"Украину сольют, уже сливают". Эксперты о том, что ждёт страну

В экспертном сообществе обсуждают, когда и чем может закончиться война и есть ли шанс для Украины остаться Украиной и после войны. Кто-то верит, что такой шанс есть. Пока ещё есть.

Так, например, считает украинский политик, лидер запрещённой на Украине партии "Союз Левых Сил" Максим Гольдарб. По его словам, для этого срочно необходим мир, поскольку "любое завершение войны для Украины — это шанс остаться Украиной".В эфире канала журналиста Александра Шелеста* он прокомментировал американский план урегулирования украинского конфликта, отметив, что Киеву надо учитывать реалии, а не ставить перед собой "какие-то эфемерные цели" вроде границ 1991 года или вступления в НАТО.По его мнению, и Порошенко*, и Зеленский прекрасно понимали и понимают, что Украина не будет в НАТО, более того, они понимали, к чему это приведёт — к войне. К войне и привело.Гольдарб подчеркнул, что каждый день войны — "это новые трупы, новые разрушения, новые беды". И это перенос границ дальше и дальше, "до того момента, пока вообще не возникнет вопрос — а в принципе, о чём мы говорим, о какой украинской территории?".По мнению политика, если украинская власть будет благоразумна, то в будущем можно будет избежать возобновления бойни. А если нет… то нет.После войны тоже легко не будет. Украина разорена, промышленности фактически нет, большая часть земли продана. Ветераны вернутся с фронта, но никаких выплат уже не получат."Если Европа и США перестанут финансировать Украину… военные перестанут получать любые выплаты, любые заработные платы, любые пенсии, потому что их просто нет. Вот здесь возникнет очень серьёзная проблема", - сказал Гольдарб. В то же время, по его словам, богатая ресурсами Россия сможет жить даже в условиях полной изоляции.Что мы видим сейчас? На поле боя РФ побеждает, российская экономика работает, экономически страна независима, в общем, козырей в рукавах у русских много больше, особенно учитывая тот факт, что Москву поддерживают страны Юго-Восточной Азии и Глобального Юга, не учитывать это глупо, подчеркнул эксперт.Он добавил, что дальше будет много хуже. Много хуже не для Зеленского и его клики, а именно для простых украинцев, поэтому войну надо прекращать сейчас.Что касается вероятности проведения выборов на Украине, то, по словам Гольдарба, не совсем понятно, как это сделать в условиях, когда настоящие оппозиционеры в тюрьмах или убиты, а какого-либо Порошенко считать оппозицией никак нельзя. Словом, голосовать не за кого. Да и как голосовать, если только официально 8 миллионов украинцев, имеющих право голоса, проживают за пределами страны?При этом для Зеленского тема выборов полезна, поскольку помогает "зашуметь" тему коррупции, вообще для него это возможность тянуть время, он не хочет расставаться с властью. Он понимает, что жив - во всех смыслах этого слова — только пока находится при власти. Вряд ли он верит в перспективу доживать где-то с новым паспортом и с изменённой внешностью, отметил политик.Мир не нужен и представителям той прослойки на Украине, которая обогатилась и обогащается на крови — они опасаются "разбора полётов" и боятся возвращения военных с фронта, которым есть много, о чём у них спросить. Вообще чистка будет первым этапом оздоровления Украины, отметил Гольдарб, добавив, что "шансы на оздоровления есть".Между тем генсек НАТО Рютте прямо заявил, что страны Альянса "должны быть готовы к масштабной войне, которую пережили наши деды и прадеды". Судя по всему, речь идёт о Первой мировой и о Второй мировой войнах, в которых деды и прадеды Рютте и ему подобных проиграли.Но игнорировать такие заявления никак нельзя.А пока Зеленский предлагает свой план, предлагает тянуть время, провести референдум, обозначить некую "свободную экономическую зону"...Комментируя эти предложения в эфире канала Шелеста*, российский финансовый и биржевый аналитик Степан Демура заявил, что никаких перспектив в таком торге нет. По его мнению, причина проста - "позиции сторон диаметрально противоположны".