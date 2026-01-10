Трамп объявил о решимости США установить контроль над Гренландией - 10.01.2026 Украина.ру
Трамп объявил о решимости США установить контроль над Гренландией
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о готовности предпринять действия по установлению контроля над Гренландией, чтобы не допустить присутствия там России или Китая. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с руководством крупнейших нефтяных компаний. Об этом сообщил 10 января телеграм-канал Украина.ру
Выступая перед журналистами, американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не допустит, чтобы Гренландия оказалась под влиянием Российской Федерации или Китайской Народной Республики. Трамп заявил, что Соединённые Штаты намерены установить контроль над островом любым способом, включая варианты, которые могут не предполагать получения согласия местного населения. По его словам, если США не предпримут таких шагов, то территорию могут взять под контроль другие мировые державы, что неприемлемо для Вашингтона. Это заявление было сделано в контексте обсуждения глобальной энергетической и геополитической стратегии администрации США.Позиция Трампа в отношении Гренландии не является новой, однако сейчас она озвучена в более решительных формулировках, связывающих этот вопрос с противодействием влиянию Москвы и Пекина в Арктическом регионе.Ранее уведомлялось, что телеграм-канал Украина.ру информировал о другом заявлении Дональда Трампа, сделанном в тот же день.В нём президент США выразил готовность продавать венесуэльскую нефть России и Китаю, но при условии, что её добыча и экспорт будут полностью контролироваться Вашингтоном. Таким образом, обе тезисы — о Гренландии и о венесуэльской нефти — объединены общей линией на утверждение монопольного контроля США над стратегическими ресурсами и территориями при декларируемой готовности к коммерческому взаимодействию с геополитическими конкурентами на жёстко заданных американских условиях - Трамп заявил о готовности США продавать венесуэльскую нефть России и Китаю.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о готовности предпринять действия по установлению контроля над Гренландией, чтобы не допустить присутствия там России или Китая. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с руководством крупнейших нефтяных компаний.
Выступая перед журналистами, американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не допустит, чтобы Гренландия оказалась под влиянием Российской Федерации или Китайской Народной Республики.
Трамп заявил, что Соединённые Штаты намерены установить контроль над островом любым способом, включая варианты, которые могут не предполагать получения согласия местного населения.
По его словам, если США не предпримут таких шагов, то территорию могут взять под контроль другие мировые державы, что неприемлемо для Вашингтона.
Это заявление было сделано в контексте обсуждения глобальной энергетической и геополитической стратегии администрации США.
Позиция Трампа в отношении Гренландии не является новой, однако сейчас она озвучена в более решительных формулировках, связывающих этот вопрос с противодействием влиянию Москвы и Пекина в Арктическом регионе.
Ранее уведомлялось, что телеграм-канал Украина.ру информировал о другом заявлении Дональда Трампа, сделанном в тот же день.
В нём президент США выразил готовность продавать венесуэльскую нефть России и Китаю, но при условии, что её добыча и экспорт будут полностью контролироваться Вашингтоном.
Таким образом, обе тезисы — о Гренландии и о венесуэльской нефти — объединены общей линией на утверждение монопольного контроля США над стратегическими ресурсами и территориями при декларируемой готовности к коммерческому взаимодействию с геополитическими конкурентами на жёстко заданных американских условиях - Трамп заявил о готовности США продавать венесуэльскую нефть России и Китаю.
