В СМИ появились данные о тайных переговорах Ватикана об убежище для Мадуро в России

В СМИ появились данные о тайных переговорах Ватикана об убежище для Мадуро в России

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в ходе конфиденциальной встречи в конце декабря просил администрацию США предоставить президенту Венесуэлы Николасy Мадуро возможность получить убежище в Российской Федерации. Об этом сообщил 10 января телеграм-канал Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/07/1063000925_0:26:940:555_1920x0_80_0_0_66fbb8fc6818a4fc5d7ed4dcb1b897c3.jpg

Согласно информации издания, кардинал Паролин встретился накануне Рождества с послом США при Святом Престоле Брайаном Берчем, чтобы обсудить планы Вашингтона в отношении Венесуэлы. В публикации утверждается, что высокопоставленный представитель Ватикана также пытался связаться с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы предотвратить возможное кровопролитие и дестабилизацию в этой южноамериканской стране. В беседе с американским послом Паролин заявил, что президент России Владимир Путин готов предоставить Мадуро убежище в случае его решения покинуть Венесуэлу. Как пишет газета, кардинал призывал американскую сторону проявить терпение и дать венесуэльскому лидеру время для принятия такого решения. В Ватикане выразили разочарование публикацией, указав, что обнародованные детали неточно передают содержание и контекст конфиденциальной беседы. В Государственном департаменте США отказались комментировать эту информацию, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не ответил на запрос издания.9 января, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что США перед проведением военной операции в Венесуэле предлагали Мадуро выехать в любую точку мира.Ранее уведомлялось, что телеграм-канал Украина.ру сообщал о заявлении президента США Дональда Трампа, который выразил готовность продавать венесуэльскую нефть России и Китаю, но при условии полного контроля Вашингтона над её добычей и экспортом. Эти два сообщения, появившиеся практически одновременно, раскрывают разные аспекты сложной дипломатической игры вокруг будущего Венесуэлы: с одной стороны, ведутся закрытые переговоры о возможной судьбе её действующего лидера, с другой — публично объявляется о планах по контролю над энергоресурсами страны - Трамп заявил о готовности США продавать венесуэльскую нефть России и Китаю.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

