"Фигаро тут, Фигаро там". Что говорят на Украине о назначении Дениса Шмыгаля министром энергетики

В ходе очередной перетасовки своих министров Зеленский в начале января заявил, что бывшему премьер-министру и нынешнему главе Минобороны Денису Шмыгалю решил отдать министерство энергетики. Свое решение он пояснил некой "системностью" работы Шмыгаля, которая сейчас требуется именно в министерстве энергетики для восстановления разрушений.

2026-01-10T07:37

Его предложение сразу же вызвало серию скептических комментариев на Украине по поводу универсальности Шмыгаля, которого переставляют из министерства в министерство. Журналист Юрий Николов сравнивает его с Фигаро, которого гоняют с места на место.Украинские эксперты называют его обычным управленцем самого богатого олигарха Рината Ахметова, человеком без серьезных политических амбиций и послушным чиновником. Ранее он работал в структурах Ахметова ДТЭК с 2017 по 2019 годы, занимая должности главы Бурштынской ТЭС и заместителя гендиректора "ДТЭК Западэнерго".До июля прошлого года он был премьер-министром. Его отставку с этой должности объясняли, как желанием Зеленского создать иллюзию обновления власти, так и стремлением приструнить аппетиты Рината Ахметова.Затем он стал министром обороны. В пятницу 9 января с министром обороны Великобритании он еще подписал соглашение о военном сотрудничестве на 2026 год в рамках так называемого "столетнего партнерства", хотя в тот же день подал заявление об отставке.Министерство обороны Украины постоянно сотрясают коррупционные скандалы, в особенности, что касается тендерных закупок. Должность министра обороны Украины украинские СМИ называют "расстрельной", так как любые провалы на фронте, дефицит ресурсов, потери, всё рано или поздно повесят именно на него.Украинский институт политики (УИП) под руководством политолога Руслана Бортника объясняет переназначение Шмыгаля стремлением "подчистить" и улучшить имидж Министерства обороны Украины на фоне огромного количества скандалов в сфере военных закупок. И происходит это в ситуации, когда антикоррупционные структуры подобрались уже очень близко к череде новых обвинений и подозрения минобороновским чиновникам и, возможно, уже прежним министрам (от Резникова до Шмыгаля), подчеркивает УИП.Однако и новый пост для Шмыгаля в министерстве энергетики освободился из-за прошлогоднего коррупционного скандала ("Миндичгейта"), связанного с воровством средств для защиты энергетической инфраструктуры."Энергетика вновь оказывается в руках фигуры, которую Банковая контролирует. Сфера, разорванная ударами, дефицитом и авариями, требует не политического "громоотвода", а системных решений. Однако назначение Шмыгаля скорее указывает на сохранение прежней логики, через одного ответственного продолжать движение по серым схемам, не меняя саму модель", - комментирует назначение Шмыгаля украинский Telegram-канал MediaKiller.В прошлом году журналист "Украинской правды" Роман Романюк утверждал, что украинские министры взаимозаменяемые, поскольку от них ничего не зависит. Самим министрам, абсолютно все равно, увольнений они не боятся, но и переназначение тоже ничего не меняет. "Мы как помидоры в банке, которые уже прокисли. И сколько новых помидоров ни клади, они всё равно испортятся, потому что вся система уже "скисла"", - цитировал Романюк одного из нардепов по поводу отставок в правительстве.Украинский экономист Алексей Кущ пишет в связи с новым назначением о "синдроме Шмыгаля", как проявлении чудовищного кадрового кризиса, "когда уже и перемена кроватей не помогает". Кущ утверждает, что этот кризис отнюдь не является следствием отсутствия профессионалов. "Лояльность и послушность здесь всегда ценились намного больше, чем профессионализм и знания", - резюмирует экономист.Эксперты связывают также непотопляемость Шмыгаля с его связями с Ринатом Ахметовым и корпорацией BlackRock, которая давно нацелилась на всё, что осталось на Украине ценного. Депутат Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, считает, что назначением Шмыгаля в министерство энергетики Ахметову в который раз дали "на откорм" это ведомство.Украинский эксперт в сфере энергетики Олег Попенко не в восторге от нового назначения Шмыгаля. По его словам, министр должен понимать, как работает рынок, а не просто уметь управлять крупным промышленным объектом вроде ТЭС.Более того, как говорит эксперт, когда Шмыгаль был премьером, он фактически уничтожил энергетический рынок в стране, поскольку ввёл на рынке ручное управление, что недопустимо. Попенко также обращает внимание, что Шмыгалю попутно дают еще и должность первого вице-премьера, где за ним будет закреплено строительство и восстановление критической инфраструктуры – сфера, предоставляющая огромные возможности для развития коррупционных схем.Но не исключено, что, запутывая следы, уже через пару месяцев Шмыгаль возглавит министерство молодежи и спорта.Подробнее о целях перестановок в украинской власти - в статье Дмитрия Ковалевича "Усиление личной власти Зеленского или хаотичные метания. Что говорят на Украине о перестановках во власти"

