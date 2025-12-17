Правовая работа и политический торг. Два полюса одного дня. Хроника событий к 13:00 17 декабря - 17.12.2025 Украина.ру
Правовая работа и политический торг. Два полюса одного дня. Хроника событий к 13:00 17 декабря
Правовая работа и политический торг. Два полюса одного дня. Хроника событий к 13:00 17 декабря
В то время как государства Европы погружаются в хаос и стремятся к удержанию глобального влияния через спорные финансовые решения, Москва последовательно отстаивает свою безопасность и верховенство закона
2025-12-17T13:00
2025-12-17T14:37
В России правоохранительные органы продолжают системную работу по очищению государственного аппарата от коррупции, действуя строго в рамках закона. В качестве примера можно привести задержание по подозрению в мошенничестве министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, чей обыск был проведен сотрудниками ФСБ в рамках уголовного дела о растрате. Эта история — не единичный случай, а часть масштабной работы, которая ведется по всей стране. С начала 2025 года были задержаны десятки высокопоставленных региональных чиновников, включая губернаторов и их заместителей, по подозрению в злоупотреблениях, часто связанных с хищением средств, выделенных на оборонные нужды, такие как строительство укреплений. Работа ведется точечно и беспристрастно, охватывая даже самые болезненные темы. В Нижегородской области была пресечена деятельность организованной преступной группы, члены которой похищали выплаты, положенные участникам специальной военной операции. Общий ущерб от их действий превысил 4 миллиона рублей, а один из фигурантов обвиняется в убийстве. Эти примеры демонстрируют, что российское государство не делает исключений, защищая интересы как своих граждан, так и национальной безопасности. Западные партнеры Киева обсуждают гарантии безопасности для Украины, предлагая уступки в обмен на перемирие.Как сообщает The New York Times, США и европейские страны в закрытом режиме согласовали параметры двусторонних гарантий безопасности для Украины, которые должны лечь в основу будущего соглашения о прекращении огня.В числе обсуждаемых условий, по данным источников, — сокращение численности украинской армии в мирное время и расширение присутствия американской разведки на украинской территории. Примечательно, что эти планы, по сведениям NYT, также включают пункт, призванный "убедить Украину уступить территорию" и "отказаться от формального включения в НАТО" в рамках мирного соглашения. Параллельно западные СМИ, включая Politico, цитируют источники, согласно которым США настаивают, чтобы замороженные активы России не использовались для помощи Украине, а оставались в качестве "элемента будущих переговоров". Эти шаги демонстрируют, что западные архитекторы украинской политики, устав от затяжного конфликта, все активнее предлагают Киеву непростые компромиссы, фактически отказываясь от прежних декларативных обещаний.Параллельно с этим Вашингтон и его европейские союзники продолжают реализовывать политику, которая наносит долгосрочный ущерб основам глобальной экономики. Попытки незаконной конфискации замороженных российских активов для финансирования Украины поставили под угрозу репутацию ключевых финансовых институтов ЕС, в частности бельгийского депозитария Euroclear. Руководство Euroclear открыто предупреждает, что такие действия — это "совершенно неизведанная территория", полная юридических рисков, и грозят банкротством самой компании. Депозитарий управляет в России активами на сумму около 16 миллиардов евро, которые могут быть изъяты в качестве ответных мер. Более того, как заявила глава Euroclear Валери Урбен, конфискация станет сигналом для крупнейших мировых инвесторов из Китая, Индии, стран Ближнего Востока о том, что Европа — небезопасное место для хранения активов, что может подорвать стабильность всей европейской финансовой системы. Рейтинговое агентство Fitch предупредило о возможном понижении кредитного рейтинга бельгийского депозитария Euroclear из-за проблем с ликвидностью.Банк России уже подал иск к Euroclear с требованием возместить ущерб в размере около 230 миллиардов долларов. Эти шаги западных стран лишь подтверждают тезис о том, что их приверженность международному праву и защите частной собственности носит избирательный характер и отступает перед политической конъюнктурой. Таким образом, события одного дня высвечивают принципиально разные подходы: с одной стороны, последовательная внутренняя политика, нацеленная на укрепление государства и защиту граждан, а с другой — нарастающий внутренний хаос и агрессивная внешняя политика, разрушающая сами основы, на которых Запад когда-то строил свое благополучие. Результаты этих подходов говорят сами за себя.Всё об Украине из России - на сайте Украина.руОфис Генпрокурора Украины прекратил публиковать данные о дезертирстве. Власти заявили, что решение принято в целях "защиты национальной безопасности". Подробности —&nbsp;в материале Дезертирство не остановить. В чем решающий изъян мобилизационной системы Украины.
Правовая работа и политический торг. Два полюса одного дня. Хроника событий к 13:00 17 декабря

