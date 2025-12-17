https://ukraina.ru/20251217/o-chem-progovorilsya-zaluzhnyy-1073254261.html

О чем проговорился Залужный. Мирно и тихо на Украине точно не будет

2025-12-17

В театральной среде есть одна очень известная пословица, которая давно уже вышла за рамки собственно театральной среды. Звучит она следующим образом и принадлежит в своем исходном виде Чехову: Если в первом акте на сцене висит ружье, то в последнем оно обязательно выстрелит.

Нет, это не будет обзор свежих постановок МХАТ. Я, как обычно, про Украину.Валерий Залужный, выступая по видеосвязи на форуме, посвященном ветеранскому движению на Украине, ветеранам как политическому субъекту, заявил буквально следующее: Украину с высокой вероятностью ждут потрясения. Есть высокие риски дестабилизации, гражданской войны, анархии. При этом Залужный сформулировал свою мысль достаточно точно, говоря о мотивации тех самых ветеранов. Он отметил, что в условиях тяжелого социально-экономического положения после широкомасштабных военных действий ветераны будут легко искушаемы разными дельцами от политики, манипуляторами и подобными персонажами. И в данном случае это очень похоже уже на известную политологическую присказку. Есть такое понятие, как самосбывающиеся предсказания. И в данном конкретном случае, когда Залужный говорит о потенциале гражданской войны и переворотов на Украине, это, друзья, в определенной степени инсайд.Инсайд, который звучит не случайно и должен заранее направить в нужном направлении, по нужным рельсам настроение этих самых ветеранов. В своей речи он приводит вполне корректные исторические примеры. И события после Великой Отечественной войны, и особенно после афганской. Все эти ужасы девяностых, где афганцы заметно проявили себя, будучи по большому счету покинутыми государством и во многом подвергнутыми общественному остракизму. По крайней мере, в конце восьмидесятых именно так и было в позднесоветском обществе, и в обществах уже родившихся постсоветских республик. Он проводит эти аналогии. Я, кстати, сам довольно часто использую этот кейс. Он понятный и хорошо считывается.Но когда Залужный уже прямо говорит о возможных переворотах и гражданском противостоянии, это, согласитесь, несколько больше, чем просто ожидание протестных настроений в ветеранской среде. И вот здесь, друзья, я хочу поговорить вот о чем. Конечно же, о Лондоне. Конечно же, о Великобритании и о том, как они готовятся к предстоящим крупным политическим изменениям на Украине и, в частности, к выборам.Я много говорю и пишу о роли Зеленского в планах Лондона. И поверьте, в Лондоне его никто не списывает и не сбрасывает со счетов, даже если он будет вынужден покинуть свой пост уже сейчас. А я на это очень рассчитываю. Инсайдеры, повторюсь, называют даже январь. Но давайте не будем торопиться и посмотрим, как будет развиваться ситуация. В описанной выше логике Зеленский просто окажется в Лондоне и будет готовиться к возвращению в украинскую политику.Но пока о моменте текущем. В этой истории на ближайший две тысячи двадцать шестой год, в случае движения ситуации с украинской властью, с широкомасштабными боевыми действиями, с Зеленским к мирному урегулированию и к выборам, игра британцев становится уже достаточно понятной и приобретает вполне конкретные проявления.Начнем с простого и главного. Первого октября сменился глава важнейшей части британского разведывательного сообщества. Ключевой человек для украинской политики Ричард Мур покинул пост главы МИ6. Его сменила Блейз Метревелли, также фигура, в определенной степени связанная с Украиной. И не прошло и трех недель после этого, как сменился посол Великобритании на Украине. Мартин Харрис, который был протеже Ричарда Мура, покинул свой пост. И на его место пришел новый человек, уже напрямую связанный с госпожой Метревелли. Его зовут Нил Кромптон. Нил Кромптон - очень интересный персонаж. Кадровый дипломат с тридцатилетним стажем дипломатической службы. И при этом, конечно же, кадровый разведчик. До назначения на Украину он долгое время возглавлял посольство Великобритании в Саудовской Аравии. В британской дипломатической системе посол в Саудовской Аравии входит в узкий перечень так называемых "больших послов", то есть людей ключевых и статусных в дипломатическом корпусе. До этого он очень долго возглавлял департамент британского МИДа по Ближнему Востоку и Восточной Европе. И здесь есть один очень интересный факт. В четырнадцатом году, во время переворота на Украине, именно он возглавлял подразделение в составе этого департамента, которое непосредственно курировало украинское направление и события на Украине.