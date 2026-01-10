https://ukraina.ru/20260110/novogodnyaya-istoriya-ot-zakata-vypili-krepkogo-chayu-i-na-poslushanie-1073850607.html

Новогодняя история от "Заката". Выпили крепкого чаю, и на послушание

Новогодняя история от "Заката". Выпили крепкого чаю, и на послушание - 10.01.2026 Украина.ру

Новогодняя история от "Заката". Выпили крепкого чаю, и на послушание

10.01.2026

Военнослужащий с позывным "Закат" вспоминает особенный Новый год с 2013 на 2014: в 10 вечера 31 декабря он с братьями приехал в знаменитую Оптину Пустынь в Калужской области, где поскромничали в келье, заварили крепкий чай пуэр — такой мощный, что бодрствовал потом полтора суток. Утром на раннюю литургию в полшестого они пришли "бодренькие", отстояли службу и сразу на послушание.

