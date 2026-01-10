https://ukraina.ru/20260110/v-evrope-voznikli-voprosy-k-idee-meloni-o-vozobnovlenii-dialoga-s-rossiey-1074108727.html

В Европе возникли вопросы к идее Мелони о возобновлении диалога с Россией

В Европе возникли вопросы к идее Мелони о возобновлении диалога с Россией - 10.01.2026

В Европе возникли вопросы к идее Мелони о возобновлении диалога с Россией

Заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони о необходимости возобновления диалога Европы с Россией поставило перед европейскими лидерами два ключевых вопроса: с кем именно и о чём конкретно следует вести переговоры. Об этом сообщил 10 января телеграм-канал Украина.ру

Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, отметив постепенный распад коалиции противников контактов с Москвой.По мнению Пушкова, высказывание итальянского премьера отражает растущие настроения в ряде европейских стран, где начинает осознаваться тупиковость политики полной изоляции Российской Федерации. Однако, как считает сенатор, у сторонников возобновления диалога отсутствует чёткое понимание его формата и содержания.Пушков указывает, что европейские политики не могут дать внятного ответа, с какими представителями Москвы следует взаимодействовать и какие темы выносить на обсуждение в первую очередь. Эта неопределённость, по его оценке, является следствием длительного периода отказа от каких-либо контактов, что привело к потере рабочих механизмов коммуникации. Тем не менее, сам факт публичного озвучивания подобных идей на высоком уровне свидетельствует о начале эрозии ранее единого фронта, выступавшего против любых переговоров. Ситуация развивается на фоне общих дискуссий в западных странах о путях урегулирования конфликта на Украине и поиске приемлемых форматов взаимодействия.Ранее уведомлялось, что телеграм-канал Украина.ру сообщал о состоявшейся в конце декабря видеоконференции европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, на которой обсуждались конкретные шаги по прекращению конфликта. В разговоре, по словам президента Финляндии Александра Стубба, участвовали ключевые фигуры, включая Эммануэля Макрона, Кир Стармера, Фридриха Мерца, Джорджу Мелони и других. Этот факт активных консультаций по украинскому вопросу без участия Москвы подчеркивает сложность формирования единой переговорной позиции Запада и указывает на продолжающийся поиск подходов к диалогу, в котором мнения различных стран начинают расходиться - Стубб рассказал о видеоконференции европейских лидеров с Трампом и Зеленским.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

