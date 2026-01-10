https://ukraina.ru/20260110/v-smi-poyavilis-dannye-o-taynykh-peregovorakh-vatikana-ob-ubezhische-dlya-maduro-v-rossii-1074111338.html
В СМИ появились данные о тайных переговорах Ватикана об убежище для Мадуро в России
2026-01-10T10:46
Согласно информации издания, кардинал Паролин встретился накануне Рождества с послом США при Святом Престоле Брайаном Берчем, чтобы обсудить планы Вашингтона в отношении Венесуэлы. В публикации утверждается, что высокопоставленный представитель Ватикана также пытался связаться с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы предотвратить возможное кровопролитие и дестабилизацию в этой южноамериканской стране. В беседе с американским послом Паролин заявил, что президент России Владимир Путин готов предоставить Мадуро убежище в случае его решения покинуть Венесуэлу. Как пишет газета, кардинал призывал американскую сторону проявить терпение и дать венесуэльскому лидеру время для принятия такого решения. В Ватикане выразили разочарование публикацией, указав, что обнародованные детали неточно передают содержание и контекст конфиденциальной беседы. В Государственном департаменте США отказались комментировать эту информацию, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не ответил на запрос издания.9 января, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что США перед проведением военной операции в Венесуэле предлагали Мадуро выехать в любую точку мира.Ранее уведомлялось, что телеграм-канал Украина.ру сообщал о заявлении президента США Дональда Трампа, который выразил готовность продавать венесуэльскую нефть России и Китаю, но при условии полного контроля Вашингтона над её добычей и экспортом. Эти два сообщения, появившиеся практически одновременно, раскрывают разные аспекты сложной дипломатической игры вокруг будущего Венесуэлы: с одной стороны, ведутся закрытые переговоры о возможной судьбе её действующего лидера, с другой — публично объявляется о планах по контролю над энергоресурсами страны - Трамп заявил о готовности США продавать венесуэльскую нефть России и Китаю.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
