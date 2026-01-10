https://ukraina.ru/20260110/donald-tramp-zayavil-o-lyubvi-k-narodam-rossii-i-kitaya--1074107959.html

Дональд Трамп заявил о любви к народам России и Китая

Действующий президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в ходе встречи с представителями нефтяной промышленности сделал неожиданное заявление о симпатии к гражданам России и Китая. Об этом сообщил 10 января телеграм-канал Украина.ру

новости

россия

китай

венесуэла

дональд трамп

украина.ру

Выступление Трампа состоялось в Белом доме, где он обсуждал вопросы, связанные с нефтяным сектором Венесуэлы. Американский лидер пояснил свою позицию, заявив, что если бы США не установили контроль над добычей энергоресурсов в этой южноамериканской стране, то такую возможность получили бы Китай или Российская Федерация. В связи с этим Трамп обозначил открытость Вашингтона к энергетическому сотрудничеству, выразив готовность продавать нефть, добытую в Венесуэле, Москве и Пекину. Он уточнил, что соответствующая позиция была доведена до обеих стран, и отметил, что Соединённые Штаты поддерживают с ними хорошие отношения, но при этом не желают их непосредственного присутствия в венесуэльском нефтяном секторе. В рамках своего выступления Трамп также сообщил, что временные власти Венесуэлы передадут США значительный объём нефти — от 30 до 50 миллионов баррелей, а финансовые средства, вырученные от её последующей реализации, будут находиться под его личным контролем.Ранее уведомлялось, что телеграм-канал Украина.ру информировал о готовности администрации Дональда Трампа рассматривать Россию и Китай в качестве потенциальных покупателей венесуэльской нефти. Сообщалось, что такое заявление было сделано американским президентом в контексте стремления США обеспечить себе монопольный контроль над ключевыми энергетическими активами Венесуэлы, не допуская прямого участия других крупных держав в разработке её месторождений. Озвученная Трампом модель предполагает, что доступ Москвы и Пекина к этим ресурсам возможен только через посредничество Вашингтона, который будет выступать в роли продавца - Трамп заявил о готовности США продавать венесуэльскую нефть России и Китаю.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

