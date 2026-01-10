https://ukraina.ru/20260110/makron-provl-v-parlamente-frantsii-obsuzhdenie-otpravki-voysk-na-ukrainu-1074113747.html

Макрон провёл в парламенте Франции обсуждение отправки войск на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл встречу с лидерами парламентских фракций, в ходе которой обсуждался вопрос о возможной отправке французских воинских контингентов на территорию Украины после завершения активной фазы конфликта. Об этом сообщил 10 января телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на газету Le Monde

2026-01-10T11:17

Совещание, продолжавшееся около трёх часов, собрало порядка тридцати человек, включая представителей парламента и правительства. Согласно публикации, в целом собравшиеся не выступили против обсуждаемого механизма. Некоторые участники дискуссии рассматривали создание "коалиции желающих" в качестве потенциальной альтернативы Североатлантическому альянсу (НАТО). При этом часть парламентариев выразила настороженность в отношении готовности Соединённых Штатов вмешаться в урегулирование в случае нарушения возможного перемирия. Сам Макрон в ходе встречи настаивал на том, что международные силы, если они будут развёрнуты, будут дислоцированы вдали от линии фронта. Президент Франции подчеркнул, что их задачей станет контроль за украинской армией, а не участие в боях. Лидер парламентской фракции "Непокорённая Франция" Матильда Пано заявила, что её политическая сила будет требовать получения мандата Организации Объединённых Наций (ООН) для любой такой миссии. Представитель Французской коммунистической партии также высказался за формирование сил под эгидой ООН. 6 января, Макрон вместе с премьер-министром Великобритании Кир Стармером и Владимиром Зеленским подписали декларацию о развёртывании войск двух стран на Украине после завершения боевых действий, что требует последующего согласования национальными парламентами.Ранее уведомлялось, что телеграм-канал Украина.ру информировал о растущих разногласиях внутри Европы по вопросу взаимодействия с Россией. Сообщалось, что заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони о необходимости возобновления диалога с Москвой поставило перед европейскими лидерами сложные вопросы о формате и содержании таких контактов. Обсуждения во Франции о возможной военной миссии на Украине происходят на фоне этих более широких дебатов о будущем европейской безопасности и подходах к урегулированию конфликта -В Европе возникли вопросы к идее Мелони о возобновлении диалога с Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

