминает уже обкатанный политический маршрут Петра Порошенко***. Речь идёт о попытке конвертировать символический капитал - патриотизм, религиозную риторику и националистическое наследие в электоральный ресурс. Вспомните, Петр Алексеевич тоже музеи нацистов восстанавливал, песни про "батьку Бандеру" пел со своей фракцией, и за церковь боролся, но только за ту, что Фанар повелел создать с подачи глобалистов. Но теперь Порошенко устарел и понадобился новый, более эффективный политический актор, под которого отдадут и электоральную вотчину Петра Алексеевича - Западную Украину.Именно там Усик будет размахивать саблей Мазепы и иконой Шухевича в случае выборов. О реальности такого сценария говорит и тот факт, что Усика уже начали пинать "азовцы", чей вождь Андрей Билецкий**** также идет в большую политику и даже входит в пятерку лидеров, чьи партии способны преодолеть избирательный барьер в ВР. Неудивительно, что "защитник" "Азовстали" Давид Касаткин резко раскритиковал Александра Усика и хайп вокруг него, припомнив далеко не лучшие поступки боксера. В частности, его нежелание признавать Крым украинским. То ли еще будет… Пауки из банки никуда не делись, к ним только добавили новых, более молодых и выносливых. Типичная для украинской политики ситуация, когда борьба идет не за новые идеи или альтернативные проекты будущего, а за перераспределение уже существующих символических и электоральных ниш типа "Армовира". И это понятно: Запад не намерен отдавать десятилетиями создаваемую площадку "украинской Украины" и контроль за национально свидомым электоратом. Ведь именно из этой среды получаются инкубаторы протестов и майданов, а также рассадники войны с РФ. В этом плане спортсмен, "обиженный Россией" и обласканный на Западе идеально впишется в роль новой марионетки. Поэтому сейчас мы и наблюдаем перепрошивку боксера - так раньше было и c певцом Вакарчуком из "Океана Эльзы", и с киевским мэром, спортсменом Кличко. Вот и трансформация Усика, это не столько личная идеологическая эволюция, сколько отражение запроса на медийно узнаваемые и внешнеуправляемые фигуры, особенно перед выборами. А вот кто дергает спортсмена за ниточки, мы узнаем чуть позже…О политической ситуации и формировании новых политических центров на Украине - в статье Михаила Павлива "О чем проговорился Залужный. Мирно и тихо на Украине точно не будет".*-запрещенная в РФ организация;**- внесен в список террористов и экстремистов;***- внесен в список террористов и экстремистов;****- внесен в список террористов и экстремистов;

