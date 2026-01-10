https://ukraina.ru/20260110/v-nato-obostrilis-raznoglasiya-iz-za-vs-rf-1074109536.html

В НАТО обострились разногласия из-за ВС РФ

Развёртывание Россией новейшего ракетного комплекса "Орешник" усугубило существующие разногласия внутри Североатлантического альянса, заявил австрийский полковник Маркус Райснер в интервью газете Berliner Zeitung. Об этом сообщил 10 января телеграм-канал Украина.ру

По его мнению, это оружие вынуждает западные страны пересматривать подходы к безопасности.Как отметил военный эксперт, появление у России гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности заставляет американского президента Дональда Трампа в большей степени сосредоточиться на вопросах национальной безопасности США. Райснер связал это с активизацией дискуссий о возможности получения Вашингтоном контроля над территорией Гренландии, которая рассматривается в стратегическом плане. Полковник также указал, что европейским государствам-членам НАТО в свете новых реалий необходимо переосмыслить архитектуру своих систем противоракетной обороны и раннего предупреждения о ракетном нападении. Он призвал союзников начать серьёзно и реалистично оценивать складывающуюся ситуацию. Данное заявление прозвучало на фоне активного обсуждения в западных медиа последствий применения комплекса "Орешник" по объектам на западе Украины.Ранее уведомлялось, что телеграм-канал Украина.ру сообщал о реакции западных средств массовой информации на удар с применением ракеты "Орешник". Издания, включая The New York Times, CNN и Reuters, описывали инцидент как "зловещее предупреждение" Украине и странам НАТО, акцентируя внимание на близости места падения ракеты к границам Польши и Европейского союза. В публикациях подчёркивались технические характеристики комплекса и представлен контекст текущих переговоров о возможном прекращении огня, в рамках которых данный удар расценивался как политический жест - "Зловещая угроза Украине и НАТО": западные СМИ об ударе "Орешником".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

