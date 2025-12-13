https://ukraina.ru/20251213/khotyat-navesti-poryadok-na-zadnem-dvore-golubovskiy-nazval-tri-fronta-buduschikh-konfliktov-ssha-1072971526.html
"Хотят навести порядок на заднем дворе": Голубовский назвал три фронта будущих конфликтов США
"Хотят навести порядок на заднем дворе": Голубовский назвал три фронта будущих конфликтов США - 13.12.2025 Украина.ру
"Хотят навести порядок на заднем дворе": Голубовский назвал три фронта будущих конфликтов США
Новая американская стратегия определяет три ключевых региона для приложения сил Вашингтона. В этих точках, по мнению экспертов, будут решаться будущие конфликты и формироваться новый мировой порядок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2025-12-13T05:00
2025-12-13T05:00
2025-12-13T05:00
новости
сша
россия
украина
дональд трамп
украина.ру
дмитрий голубовский
латинская америка
япония
тайвань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068153093_0:9:1250:712_1920x0_80_0_0_a967b87ac3bd8ff6df735565ebeb6d3f.jpg
Отвечая на вопрос журналиста о регионах, эксперт четко их обозначил. "Таких мест три. Первое это Латинская Америка", — заявил Голубовский, пояснив, что США попытаются навести порядок там, где, как они считают, "все от рук отбились"."Они сейчас попытаются организовать войну в Венесуэле. Если она будет успешна, США не заставят себя любить, но заставят себя боятся. И вот для того, чтобы это было проще, им нужно, чтобы Россия не была союзником Каракаса, не поставляла туда оружие. То есть предлагается размен: вы не лезете к нам на задний двор, а с Украиной делайте что хотите", — сказал эксперт.Вторым регионом Голубовский назвал Ближний Восток. "Бросить Израиль они не могут, поэтому вынуждены быть его союзником против Ирана и против Турции", — пояснил он, указав, что Иран является прокитайской силой.Аналитик спрогнозировал усложнение ситуации. "Но гораздо худшая ситуация наступит, когда США придется выбирать между Израилем и Турцией, а к этому все идет", — заявил Голубовский, добавив, что этот выбор также станет выбором будущего отношения к Европе.Третьей точкой эксперт назвал Тайвань, подчеркнув нежелание США прямого конфликта. "Они очень не хотят конфликтовать с Китаем, потому что уже через пару лет у Китая будет флот, который может бросить вызов Америке", — отметил аналитик.Он описал роль Японии в этом противостоянии. "Японцы уже поняли, что воевать придется, даже если США бросят. <...> Нация с точки зрения духа, боевого менталитета, традиций к этому готова. Но и Америке придется влезть и как-то разруливать эту ситуацию", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации вокруг переговоров — в материале Анны Черкасовой "В США “заговорили” дивиденды. Владимир Васильев о том, почему Трамп ради мира на Украине давит на Европу" на сайте Украина.ру.
сша
россия
украина
латинская америка
япония
тайвань
ближний восток
иран
турция
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068153093_146:0:1106:720_1920x0_80_0_0_d26b8d2700f4d02f80b1cb9387c6ad34.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, украина, дональд трамп, украина.ру, дмитрий голубовский, латинская америка, япония, тайвань, ближний восток, конфликт, иран, турция, война, геополитика
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Украина.ру, Дмитрий Голубовский, Латинская Америка, Япония, Тайвань, Ближний Восток, конфликт, Иран, Турция, война, геополитика
"Хотят навести порядок на заднем дворе": Голубовский назвал три фронта будущих конфликтов США
Новая американская стратегия определяет три ключевых региона для приложения сил Вашингтона. В этих точках, по мнению экспертов, будут решаться будущие конфликты и формироваться новый мировой порядок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Отвечая на вопрос журналиста о регионах, эксперт четко их обозначил. "Таких мест три. Первое это Латинская Америка", — заявил Голубовский, пояснив, что США попытаются навести порядок там, где, как они считают, "все от рук отбились".
"Они сейчас попытаются организовать войну в Венесуэле. Если она будет успешна, США не заставят себя любить, но заставят себя боятся. И вот для того, чтобы это было проще, им нужно, чтобы Россия не была союзником Каракаса, не поставляла туда оружие. То есть предлагается размен: вы не лезете к нам на задний двор, а с Украиной делайте что хотите", — сказал эксперт.
Вторым регионом Голубовский назвал Ближний Восток. "Бросить Израиль они не могут, поэтому вынуждены быть его союзником против Ирана и против Турции", — пояснил он, указав, что Иран является прокитайской силой.
Аналитик спрогнозировал усложнение ситуации. "Но гораздо худшая ситуация наступит, когда США придется выбирать между Израилем и Турцией, а к этому все идет", — заявил Голубовский, добавив, что этот выбор также станет выбором будущего отношения к Европе.
Третьей точкой эксперт назвал Тайвань, подчеркнув нежелание США прямого конфликта. "Они очень не хотят конфликтовать с Китаем, потому что уже через пару лет у Китая будет флот, который может бросить вызов Америке", — отметил аналитик.
Он описал роль Японии в этом противостоянии. "Японцы уже поняли, что воевать придется, даже если США бросят. <...> Нация с точки зрения духа, боевого менталитета, традиций к этому готова. Но и Америке придется влезть и как-то разруливать эту ситуацию", — резюмировал собеседник издания.