Аналитик уточнил, что под сторонами он подразумевает США и Россию."Чтобы чего-то достичь, одна из сторон должна капитулировать. Полностью. Вот те 28 пунктов, которые были изначально озвучены, так называемый план Дмитриева-Уиткоффа… я его воспринимаю как полную капитуляцию кремлёвских, полную капитуляцию России. Поэтому я не думаю, что это какой-то искренний план или искренние намерения Кремля. Скорее всего, это такой договорнячок-междусобойчик", - предположил Демура.По его прогнозу, Украину (киевский режим — ред.) сольют, "сливать её под конец будут через ВСУ, что и происходит"."Будет всё равно необходимо волеизъявление украинского народа", - заявил аналитик, отметив, что, по его наблюдениям при периодических посещениях украинского сегмента Сети, украинский народ ещё "недостаточно подготовили к правильным решениям"."Поэтому нужна зима тёмная, нужно ещё какое-то время беспредела ТЦК и всё остальное, куча трупов с фронта, чтобы украинский народ созрел принять единственно правильное решение, а именно — согласился со всеми теми пунктами, которые будут вынесены на референдум", - считает Демура.Он напомнил, что Запад не выполняет ни устных обещаний, ни письменных договорённостей, и сделал вывод, что гарантий никаких никто никому уже не даст, поэтому всё будет решаться по самому жёсткому для Украины сценарию: "Останется какой-то обрубок государства без доступа к Чёрному морю, который не будет интересен ни Западу, как ЧВК, ни России - как угроза".По мнению аналитика, киевский режим долго не продержится, поскольку без электричества воевать нельзя.Демура также отметил, что первые удары ВС РФ по подстанциям показали, что квалификация персонала украинских АЭС не утрачена, АЭС оперативно снизили мощность. Поэтому подстанции и трансформаторы можно добивать без опасений новой атомной катастрофы, хотя почему-то этого пока не делается.Запад при этом не хочет терять такую ЧВК, как "Украина", а у Трампа нет рычагов дозированного влияния на Киев — нужно либо всё обрушить, либо тянуть так и дальше. Что и происходит. Даже публикация новых порций плёнок Миндича не поможет, ведь тут есть опасность для самих западников — Украина в присвоении миллиардов долларов помощи выполняла лишь роль прачечной, сказал эксперт.Он добавил, что американцы и вообще Запад подписали себе смертный приговор 26 февраля 2022 года, когда решили конфисковать российские золото-валютный резервы. Почему это приговор? Потому, что до этого американские облигации всеми рассматривались как безрисковый инструмент, а после этого основные держатели американского долга, такие как Китай и монархии Залива, поняли - "если так сделали с русскими, так и с нами сделают то же самое".Последствий этого сами американцы пока не понимают, считает аналитик.Но отвлечёмся от соображений "высокой" и кровавой, как видим, политики и вернёмся на грешную землю. Проблемы на новых территориях России решаются, но — по понятным причинам - медленно. А некоторые из этих проблем таковы, что решить их мы можем только все вместе.Вот донецкий приют для бездомных животных "4 лапки" сообщает в своём телеграм-канале, что сотни их беззащитных питомцев, спасённых с улиц разрушенных городов, могут просто замёрзнуть этой зимой. Если мы все сделаем вид, что нас это не касается.Срочная помощь требуется и жительнице Донецка Аделине Михайловне, сообщают сотрудники приюта. У неё на попечении находятся более полутора десятка животных, на которых уходят все не очень большие средства женщины.Автор этих строк уверен, что многие наши читатели, узнав об этих бедах, захотят оказать посильную помощь и братьям нашим меньшим, и людям, спасающим их из последних сил. Кто чем может.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — В США “заговорили” дивиденды. Владимир Васильев о том, почему Трамп ради мира на Украине давит на Европу Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Бедным – зима без тепла и света, богатым – золотые унитазы. Эксперты и политики о перспективах Украины".

Сергей Зуев

Сергей Зуев

