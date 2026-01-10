В НАТО обострились разногласия из-за ВС РФ - 10.01.2026 Украина.ру
В НАТО обострились разногласия из-за ВС РФ
В НАТО обострились разногласия из-за ВС РФ
2026-01-10T10:21
2026-01-10T10:21
В НАТО обострились разногласия из-за ВС РФ

10:21 10.01.2026
 
Развёртывание Россией новейшего ракетного комплекса "Орешник" усугубило существующие разногласия внутри Североатлантического альянса, заявил австрийский полковник Маркус Райснер в интервью газете Berliner Zeitung. Об этом сообщил 10 января телеграм-канал Украина.ру
По его мнению, это оружие вынуждает западные страны пересматривать подходы к безопасности.
Как отметил военный эксперт, появление у России гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности заставляет американского президента Дональда Трампа в большей степени сосредоточиться на вопросах национальной безопасности США.
Райснер связал это с активизацией дискуссий о возможности получения Вашингтоном контроля над территорией Гренландии, которая рассматривается в стратегическом плане.
Полковник также указал, что европейским государствам-членам НАТО в свете новых реалий необходимо переосмыслить архитектуру своих систем противоракетной обороны и раннего предупреждения о ракетном нападении.
Он призвал союзников начать серьёзно и реалистично оценивать складывающуюся ситуацию.
Данное заявление прозвучало на фоне активного обсуждения в западных медиа последствий применения комплекса "Орешник" по объектам на западе Украины.
Ранее уведомлялось, что телеграм-канал Украина.ру сообщал о реакции западных средств массовой информации на удар с применением ракеты "Орешник".
Издания, включая The New York Times, CNN и Reuters, описывали инцидент как "зловещее предупреждение" Украине и странам НАТО, акцентируя внимание на близости места падения ракеты к границам Польши и Европейского союза.
В публикациях подчёркивались технические характеристики комплекса и представлен контекст текущих переговоров о возможном прекращении огня, в рамках которых данный удар расценивался как политический жест - "Зловещая угроза Украине и НАТО": западные СМИ об ударе "Орешником".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