И вот сейчас предстоит новая схватка за Украину. Уже не столько с Россией, хотя российский контекст, естественно, никуда не исчезает, сколько схватка с Соединенными Штатами. Это внутренняя англосаксонская борьба, которая длится давно. Был период некоего безвременье, с точки зрения американской дипломатии, по Украине. В первую каденцию Трампа. Даже посла не было. И тогда британцы фактически перехватили управление незалежной, и это тот самый период, когда произошла вербовка Зеленского и Ермака. Потом американцы в значительной степени отжали британцев от рычагов влияния, но не до конца. Сейчас британцы снова готовятся к драке за украинское наследство. И их ключевая ставка, конечно же, Валерий Залужный. Тот самый Валера, который, выступая на ветеранском форуме, говорит нам о том, что Украину с высокой вероятностью ждут потрясения и что именно ветеранская среда может стать их источником. Ну, практически явка с повинной, друзья.Да, совершенно очевидно, что Залужный сегодня является главным рейтингоносцем и, скажем так, бенефициаром электоральных симпатий. Любимчик украинского электората. Генерал Перемога. Человек, который для своей политической карьеры очень вовремя покинул пост главкома ВСУ. Все репутационные плюшки достались ему, а все остальное, все это непотребство, досталось Сырскому. Залужный действительно обладает максимальной поддержкой и электоральным потенциалом среди всех украинских политиков. И его, безусловно, британцы всерьез готовят к походу на президентский пост.В момент, когда начался второй кризис НАБУ, который уже сейчас фактически свалил Ермака и ведет к закату Зеленского, Ермак и Офис в целом пытались вытащить Залужного из Великобритании с тем, чтобы он занял пост премьер-министра. По сути, они хотели, чтобы этот тяжелейший для киевского режима период, период де факто завершения широкомасштабных боевых действий, который на Украине многими будет воспринят как поражение или капитуляция, прошел через Залужного. Чтобы именно он во многом взял на себя весь негатив. Им этого очень хотелось. Но события начали развиваться гораздо быстрее и жестче, чем они предполагали. И Залужный, естественно, сказал, что нет, мне это не нужно. Не знаю, в каких именно формулировках он это произносил, но совершенно точно, что он продолжил действовать уже не в формате посла, а в формате политика. Помните его публикацию с женой "дома лучше", затем целый набор заявлений и статей. И вот теперь вот это выступление, которое я считаю абсолютно определяющим.Соответственно, почему Залужный об этом говорит. Я не думаю, что у британцев есть сомнения в том, что в случае победы Залужного на президентских выборах он не столкнется с сопротивлением или обвинениями в нелегитимности со стороны украинского политического истеблишмента. Но вот что касается парламентских выборов, вопросы имеются. Цена парламента в будущих условиях украинского политического устройства слишком высока. Потому что, напомню, по конституции Украины парламент является равновеликой ветвью власти по отношению к президенту. Украинская конституция декларирует президентско-парламентскую модель. И только за счет неофициальных инструментов, давления и силового ресурса и Порошенко*, и Зеленский выстраивали свою вертикаль власти. По факту же парламент, парламентская коалиция и Кабмин, который формируется этой коалицией и является политической надстройкой коалиции в исполнительной власти, это величина, сопоставимая с президентом. Мы это уже видели на Украине в кризисе 2007 года, когда вопреки желанию Ющенко и всей оранжевой швали Янукович стал премьер-министром. Так что, украинский парламент при желании может формировать свое правительство, при желании может быть самодостаточной и не менее влиятельной силой, чем президент. Речь идет, конечно же, о парламентской коалиции, о президиуме, о спикере парламента.