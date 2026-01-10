https://ukraina.ru/20260110/rossiyskie-voyska-soobschayut-o-prodvizhenii-na-neskolkikh-napravleniyakh-fronta-1074108917.html

Российские войска сообщают о продвижении на нескольких направлениях фронта

Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) за прошедшие сутки расширили зону контроля на ряде участков линии боевого соприкосновения, зайдя в несколько населённых пунктов и укрепив позиции на Донбасском и Сумском направлениях. Об этом сообщил 10 января телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на военные паблики

2026-01-10T10:00

новости

россия

курская область

сумская область

украина.ру

вооруженные силы украины

Согласно сводкам, опубликованным каналом "Divgen", отмечено продвижение в юго-восточной части города Константиновка. Также ВС РФ вошли в населённые пункты Новодмитровка, Ильиновка, Бересток и Прилуки. Сообщается об освобождении населённого пункта Зелёное и расширении зоны контроля в районе Веролюбовки и посёлка Майский. Зафиксировано продвижение в районе Александровки. На Сумском направлении позиции вооружённых формирований Киева в районе населённого пункта Рыжевка, находящегося в нескольких километрах от Курской области, подверглись обстрелу. По данным источника, в Сумской области отмечается продвижение российских штурмовых подразделений на нескольких участках, включая Краснопольский район. В группировке "Север" указывают, что противник пытается сдерживать наступление с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Согласно информации канала "Фронтовая птичка", только за одни сутки формирования Вооружённых сил Украины (ВСУ) потеряли вблизи Курской области и в Сумской области свыше 50 человек личного состава. Также сообщается об уничтожении гаубицы Д-30, внедорожника, багги, пунктов управления БПЛА и станций спутниковой связи Starlink.Ранее уведомлялось, что телеграм-канал Украина.ру сообщал о ходе боевых действий на Северском направлении. Сообщалось, что российские подразделения ведут зачистку так называемой серой зоны к западу от освобождённого Северска, выравнивая линию фронта от Платоновки до Резниковки, а также добиваются продвижения в самой Резниковке. Параллельно артиллерия и расчёты БПЛА наносят удары по логистическим узлам и путям переброски резервов противника на южном участке этого отрезка фронта. Бои также продолжаются в районе населённого пункта Закотное, где российским штурмовикам удалось расширить контроль на восточной окраине - Армия России зачищает серую зону к западу от Северска и бьет по логистике ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

