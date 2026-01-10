https://ukraina.ru/20260110/myshinaya-voznya-opoloumevshikh-impotentov-eksperty-o-vvode-inostrannogo-kontingenta-na-territoriyu-1074108123.html

"Мышиная возня ополоумевших импотентов". Эксперты о вводе иностранного контингента на территорию Украины

"Мышиная возня ополоумевших импотентов". Эксперты о вводе иностранного контингента на территорию Украины - 10.01.2026 Украина.ру

"Мышиная возня ополоумевших импотентов". Эксперты о вводе иностранного контингента на территорию Украины

В экспертном сообществе обсуждают, как удастся находящимся под властью киевского режима украинцам пережить зиму в условиях кризиса энергетики. Думают и над тем, к чему может привести реализация намерения ввести иностранные контингенты на территорию страны.

2026-01-10T09:47

2026-01-10T09:47

2026-01-10T09:47

украина

россия

киев

владимир зеленский

владимир путин

соскин

сизо

верховная рада

нато

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057925977_76:64:1252:726_1920x0_80_0_0_0786d97ce5224ea42de91680b00d7c45.jpg

Ранее украинский политолог Андрей Ермолаев предположил, что Киев будут принуждать к миру через "внутреннюю катастрофу". Похоже на то, что этот прогноз был сделан не без оснований — удары ВС РФ буквально "выключают" города и целые регионы, подконтрольные киевскому режиму.После комбинированной атаки ВС РФ в ночь на пятницу, 9 января, в украинской столице значительная часть жилых домов и других зданий остались и остаются до сих пор без теплоснабжения. Киевская городская госадминистрация сообщает, что воду из домовых систем там слили, "чтобы уберечь теплопроводы от повреждений, пока будет идти восстановление тепла".Как долго будет идти восстановление, не сообщается. Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал жителям столицы искать спасения в других городах и сёлах — "там, где есть альтернативные источники питания и тепла...".Отметим, что ударам подвергся не только Киев. В Минобороны РФ сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на территории Украины в ответ на атаку беспилотников на резиденцию Владимира Путина.Зеленский после этих ударов потребовал от Запада поддержки ПВО для Украины.Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин заявил в своём видеоблоге, что таких ударов следовало ожидать и надо было к ним готовиться, но власть вместо этого занималась воровством - "полный развал, всё распилили, всё видимо, стырено, украдено..."."Мы с вами наблюдаем сейчас катастрофическую ситуацию", - сказал экс-советник. Он предложил украинцам задать себе вопрос о причинах конфликта, напомнил о том, что Зеленский называл Украину "щитом Европы". Кому-то нужен этот щит, но зачем украинцам играть роль такого "щита"? Они в этой ситуации просто расходный материал для Запада.Соскин сделал прогноз - "когда всех перебьют, BlackRock сюда (на Украину — ред.) войдёт". И посоветовал украинцам вспомнить украинскую историю и спасать себя, пока поезда ещё ходят.Помогут ли киевскому режиму иноземцы? Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв полагает, что декларация о намерениях ввести войска Британии и Франции на территорию Украины в случае прекращения огня надо трактовать так — правят бал сильные и делают это без оглядки на международное право.Однако, по мнению эксперта, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, на деле "европейцы как огня боятся прямого столкновения с Россией, никто не бравирует готовностью вступить в прямой конфликт". Что касается Франции и Британии, то надо помнить о рейтингах лидеров этих стран: "у Макрона — аж 8 процентов… у Стармера ситуация не намного лучше".Он также прокомментировал результаты соцопросов, согласно которым высокий рейтинг доверия будто бы сохраняет Зеленский: "Есть ложь, есть наглая ложь, а есть украинская социология".На фронте дела у киевского режима идут не лучшим образом. По словам политтехнолога, российские FPV-дроны уже долетают до Запорожья. Возьмут ВС РФ город или нет, пока сказать трудно, но запорожцам надо бы задуматься...Он также предположил, что, судя по всему, какие-то договорённости между США и РФ были в Анкоридже действительно достигнуты, хотя об их содержании пока приходится только догадываться.По словам Золотарёва, в ситуации, когда США свернули помощь Киеву, а европейцы не горят желанием скидываться, когда в стране серьёзные проблемы с энергетикой, стране необходим мир. Чтобы о мире начать договариваться, Зеленскому необходимо стабилизировать фронт, поскольку в противном случае давление лишь усилится.Высадятся ли британцы и французы на украинскую землю? Всё, что произошло в Париже, следует воспринимать именно как декларацию о намерениях, можно нарисовать красивый план, это уже делалось, но потом от этих планов ничего не оставалось, напомнил в эфире канала Александра Шелеста* покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко.По его словам, некоторые моменты декларации выглядят жульнически — например, Конституция Украины запрещает размещение иностранных военных баз, потому их назвали в декларации не базами, но "военными хабами".Так будут ли на Украине такие "хабы"? Пока это не очень понятно, "всё будет зависеть от ситуации на фронте", считает эксперт.Бондаренко также отметил, что президент РФ Владимир Путин не отступит от своих требований, но может, напротив, поднять ставки."И в этом отношении американцы решили дать возможность европейцам показать… раз вы такие умные, покажите, на что вы способны, мы не будем вам мешать", - сказал политолог.Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский удивился географическому аспекту намечаемого ввода иностранных войск."15 000 иллюзорных солдат Франции и Британии планируют разместить на Западной границе Украины. Интересно, чтобы что? Не дать сбежать вкраинчикам, как главной гарантии безопасности Европы?" - задал он вопрос в своём телеграм-канале.А вот председатель Совета международного движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что ситуация может быть куда серьёзнее, чем многим кажется."Декларацию о намерении развернуть многонациональные силы на Украине после окончания конфликта нельзя расценивать иначе как масштабную политическую провокацию, которая поставила задачу не допустить окончания этого конфликта любой ценой, и тем самым привести мир к третьей мировой войне, создав для этого все предпосылки", - заявил Медведчук в статье, обнародованной на сайте "Вести".По словам политика, "эта мышиная возня ополоумевших от самомнения политических импотентов может очень дорого стоить всему миру".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — "Зловещая угроза Украине и НАТО": западные СМИ об ударе "Орешником" Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "На пороге большой войны. Эксперты о том, к чему готовится Украина под прикрытием переговоров о мире"

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, соскин, сизо, верховная рада, нато, эксклюзив