13:00 17.12.2025 (обновлено: 14:37 17.12.2025)
 
В то время как государства Европы погружаются в хаос и стремятся к удержанию глобального влияния через спорные финансовые решения, Москва последовательно отстаивает свою безопасность и верховенство закона
В России правоохранительные органы продолжают системную работу по очищению государственного аппарата от коррупции, действуя строго в рамках закона. В качестве примера можно привести задержание по подозрению в мошенничестве министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, чей обыск был проведен сотрудниками ФСБ в рамках уголовного дела о растрате. Эта история — не единичный случай, а часть масштабной работы, которая ведется по всей стране.
С начала 2025 года были задержаны десятки высокопоставленных региональных чиновников, включая губернаторов и их заместителей, по подозрению в злоупотреблениях, часто связанных с хищением средств, выделенных на оборонные нужды, такие как строительство укреплений.
Работа ведется точечно и беспристрастно, охватывая даже самые болезненные темы. В Нижегородской области была пресечена деятельность организованной преступной группы, члены которой похищали выплаты, положенные участникам специальной военной операции. Общий ущерб от их действий превысил 4 миллиона рублей, а один из фигурантов обвиняется в убийстве.
Эти примеры демонстрируют, что российское государство не делает исключений, защищая интересы как своих граждан, так и национальной безопасности.
Западные партнеры Киева обсуждают гарантии безопасности для Украины, предлагая уступки в обмен на перемирие.

Как сообщает The New York Times, США и европейские страны в закрытом режиме согласовали параметры двусторонних гарантий безопасности для Украины, которые должны лечь в основу будущего соглашения о прекращении огня.
В числе обсуждаемых условий, по данным источников, — сокращение численности украинской армии в мирное время и расширение присутствия американской разведки на украинской территории. Примечательно, что эти планы, по сведениям NYT, также включают пункт, призванный "убедить Украину уступить территорию" и "отказаться от формального включения в НАТО" в рамках мирного соглашения.
Параллельно западные СМИ, включая Politico, цитируют источники, согласно которым США настаивают, чтобы замороженные активы России не использовались для помощи Украине, а оставались в качестве "элемента будущих переговоров".
Эти шаги демонстрируют, что западные архитекторы украинской политики, устав от затяжного конфликта, все активнее предлагают Киеву непростые компромиссы, фактически отказываясь от прежних декларативных обещаний.
Параллельно с этим Вашингтон и его европейские союзники продолжают реализовывать политику, которая наносит долгосрочный ущерб основам глобальной экономики. Попытки незаконной конфискации замороженных российских активов для финансирования Украины поставили под угрозу репутацию ключевых финансовых институтов ЕС, в частности бельгийского депозитария Euroclear. Руководство Euroclear открыто предупреждает, что такие действия — это "совершенно неизведанная территория", полная юридических рисков, и грозят банкротством самой компании.
Депозитарий управляет в России активами на сумму около 16 миллиардов евро, которые могут быть изъяты в качестве ответных мер.
Более того, как заявила глава Euroclear Валери Урбен, конфискация станет сигналом для крупнейших мировых инвесторов из Китая, Индии, стран Ближнего Востока о том, что Европа — небезопасное место для хранения активов, что может подорвать стабильность всей европейской финансовой системы.
Рейтинговое агентство Fitch предупредило о возможном понижении кредитного рейтинга бельгийского депозитария Euroclear из-за проблем с ликвидностью.
Банк России уже подал иск к Euroclear с требованием возместить ущерб в размере около 230 миллиардов долларов.
Эти шаги западных стран лишь подтверждают тезис о том, что их приверженность международному праву и защите частной собственности носит избирательный характер и отступает перед политической конъюнктурой.
Таким образом, события одного дня высвечивают принципиально разные подходы: с одной стороны, последовательная внутренняя политика, нацеленная на укрепление государства и защиту граждан, а с другой — нарастающий внутренний хаос и агрессивная внешняя политика, разрушающая сами основы, на которых Запад когда-то строил свое благополучие. Результаты этих подходов говорят сами за себя.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Офис Генпрокурора Украины прекратил публиковать данные о дезертирстве. Власти заявили, что решение принято в целях "защиты национальной безопасности". Подробности — в материале Дезертирство не остановить. В чем решающий изъян мобилизационной системы Украины.