Соответственно, ставка здесь очень велика. С высочайшей вероятностью, кто бы ни стал президентом после Зеленского, будут предприниматься большие попытки, в том числе со стороны американцев, выстроить новые балансы и не создавать очередного диктатора, не создавать очередного Зеленского или очередного Порошенко. И поэтому колоссальное внимание будет уделено тому, кто именно сформирует коалицию в парламенте. А вот тут, начинается самое интересное. Мы видели совсем свежий вброс от Киевского международного института социологии (они кстати уже открещиваются от него). Я даже не назову это полноценным социологическим исследованием. Это именно вброс, который отражает партийные электоральные рейтинги. При этом они указывают погрешность более пяти процентов. Я думаю, что реальная погрешность еще выше. Это подтасовка в чистом виде, сделанная за деньги Порошенко, тут даже сомнений нет. Но при всем при этом некоторые диспропорции и некоторые тренды все же видны, если сопоставлять этот опрос с майским опросом КМИС 2025 года, и с декабрьским опросом 2024 года. И вот динамика этих партийных рейтингов говорит нам об очень интересных вещах. Совершенно точно, если не брать этот аномальный свежий опрос, лидирующей силой является любая гипотетическая партия Залужного. И на этом, кстати, построен британский расчет. Но совершенно очевидно, что этих голосов не будет достаточно для формирования монобольшинства, устойчивой коалиции, как это было у "Слуг народа" в 2019 году. Пока непонятно, сохранится ли мажоритарная система или нет. Именно она во многом позволила Слугам народа тогда взять запредельное количество округов. Но даже если предположить, что мажоритарка сохранится, то те потенциальные двадцать-двадцать пять или даже тридцать процентов, которые может взять политическая сила Залужного по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, все равно не дадут ему возможности самостоятельно сформировать коалицию. Тем более, что ситуация девятнадцатого года была уникальной. Тогда произошла настоящая электоральная революция. Я это видел своими глазами, я работал на тех выборах. Люди приходили на участок, их спрашивали, за кого голосуете, они отвечали: за "Слуг народа". А фамилия кандидата какая, их не интересовало вообще. Тогда прокатилось настоящее зеленое цунами. Сейчас такого точно не будет. И за мажоритарку будет просто "Ледовое побоище".Соответственно, голосов политическому проекту Залужного не хватит для самостоятельного формирования коалиции. И вот здесь возникает ключевой вопрос, как британцы собираются выходить из этой ситуации?Что показывает динамика этих кмисовских исследований? Во первых, они, конечно же, кривые. Социология в условиях войны работает крайне тяжело. В условиях того трэша, ужаса и националистического угара, который сейчас творится на Украине, она неизбежно дает диспропорции в пользу правых и праворадикальных политических сил. Поэтому не стоит удивляться таким высоким процентам у той же "Евросолидарности" Порошенко.То же самое касается завышенных цифр по проектам Билецкого*. В последнем исследовании они были осознанно разделены на "Третью штурмовую" и отдельно "Азов"**, но в сумме они дают те же самые шестнадцать процентов, что и в декабрьском и майском опросах. А разделили они потому, что в голове держат еще и проект Прокопенко "Редиса"*, который, к слову, сейчас финансируется Ахметовым, в том числе для американцев.Как бы там ни было, борьба за ветеранскую аудиторию, за голоса ветеранов будет идти в первую очередь между политическим проектом Билецкого и политическим проектом Залужного. И здесь есть важная деталь. Я уже не раз говорил, что в финансировании проекта Белецкого присутствует Сир Куршутов, агент французской разведки. Есть там и люди, связанные с бывшей ОПЗЖ, предатели, будем говорить прямо. Тот же Столар, который выступает софинансистом этого проекта. Но, скорее всего, все эти проекты (на базе "Азова") в итоге окажутся в кильватере проамериканской политики и будут действовать так, как посчитают нужным американцы.И вот самое интересное. Ряд политических сил, которые сейчас демонстрируют в этих социологических исследованиях невысокие проценты, могут оказаться уже под прямым влиянием британцев. И здесь есть ещё одна их ключевая ставка. Это, условно говоря, городской "офисный планктон", малый и средний бизнес, а также евроцентричные националисты.