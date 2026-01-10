https://ukraina.ru/20260110/kitayskoe-izdanie-predupredilo-ssha-o-problemakh-s-venesuelskoy-neftyu-1074112886.html
Китайское издание предупредило США о проблемах с венесуэльской нефтью
Китайское издание предупредило США о проблемах с венесуэльской нефтью
Стремление администрации Дональда Трампа установить контроль над нефтяными ресурсами Венесуэлы может столкнуться с серьёзными техническими и экономическими трудностями. Об этом предупредило китайское издание Sohu, назвав местную нефть "мусорной". Об этом сообщил 10 января телеграм-канал Украина.ру
По мнению авторов материала, Венесуэла, обладая крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, имеет сырьё, которое характеризуется как сверхтяжёлое. Такая нефть отличается высокой вязкостью и содержит значительные примеси серы и металлов, что затрудняет её добычу и переработку. Публикация обращает внимание на то, что нефтяная инфраструктура страны находится в тяжёлом состоянии из-за многолетнего санкционного давления и хронического недофинансирования. Как утверждается, Соединённым Штатам для разработки венесуэльских месторождений потребуется инвестировать не менее 100 миллиардов долларов, что ставит под вопрос экономическую окупаемость всего проекта. Президент США Дональд Трамп заявлял о намерениях Вашингтона взять под контроль нефтедобывающий сектор Венесуэлы, чтобы затем продавать ресурсы, в том числе России и Китаю, направляя часть средств на нужды самой южноамериканской страны.Ранее уведомлялось, что телеграм-канал Украина.ру сообщал о возможных дипломатических путях урегулирования ситуации вокруг Венесуэлы. Сообщалось, что государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в ходе конфиденциальных переговоров просил администрацию США предоставить президенту Николасу Мадуро возможность получить убежище в Российской Федерации. Таким образом, на фоне публичных заявлений США о планах по контролю над ресурсами параллельно ведутся закрытые дискуссии о будущем нынешнего венесуэльского руководства - В СМИ появились данные о тайных переговорах Ватикана об убежище для Мадуро в России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
По мнению авторов материала, Венесуэла, обладая крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, имеет сырьё, которое характеризуется как сверхтяжёлое.
Такая нефть отличается высокой вязкостью и содержит значительные примеси серы и металлов, что затрудняет её добычу и переработку.
Публикация обращает внимание на то, что нефтяная инфраструктура страны находится в тяжёлом состоянии из-за многолетнего санкционного давления и хронического недофинансирования.
Как утверждается, Соединённым Штатам для разработки венесуэльских месторождений потребуется инвестировать не менее 100 миллиардов долларов, что ставит под вопрос экономическую окупаемость всего проекта.
Президент США Дональд Трамп заявлял о намерениях Вашингтона взять под контроль нефтедобывающий сектор Венесуэлы, чтобы затем продавать ресурсы, в том числе России и Китаю, направляя часть средств на нужды самой южноамериканской страны.
Ранее уведомлялось, что телеграм-канал Украина.ру сообщал о возможных дипломатических путях урегулирования ситуации вокруг Венесуэлы.
Сообщалось, что государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в ходе конфиденциальных переговоров просил администрацию США предоставить президенту Николасу Мадуро возможность получить убежище в Российской Федерации.
Таким образом, на фоне публичных заявлений США о планах по контролю над ресурсами параллельно ведутся закрытые дискуссии о будущем нынешнего венесуэльского руководства - В СМИ появились данные о тайных переговорах Ватикана об убежище для Мадуро в России. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.