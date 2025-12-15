https://ukraina.ru/20251215/vsya-nadezhda-na-armiyu-i-diplomatiyu-ot-chego-zavisit-buduschee-ugleproma-donbassa-1073107723.html

Вся надежда на армию и дипломатию: от чего зависит будущее углепрома Донбасса

В предыдущей части цикла "Дебет и кредит СВО" автор остановился на рассмотрении ситуации в энергетике и транспорте Донбасса и Новороссии. В этом тексте речь об угледобыче — одной из двух (наряду с металлургией) важнейших отраслей экономики Донбасса.

С пика в пикеВ 1990 году в Донбассе было добыто около 165 млн тонн угля, из которых порядка 100–120 млн тонн составлял энергетический уголь. К 2014 году добыча энергетического угля сократилась до 35–40 млн тонн.К тому моменту Украина пережила два майдана, а деиндустриализация сократила как численность населения, так и общую потребность в тепловой и электрической энергии со стороны бытовых и промышленных потребителей. Как итог, упала и добыча угля, а о необходимости реструктуризации углепрома Донбасса всерьёз говорили ещё в 2010 году, при Викторе Януковиче.В итоге эту реструктуризацию запустила гражданская война в 2014 году и повела её по практически неуправляемому пути.И если в 2014–2017 годах между Украиной и республиками Донбасса ещё сохранялось прямое взаимодействие в угольной сфере, то с 2017 по примерно 2019 годы оно стало опосредованным.В 2016 году, когда киевская власть ещё учитывала добычу угля в ЛНР и ДНР в своей статистике, добыча угля на Украине сократилась до 31,6 млн тонн. Затем наступил период отсутствия статистических данных. Однако можно не сомневаться, что добыча продолжила падать.Шахты ЛНР и ДНР перешли под контроль Сергея Курченко, поставки на Украину осуществлялись по схеме угольного реверса, то есть обходными путями через Белоруссию и даже Польшу. Как следствие, структуры Курченко копили долги перед шахтами, а последние — перед горняками. Народ с шахт разбегался кто куда, часть шахтёров вместе с семьями даже переехали в Якутию.К 2019 году Курченко лишился контроля над шахтами и монополии на экспорт угля, однако добыча угля продолжила сокращаться: России он был не нужен в силу собственных гигантских мощностей по добыче, а киевская власть от угля последовательно отказывалась, погружая население в состояние энергетической бедности.С началом СВО добыча угля в ЛНР и ДНР упала в 2–2,5 раза относительно показателей 2018–2019 годов и поднимется не скоро.Во-первых, Украина как рынок сбыта для энергетического угля потеряна и даже в случае заключения мира на восстановление объёмов уйдут годы. Всё дело в том, что потреблять уголь физически некому: угольные ТЭС на подконтрольной киевской власти территории уничтожены, а на освобождённой либо сильно пострадали (Мироновская, Углегорская), либо остановлены (Запорожская ТЭС). Сельское население на Украине обеднело, да и сколько его осталось (и останется) к моменту завершения боевых действий — не ясно.На освобождённой территории коммунальный сектор переводится с угля на газ. Исключение — волевое решение властей ЛНР о переводе Луганской ТЭС с газа на уголь как меры, направленной на поддержание угледобычи.Во-вторых, прорыва в экспорте угля из Донбасса нет. Сперва главной проблемой казалась логистика — между Донецком и Мариуполем вплоть до лета 2024 года не было ж/д сообщения, так как единственная ж/д ветка проходила через прифронтовую Еленовку, где вообще на путях стоял гигантский царь-поезд длиной в 40 км. Затем была построена ветка по полям Тельмановского района, а осенью 2024 года — после освобождения Угледара — стали разбирать и царь-поезд. Так, связь с Мариуполем теперь есть по двум ж/д веткам, однако проблемы со сбытом это не решило. Вероятно, причина в санкциях, делающих торговлю с Донбассом и Новороссией крайне токсичной для гипотетических покупателей, а также низких мировых ценах на уголь при высокой себестоимости его добычи шахтным способом.Мало того, в 2022 году Россия потеряла Евросоюз как рынок сбыта для своего угля — в августе 2022 года ЕС ввёл угольное эмбарго, запретив импорт из России.В-третьих, в 2022 году в рамках мобилизации в ЛНР и ДНР на фронт ушла половина шахтёров, а ряд шахт был переведён в режим водоотлива — на подземных работах было некому трудиться.В апреле 2025 года компании-инвесторы в шахты новых территорий сообщили о желании вернуть властям ЛНР и ДНР 9 из 15 шахт, взятых ими в аренду в 2024 году, для последующей ликвидации. Шахты оказались нерентабельными при текущих мировых ценах на уголь и высоких производственных издержках. Эта новость перечёркивает будущее большей части сохранившихся шахт Донбасса и подводит черту под попытками властей восстановить экономику угледобычи.Угля в ЛНР и ДНР меньше не стало — он как залегал в недрах, так там и находится. Однако добывать его невыгодно. Как итог, добыча угля в ЛНР и ДНР сократилась до порядка 5 млн тонн на двоих с рекордных для 1970 года 196 млн тонн или 160 млн тонн в 1990 году.