И это, конечно же, проект Притулы. Бывший комик, родственник теневого олигарха и воротилы Хомутынника. Спонсором его проекта является Пинчук, подданый Великобритании, ориентированный на Демократическую партию США, но в последнее время выстраивающий отношения и с республиканцами. Но, в первую очередь, конечно же, это агент Лондона и человек, продвигающий британские интересы.Проект Притулы под названием "24 серпня", то есть "24 августа", день независимости Украины, последовательно показывает в последних трёх исследованиях КМИСа шесть-семь процентов. Я полагаю, что туда перекочует значительная часть нынешних Слуг народа, и вполне возможно, что этот показатель вырастет до десяти процентов.Таким образом, конфигурация начинает вырисовываться. Это проект Залужного, проект Притулы и, возможно, ещё один или два малых проекта. Ведь будет большой торг с Веревским, будет большой торг с Коломойским*, будет торг и с Аваковым. Но это уже будет конкуренция с Соединёнными Штатами. И победят, скорее всего, именно Штаты.И вот что просчитывают для себя британцы. Они понимают, что двух проектов, Залужного и Притулы, может оказаться недостаточно. Да, кстати, проект Буданова* тоже будет существовать. Но Буданов давно уже не завязан на британскую разведку. Он давно перепрошит под американцев. Его встраивали через контакты с группой Никки Хейли и Боинга. Это лоббисты и финансисты команды Трампа, республиканцев. Потом подвязывали через военную разведку и АНБ. Сейчас это человек, полностью ориентированный на Штаты. Соответственно, и его политический проект будет ориентирован на Штаты, а не на британцев.И вот британцы считают, что проектов Притулы и Залужного, плюс того, что они смогут собрать на округах по мажоритарке, если она сохранится, может не хватить. А им критически важно получить собственный парламент. Именно в этой логике Валерий Залужный сейчас, по сути, и проговаривается. Не стоит думать, что Залужный сам по себе является каким то тонким политическим стратегом. За ним, конечно же, стоят британские консультанты. И за ним, конечно же, стоят люди страшные, отвратительные и крайне опасные. Это и "кровавый пастор" Турчинов. Человек с колоссальным опытом, причём опытом отвратительным, с чёрным, разрушительным. Его не случайно называют кровавым. Именно он в своё время отдал приказ о начале так называемой антитеррористической операции на Донбассе, положив начало тем чудовищным событиям, которые мы там потом наблюдали. Это Пашинский. Человек, у которого полиция в своё время находила снайперские винтовки в багажнике автомобиля во время Майдана. Пашинский это один из тех, кто стоял за расстрелами на Майдане. Как и лежащий теперь в земле Парубий. Кстати, про Парубия я вам уже рассказывал. Он погиб как раз потому, что оказался в жерновах внутреннего конфликта вокруг будущей политической ветеранской аудитории.И вот эти чёрные фигуры, Турчинов, Пашинский, а с другой стороны "англичанка", которая, как известно, гадит, ничего хорошего этой бедолашной Украине, этому огрызку, который останется по итогам широкомасштабных военных действий, не обещают. Если будет нужно, они, что называется, шубу мехом внутрь вывернут, лишь бы всё произошло так, как им нужно. Понятно, что у них будет серьёзнейшее соревнование с американцами за контроль над этим процессом. Понятно, что им будет непросто. Но они готовы идти на самые отвратительные вещи и самые грязные сценарии. То есть мирно и тихо точно не будет. Иначе Залужный не говорил бы об этом сейчас. И не нужно думать, что это фразы, сказанные в проброс, или фразы, сказанные, как говорят, на умняке. Если Залужный, стоящий за ним Лондон и такие персонажи, как Турчинов и Пашинский, говорят о рисках переворота, я бы очень опасался этой истории. Если тебе говорят, что тебя хотят убить, просто поверь им. Так вот, в данном случае этим людям стоит верить. И соответственно реагировать.О других нюансах последних заявлений Залужного - в статье Павла Котова ""Уже назначили врагами": зачем Залужный пугает украинцев гражданской войной"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов**Организация, признанная в РФ экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ

