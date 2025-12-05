https://ukraina.ru/20251205/debet-i-kredit-svo-elektroenergetika-i-transport-1072658906.html

Дебет и кредит СВО: электроэнергетика и транспорт

В предыдущих частях цикла о том, что Россия получила по факту включения в свой состав в ходе СВО Донбасса и Новороссии, автор изучил ценность людей, недр и земли. Теперь пришла очередь для погружения в отрасли экономики новых территорий и подведения промежуточных выводов о ходе их интеграции в российский рынок.

ЭлектроэнергияВажнейшая и базовая отрасль экономики, без которой невозможно и бессмысленно существование других отраслей, — энергетика.На Зуевской и Старобешевской ТЭС в ДНР ещё до начала СВО начали проводить капитальные ремонты, между ЛНР и ДНР после 2017 года стали развивать энергетические связи — строились ЛЭП и модернизировались подстанции, чтобы хоть как-то компенсировать дефицит электроэнергии в ЛНР. Весной 2022 года практически целой и невредимой удалось вернуть Луганскую ТЭС, газовые блоки которой быстро перезапустили для обеспечения потребностей расширившихся границ ЛНР, а в 2024 году перевели с газа на уголь для поддержания угледобычи.Херсонскую область запитали из Крыма, который стараниями России вывели из энергетического кризиса и обеспечили собственной генерацией. К Херсонской области подключили Запорожскую, а затем восстановили связи между Запорожской областью и ДНР.Также воссоздана система управления сетевым хозяйством и расчётов электроэнергией, ведётся модернизация и строительство электроподстанций, прокладываются новые линии электропередач, которые повысят качество энергоснабжения и устойчивость энергосистемы. Перезапущены объекты возобновляемой энергетики.Главные вопросы, которые пока не решены — простаивающие мощности генерации в лице Запорожской АЭС и ТЭС, а также пострадавшие в ходе боевых действий ТЭС — Углегорская и Мироновская.Все блоки Запорожской АЭС остановлены и электроэнергию не вырабатывают, хотя станция находится в рабочем состоянии. Проблем с ней несколько.Первая — слишком близко линия фронта, из-за чего станцию опасно эксплуатировать, а часть её оборудования (например, одна из градирен) пострадали от атак ВСУ. Вторая — нет достаточного запаса воды в пруду охладителе для выработки электроэнергии. Эту проблему решат за счёт плавучей насосной станции, которую планируется установить на Днепре. Третья — архитектура сетевого хозяйства не позволяет выдать всю мощность со станции вглубь Новороссии, да и мощности для неё излишни, а экспорт электроэнергии на Украину пока невозможен.С ТЭС ситуация не менее сложная. О Запорожской ничего не слышно, Мироновская пострадала от украинских артиллерийских обстрелов и производит лишь тепловую энергию, а сильно пострадавшей от боевых действий Углегорской некуда выдавать мощность — Артёмовск и Соледар остались без населения и лежат в руинах.Таким образом, генерация, сети и подстанции успешно интегрированы, однако в электроэнергетике хватает "узких" мест, и общая устойчивость системы оставляет желать лучшего. Потребуются ещё годы на прокладку линий электропередач и невероятные дипломатические, военные и организационные усилия для перезапуска Запорожской АЭС и выдачи с неё мощности в российскую энергосистему.ТранспортВторая важнейшая новость, без которой как в прямом, так и в переносном смысле ничего не "поедет" — транспорт.Трубопроводный можно сразу выносить за скобки — он работает. Газовые сети полностью интегрированы, газоснабжением занимается единый оператор "Черноморнефтегаз", вопрос с газоснабжением Запорожской и Херсонской областей решён ещё в 2022 году, сейчас по Донбассу и Новороссии ведутся работы по догазификации, как и в других регионах России. К сожалению, не просто не работает, но и частично уничтожен аммиакопровод "Тольятти — Горловка — Одесса" в Харьковской области, ответвление которого проложено к горловскому "Стиролу", что делает невозможным его перезапуск. Впрочем, предприятие находится критически близко к линии фронта, поэтому до его перезапуска очень далеко.В автомобильном транспорте с 2022 года произошла подлинная революция. До СВО дончане ездили в Ростовскую область, чтобы увидеть нормальные дороги, теперь всё с точностью до наоборот. С 2022 года отремонтировано 6,7 тыс. км автодорог (к 2030 году общая протяжённость отремонтированных дорог достигнет 9,6 тыс. км, восстановлено 69 мостов и путепроводов, ведутся работы по строительству объездных дорог вокруг городов ЛНР, расширяется федеральная трасс Р-280 "Новороссия".Присоединение Донбасса и Новороссии позволило создать автодорожное кольцо вокруг Азовского моря. Таганрог, бывший с 2014 по 2022 годы транспортным тупиком, вновь стал транзитным городом, а часть трафика в Крым в два захода переведена с Крымского моста на Северное Приазовье. Это позволило разагрузить мост и повысить устойчивость снабжения Крыма, сделав теракты на Крымском мосту бессмысленным с логистической (но не политико-медийной) точки зрения.Существенный прогресс достигнут и в сфере железнодорожного транспорта. Он играет критическую роль в работе крупных предприятий, оперирующих миллионами тонн грузов — шахт и меткомбинатов.Консолидировано управление железными дорогами — весной 2023 года учреждено ФГУП "Железные дороги "Новороссии"", с января 2024 года оно взяло под контроль железные дороги и принялось решать вопросы с кадрами, инфраструктурой и подвижным составом.Обеспечена железнодорожная связь между ДНР и Мариуполем: к апрелю 2024 года было построено 63-км спрямление железнодорожных путей Кичиксу — Амвросиевка, а в конце осени 2024 года — после освобождения Угледара — стало возможным эксплуатировать путь из Донецка в Мариуполь через Еленовку. После освобождения Авдеевки и ухода фронта на Запад от Донецка стало возможным восстановление разрыва железнодорожных путей в районе Ясиноватой — к железнодорожному вокзалу Донецка, без чего была невозможна его полноценная работа. Освобождение Угледара позволило восстановить железнодорожное сообщение между ДНР и Запорожской областью, что избавило металлургов от необходимости везти железную руду с Днепрорудненского меткомбината на Алчевский меткомбинат через 7 субъектов федерации, сократив срок оборачиваемости вагонов. В то же время ЛНР как была железнодорожным тупиком, так и осталась: в районе Купянска ведутся ожесточённые бои, поэтому остаётся довольствоваться линией Валуйки-Старобельск-Луганск.А вот с пассажирским железнодорожными сообщением, к сожалению, подвижек нет. Уже который год чиновники из ДНР обещают запустить прямую электричку между Донецком и Таганрогом с Ростовом-на-Дону, но дело пока не сдвинулось с мёртвой точки. Впрочем, скорее всего, в следующем году по этому вопросу и права будет сдвиг — линия фронта от Донецка уходит всё дальше. А пока из Донецка поезда следуют только до станции Успенская на административной границе с Ростовской областью, где происходит неудобная пересадка.***Как видно, в части транспорта и энергетики Донбасс и Новороссия далеки от 100% интеграции. В электроэнергетике требуется проведение затратных по времени и средствам работ, прежде чем энергетика Новороссии сможет не только полностью обеспечивать собственные потребности, но и выдавать мощность в другие регионы юга России, где есть дефицит генерации. В транспорте ситуация легче: вопрос с автомобильными дорогами, по большей части, закрыт, железнодорожное сообщение восстановлено, а запуск пассажирского сообщения ожидается в следующем году.О других особенностях развития экономики в Новороссии - в статье Ивана Лизана "Дебет и кредит СВО: люди, недра и земля"

