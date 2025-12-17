https://ukraina.ru/20251217/rossiyskie-aktivy-v-es-zablokirovany-do-osobogo-rasporyazheniya---evrokomissiya-1073227087.html

Российские активы в ЕС заблокированы до особого распоряжения - Еврокомиссия

Российская собственность в Евросоюзе заблокирована до особого распоряжения на сей счёт. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента

"Российские активы остаются замороженными до тех пор, пока мы не примем иное решение, пока Россия не прекратит войну и должным образом не компенсирует Украине весь причиненный ущерб. Замороженные на неопределенный срок активы могут стать настоящим переломным моментом для Украины и Европы", – заявила председатель Еврокомиссии.Россия называет обращение со своей собственностью в Евросоюзе местными властями кражей и воровством. Такие формулировки использовали президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров, депутаты парламента и лидеры политических партий России.В начале декабря стало известно, что Совет Европейского союза предоставил Еврокомиссии чрезвычайные полномочия по блокировке российских суверенных активов, которые могут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не завершит специальную военную операцию и не выплатит компенсации Украине. В начале СВО глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия должна быть побеждена "на поле боя" и руководство ЕС верит в это, готовясь к выплате Россией репараций - подобно тому, как это делала Германия после поражения в Первой мировой войне. Нынешняя глава дипломатии ЕС Кая Каллас периодически публично подтверждает такие надежды евробюрократии. Власти ЕС заверяют Бельгию, где хранится основной объём зарубежных активов центробанка РФ, что ни один суд Евросоюза не примет к рассмотрению исковые требования России. Тем не менее, семь стран ЕС категорически возражают против конфискации российской собственности на территории союза.Автор издания Украина.ру Михаил Павлив рассмотрел надежды евробюрократии в публикации Бельгия проголосовала за бессрочную заморозку российских активов. Но Киев ничего с этого не получитБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Правовая работа и политический торг. Два полюса одного дня. Хроника событий к 13:00 17 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

