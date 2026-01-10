https://ukraina.ru/20260110/administratsiyu-trampa-v-ssha-zasudili-vlasti-pyati-shtatov-1074113406.html

Администрация Трампа в США будет судиться с властями пяти штатов

Власти пяти американских штатов, управляемые демократами, подали коллективный судебный иск к администрации президента США Дональда Трампа. Причиной стало решение федеральных властей заблокировать доступ к миллиардным фондам на социальные программы. Об этом сообщил 10 января телеграм-канал Украина.ру

2026-01-10T11:11

Иск был направлен в федеральный суд Манхэттена после того, как Министерство здравоохранения и социальных служб США объявило о заморозке выделения средств до проведения дополнительных проверок. Штаты-истцы — Калифорния, Колорадо, Иллинойс, Миннесота и Нью-Йорк — лишились доступа к грантам на социальные услуги на общую сумму 869 миллионов долларов. Всего же, по данным агентства Reuters, под ограничения попали средства на сумму более 10 миллиардов долларов. В эту сумму входят 7,3 миллиарда долларов из программы временной помощи для малоимущих семей с детьми и почти 2,4 миллиарда долларов из Фонда развития и ухода за детьми. Чиновники федерального уровня объяснили свои действия необходимостью пресечь широко распространённые, по их данным, случаи мошенничества и нецелевого использования средств налогоплательщиков в социальных программах перечисленных штатов. Власти указали, что пособия зачастую незаконно получают лица, не являющиеся гражданами или постоянными жителями США. Представители Белого дома не сразу предоставили комментарий по данному судебному иску.Ранее уведомлялось, что телеграм-канал Украина.ру информировал о другом резонансном заявлении Дональда Трампа, в котором он выразил решимость США установить контроль над Гренландией, чтобы не допустить влияния там России или Китая. Таким образом, администрация американского президента одновременно ведёт активную внешнеполитическую линию, связанную с глобальным соперничеством, и сталкивается с внутренними правовыми вызовами от оппозиционно настроенных региональных властей - Трамп объявил о решимости США установить контроль над Гренландией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

