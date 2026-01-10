https://ukraina.ru/20260110/tramp-zayavil-o-gotovnosti-ssha-prodavat-venesuelskuyu-neft-rossii-i-kitayu-1074107785.html

Трамп заявил о готовности США продавать венесуэльскую нефть России и Китаю

Трамп заявил о готовности США продавать венесуэльскую нефть России и Китаю - 10.01.2026 Украина.ру

Трамп заявил о готовности США продавать венесуэльскую нефть России и Китаю

Президент Соединенных Штатов, комментируя ситуацию вокруг нефтяного сектора Венесуэлы, выступил с неожиданным заявлением о потенциальных поставках энергоресурсов Москве и Пекину. Об этом сообщил 10 января телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на трансляцию встречи Дональда Трампа с руководителями крупных нефтяных компаний

Трамп заявил, что, по его мнению, если бы США не взяли под контроль нефтедобывающий сектор Венесуэлы, эту возможность получили бы Китай или Россия. В связи с этим он сообщил, что Вашингтон открыт для сотрудничества в энергетической сфере и готов продавать нефть из Венесуэлы этим странам. Американский президент уточнил, что его позиция была доведена до Москвы и Пекина, и США "очень хорошо ладят" с ними, но не хотят их присутствия в Венесуэле. Трамп также отметил, что временные власти страны передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей нефти, а средства от её продажи будут находиться под его личным контролем. Данное заявление, с одной стороны, демонстрирует готовность к коммерческим сделкам, а с другой – прямо указывает на стремление США к монопольному контролю над венесуэльскими энергоресурсами, исключая прямое участие России и Китая в этом секторе.Ранее уведомлялось о дипломатической активности США, направленной на продвижение американских интересов в других регионах. Телеграм-канал Украина.ру сообщал, что Киев предлагает Трампу провести встречу с Владимиром Зеленским на следующей неделе для финализации документа о гарантиях безопасности Украины, который якобы уже согласован почти по всем аспектам. Таким образом, заявление о венесуэльской нефти прозвучало в период, когда администрация Трампа одновременно ведет активную дипломатию по украинскому вопросу, стремясь закрепить свою роль ключевого внешнего игрока - Украина просит Трампа встретиться с Зеленским на следующей неделе.Всё об Украине из России – на сайте Украина.ру.