Мир углю не благоволитПри этом необходимо отдавать себе отчёт в том, что Донбасс для России не является центром угледобычи — основными регионами стали Сибирь и Дальний Восток, которые и обеспечивают России порядка 430 млн тонн угля в год (из них экспортируется примерно половина). Однако и там в угольной промышленности кризис. Скорее всего, даже скромные по довоенным объёмам 15 млн тонн добычи, на которые власти ЛНР и ДНР планируют выйти к 2028 году, мы не увидим.И на то, к сожалению, есть ряд объективных причин.В мире изменилась география спроса на энергетический уголь. За последние 20 лет спрос на уголь вырос на 20–25 % и достиг 8,7–9 млрд тонн в год. При этом США и Европа потребление угля последовательно сокращают, тогда как Азия — Китай, Индия и Вьетнам — его наращивали. Расти потреблению угля есть разве что за счёт Африки, однако она слишком бедна и дестабилизирована, чтобы всерьёз брать её в расчёт. В Европе и США, отношения с которыми если и нормализуются, то непонятно когда, уголь замещали газом и ВИЭ. Китай уже не первый год является мировым лидером по объёму ввода новых мощностей возобновляемой энергетики. К тому же КНР умело "маневрирует" в части географии импорта угля, закупая его в России, Индонезии и Австралии. Уголь из ЛНР и ДНР в Китай экспортировать бессмысленно — для него рынками являются Украина, Европа, а также Северная Африка с Ближним Востоком.В этой парадигме и экспорт угля из Кузбасса уже столкнулся с проблемами. "Восточный полигон" (БАМ и Транссиб) загружены, европейский рынок потерян, а цены на уголь на мировом рынке низкие. Как следствие, экспортная выручка (нетбэк) от российского угля в 2021–2024 годах снизилась с 17,6 млрд долларов до 14 млрд долларов. Весной 2024 года российский уголь был убыточным при поставках за рубеж через порты юга и северо-запада, а экспортируемый через терминалы Дальнего Востока балансировал на грани рентабельности. Консалтинговое агентство NEFT Research в мае этого года прогнозировало убыточность экспорта угля в случае снижения цен на 5 % к 2030 году по сравнению с 2024 годом. Для понимания: угольная отрасль завершила 2024 год с убытком в размере 129 млрд рублей при прибыли в размере 357 млрд рублей годом ранее.Всё это означает, что России нужно сворачивать непосредственный экспорт угля, делая ставку на его переработку. А это означает вложения в переработку угля по процессу Фишера-Тропша в жидкие углеводороды или строительство угольных электростанций вблизи мест добычи угля для последующего экспорта электроэнергии.В случае с переработкой угля в моторное топливо сразу возникает целый букет проблем. Во-первых, строительство заводов по переработке угля в жидкие углеводороды в 1,5–2 раза дороже возведения НПЗ аналогичной мощности и требует больших сроков окупаемости. Во-вторых, такие инвестиции потребуют масштабных мер господдержки по аналогии с налоговым манёвром в газохимии (налоговый вычет и субсидии), иначе у переработчиков будут проблемы с рентабельностью, которые не позволят даже начать реализацию инвестиционных проектов. А это означает необходимость наличия в федеральном бюджете свободных средств, которых сейчас нет и упирается в завершение СВО. В-третьих, возникает естественный вопрос о том, куда девать это топливо в условиях действующего комплекса ограничений для российской нефтедобычи и нефтепереработки. Следовательно, возникает запрос на ожидание смены геополитической обстановки или достижения политических договорённостей с КНР, опыт сотрудничества с которой по газопроводу "Сила Сибири-2" показывает всю сложность переговоров.Производство электроэнергии из угля не менее проблематично. Опять же, потребуются миллиардные инвестиции с долгим сроком окупаемости (10–15 лет) без каких-либо гарантий со стороны Китая, который делает ставку на бурное развитие ВИЭ и в принципе не желает от кого-либо зависеть по энергетическим вопросам.Надежда на армиюНо, что хуже всего для Донбасса, так это то, что он ко всему вышеперечисленному не имеет вообще никакого отношения — между Донецком и Пекином 6 тыс. километров по прямой.Поэтому шансы на увеличение объёмов добычи угля есть лишь в случае возвращения традиционных рынков сбыта — Европы и Украины с Молдавией, а также открытия Африки.Вопрос с Европой можно смело выносить за скобки — гадать, когда европейцы выключат режим вражды с Россией, бессмысленно. Украинская энергетика уже в руинах и будет в них находиться десятилетиями просто в силу того, что её экономику с энергетикой некому и не за что восстанавливать. Тем более что под контролем России уже находятся Запорожская АЭС (6 ГВт мощности) и Запорожская ТЭС (3,6 ГВт), чего — с учётом деиндустриализации и оттока населения — вполне хватит Украине в её гипотетических границах в том случае, если (когда) её заставят прекратить быть анти-Россией. Гипотетический перезапуск Запорожской ТЭС на полной мощности означает рост потребления угля примерно на 12 млн тонн. Однако когда это произойдёт — неизвестно.Таким образом, будущее угледобычи ЛНР и ДНР зависит не столько от местных властей или федерального правительства, сколько от ВС РФ, которым предстоит нанести сокрушительное поражение ВСУ, а также российской дипломатии, в чьи задачи входит фиксация военного поражения Украины.

