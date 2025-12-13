"Хотят навести порядок на заднем дворе": Голубовский назвал три фронта будущих конфликтов США - 13.12.2025 Украина.ру
"Хотят навести порядок на заднем дворе": Голубовский назвал три фронта будущих конфликтов США
"Хотят навести порядок на заднем дворе": Голубовский назвал три фронта будущих конфликтов США
"Хотят навести порядок на заднем дворе": Голубовский назвал три фронта будущих конфликтов США
Новая американская стратегия определяет три ключевых региона для приложения сил Вашингтона. В этих точках, по мнению экспертов, будут решаться будущие конфликты и формироваться новый мировой порядок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2025-12-13T05:00
2025-12-13T05:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068153093_0:9:1250:712_1920x0_80_0_0_a967b87ac3bd8ff6df735565ebeb6d3f.jpg
Отвечая на вопрос журналиста о регионах, эксперт четко их обозначил. "Таких мест три. Первое это Латинская Америка", — заявил Голубовский, пояснив, что США попытаются навести порядок там, где, как они считают, "все от рук отбились"."Они сейчас попытаются организовать войну в Венесуэле. Если она будет успешна, США не заставят себя любить, но заставят себя боятся. И вот для того, чтобы это было проще, им нужно, чтобы Россия не была союзником Каракаса, не поставляла туда оружие. То есть предлагается размен: вы не лезете к нам на задний двор, а с Украиной делайте что хотите", — сказал эксперт.Вторым регионом Голубовский назвал Ближний Восток. "Бросить Израиль они не могут, поэтому вынуждены быть его союзником против Ирана и против Турции", — пояснил он, указав, что Иран является прокитайской силой.Аналитик спрогнозировал усложнение ситуации. "Но гораздо худшая ситуация наступит, когда США придется выбирать между Израилем и Турцией, а к этому все идет", — заявил Голубовский, добавив, что этот выбор также станет выбором будущего отношения к Европе.Третьей точкой эксперт назвал Тайвань, подчеркнув нежелание США прямого конфликта. "Они очень не хотят конфликтовать с Китаем, потому что уже через пару лет у Китая будет флот, который может бросить вызов Америке", — отметил аналитик.Он описал роль Японии в этом противостоянии. "Японцы уже поняли, что воевать придется, даже если США бросят. &lt;...&gt; Нация с точки зрения духа, боевого менталитета, традиций к этому готова. Но и Америке придется влезть и как-то разруливать эту ситуацию", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации вокруг переговоров — в материале Анны Черкасовой "В США “заговорили” дивиденды. Владимир Васильев о том, почему Трамп ради мира на Украине давит на Европу" на сайте Украина.ру.
"Хотят навести порядок на заднем дворе": Голубовский назвал три фронта будущих конфликтов США

05:00 13.12.2025
 
Новая американская стратегия определяет три ключевых региона для приложения сил Вашингтона. В этих точках, по мнению экспертов, будут решаться будущие конфликты и формироваться новый мировой порядок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Отвечая на вопрос журналиста о регионах, эксперт четко их обозначил. "Таких мест три. Первое это Латинская Америка", — заявил Голубовский, пояснив, что США попытаются навести порядок там, где, как они считают, "все от рук отбились".
"Они сейчас попытаются организовать войну в Венесуэле. Если она будет успешна, США не заставят себя любить, но заставят себя боятся. И вот для того, чтобы это было проще, им нужно, чтобы Россия не была союзником Каракаса, не поставляла туда оружие. То есть предлагается размен: вы не лезете к нам на задний двор, а с Украиной делайте что хотите", — сказал эксперт.
Вторым регионом Голубовский назвал Ближний Восток. "Бросить Израиль они не могут, поэтому вынуждены быть его союзником против Ирана и против Турции", — пояснил он, указав, что Иран является прокитайской силой.
Аналитик спрогнозировал усложнение ситуации. "Но гораздо худшая ситуация наступит, когда США придется выбирать между Израилем и Турцией, а к этому все идет", — заявил Голубовский, добавив, что этот выбор также станет выбором будущего отношения к Европе.
Третьей точкой эксперт назвал Тайвань, подчеркнув нежелание США прямого конфликта. "Они очень не хотят конфликтовать с Китаем, потому что уже через пару лет у Китая будет флот, который может бросить вызов Америке", — отметил аналитик.
Он описал роль Японии в этом противостоянии. "Японцы уже поняли, что воевать придется, даже если США бросят. <...> Нация с точки зрения духа, боевого менталитета, традиций к этому готова. Но и Америке придется влезть и как-то разруливать эту ситуацию", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации вокруг переговоров — в материале Анны Черкасовой "В США “заговорили” дивиденды. Владимир Васильев о том, почему Трамп ради мира на Украине давит на Европу" на сайте Украина.ру.
