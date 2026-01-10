Российские войска сообщают о продвижении на нескольких направлениях фронта - 10.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260110/rossiyskie-voyska-soobschayut-o-prodvizhenii-na-neskolkikh-napravleniyakh-fronta-1074108917.html
Российские войска сообщают о продвижении на нескольких направлениях фронта
Российские войска сообщают о продвижении на нескольких направлениях фронта - 10.01.2026 Украина.ру
Российские войска сообщают о продвижении на нескольких направлениях фронта
Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) за прошедшие сутки расширили зону контроля на ряде участков линии боевого соприкосновения, зайдя в несколько населённых пунктов и укрепив позиции на Донбасском и Сумском направлениях. Об этом сообщил 10 января телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на военные паблики
2026-01-10T10:00
2026-01-10T10:00
новости
россия
курская область
сумская область
украина.ру
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068044111_0:11:1219:696_1920x0_80_0_0_940244ae97a3eb531bc8e9c82bfaced7.jpg
Согласно сводкам, опубликованным каналом "Divgen", отмечено продвижение в юго-восточной части города Константиновка. Также ВС РФ вошли в населённые пункты Новодмитровка, Ильиновка, Бересток и Прилуки. Сообщается об освобождении населённого пункта Зелёное и расширении зоны контроля в районе Веролюбовки и посёлка Майский. Зафиксировано продвижение в районе Александровки. На Сумском направлении позиции вооружённых формирований Киева в районе населённого пункта Рыжевка, находящегося в нескольких километрах от Курской области, подверглись обстрелу. По данным источника, в Сумской области отмечается продвижение российских штурмовых подразделений на нескольких участках, включая Краснопольский район. В группировке "Север" указывают, что противник пытается сдерживать наступление с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Согласно информации канала "Фронтовая птичка", только за одни сутки формирования Вооружённых сил Украины (ВСУ) потеряли вблизи Курской области и в Сумской области свыше 50 человек личного состава. Также сообщается об уничтожении гаубицы Д-30, внедорожника, багги, пунктов управления БПЛА и станций спутниковой связи Starlink.Ранее уведомлялось, что телеграм-канал Украина.ру сообщал о ходе боевых действий на Северском направлении. Сообщалось, что российские подразделения ведут зачистку так называемой серой зоны к западу от освобождённого Северска, выравнивая линию фронта от Платоновки до Резниковки, а также добиваются продвижения в самой Резниковке. Параллельно артиллерия и расчёты БПЛА наносят удары по логистическим узлам и путям переброски резервов противника на южном участке этого отрезка фронта. Бои также продолжаются в районе населённого пункта Закотное, где российским штурмовикам удалось расширить контроль на восточной окраине - Армия России зачищает серую зону к западу от Северска и бьет по логистике ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
курская область
сумская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068044111_138:0:1079:706_1920x0_80_0_0_1550376c7e4e9a031339adb4b6756921.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, сумская область, украина.ру, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Курская область, Сумская область, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Российские войска сообщают о продвижении на нескольких направлениях фронта

10:00 10.01.2026
 
© Украина.руПутин встретился с Фицо в Китае, во Львове хоронят Парубия, ВС РФ идут вперёд – главное на 13:00
Путин встретился с Фицо в Китае, во Львове хоронят Парубия, ВС РФ идут вперёд – главное на 13:00 - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) за прошедшие сутки расширили зону контроля на ряде участков линии боевого соприкосновения, зайдя в несколько населённых пунктов и укрепив позиции на Донбасском и Сумском направлениях. Об этом сообщил 10 января телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на военные паблики
Согласно сводкам, опубликованным каналом "Divgen", отмечено продвижение в юго-восточной части города Константиновка.
Также ВС РФ вошли в населённые пункты Новодмитровка, Ильиновка, Бересток и Прилуки.
Сообщается об освобождении населённого пункта Зелёное и расширении зоны контроля в районе Веролюбовки и посёлка Майский.
Зафиксировано продвижение в районе Александровки. На Сумском направлении позиции вооружённых формирований Киева в районе населённого пункта Рыжевка, находящегося в нескольких километрах от Курской области, подверглись обстрелу.
По данным источника, в Сумской области отмечается продвижение российских штурмовых подразделений на нескольких участках, включая Краснопольский район.
В группировке "Север" указывают, что противник пытается сдерживать наступление с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Согласно информации канала "Фронтовая птичка", только за одни сутки формирования Вооружённых сил Украины (ВСУ) потеряли вблизи Курской области и в Сумской области свыше 50 человек личного состава.
Также сообщается об уничтожении гаубицы Д-30, внедорожника, багги, пунктов управления БПЛА и станций спутниковой связи Starlink.
Ранее уведомлялось, что телеграм-канал Украина.ру сообщал о ходе боевых действий на Северском направлении.
Сообщалось, что российские подразделения ведут зачистку так называемой серой зоны к западу от освобождённого Северска, выравнивая линию фронта от Платоновки до Резниковки, а также добиваются продвижения в самой Резниковке.
Параллельно артиллерия и расчёты БПЛА наносят удары по логистическим узлам и путям переброски резервов противника на южном участке этого отрезка фронта.
Бои также продолжаются в районе населённого пункта Закотное, где российским штурмовикам удалось расширить контроль на восточной окраине - Армия России зачищает серую зону к западу от Северска и бьет по логистике ВСУ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКурская областьСумская областьУкраина.руВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:00Российские войска сообщают о продвижении на нескольких направлениях фронта
09:56В Европе возникли вопросы к идее Мелони о возобновлении диалога с Россией
09:48‼ В период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
09:47"Мышиная возня ополоумевших импотентов". Эксперты о вводе иностранного контингента на территорию Украины
09:25Дональд Трамп заявил о любви к народам России и Китая
09:16Трамп заявил о готовности США продавать венесуэльскую нефть России и Китаю
09:06Сергей Богатырев: Уже к лету Россия может дойти до Днепра, отрезав Сумы и Харьков от остальной Украины
07:37"Фигаро тут, Фигаро там". Что говорят на Украине о назначении Дениса Шмыгаля министром энергетики
07:00Новогодняя история от "Заката". Выпили крепкого чаю, и на послушание
06:56Во Флоренции отменили русский балет, из "Левши" сделали разведчика, а из памятника Пушкину - Трампа
06:27Новогодняя история от бойца с позывным "Вожак". Всем взводом стреляли в воздух
19:53Шмыгаль и Федоров подали в Раду заявления об отставке
19:44В Иране продолжаются беспорядки. Что известно к этому часу
19:28Армия России зачищает серую зону к западу от Северска и бьет по логистике ВСУ
19:00Бронь от мобилизации на Украине теперь зависит от размера зарплаты
18:30Доллар побил исторический рекорд на Украине, Дмитриев ответил Каллас. О главном к этому часу
17:49"Первый раз в истории". "Орешник" довел до паники мэра Львова
17:31Украина просит Трампа встретиться с Зеленским на следующей неделе
17:10Почему США не стали русофилами: Мирошник о жутких преступлениях Украины и позиции Трампа
17:10Власти Белгородской области попросили население не устраивать ажиотаж на заправках после ночных обстрелов
Лента новостейМолния