"Когда фронт обвалится, Зеленский уже будет на Виргинских островах". Эксперты о грядущем

В экспертном сообществе обсуждают, "свалит" ли Зеленский из страны до Нового года, далеко ли убежит и разберётся ли Трамп с вопросом, кто и сколько украл из тех миллиардов долларов, что направляли киевскому режиму для войны с Россией. Думают и о том, зачем украинцев всё ещё гонят умирать на проигранной уже войне

Переговоры об урегулировании украинского конфликта идут между Москвой и Вашингтоном. То, что президенты США и РФ пока не встречаются, говорит лишь о том, что не все детали ещё согласованы, считает покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко.По его словам, высказанным в интервью журналисту Александру Шелесту*, Киев и ЕС за стол переговоров не приглашены. А заявление генсекретаря НАТО Рютте о том, что у Альянса отсутствует план "Б" на случай, если США не будут поддерживать Киев, свидетельствует о том, что у европейской части НАТО нет возможности противостоять позиции США.Что касается Европы, то президент РФ Владимир Путин недавно заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнёт воевать, то Россия готова к противостоянию прямо сейчас.Военные специалисты видят, что ВС РФ просто щадят Украину, о чём говорит хотя бы соотношение потерь среди гражданских и среди военных. Большое количество конвенционных видов вооружений в этом конфликте не применялись — "или же применялись одноразово, точечно". Но если России придётся воевать с Европой, то есть с европейской частью блока НАТО, то никаких причин щадить европейцев нет, и "будут применены все методы, которые в результате могут привести к колоссальным человеческим потерям, особенно среди мирного населения", отметил Бондаренко.Он рассказал, что и в США, и в Европе, и в России неоднократно проводились штабные игры, связанные с возможностью подобной войны. По данным эксперта, игры показали, что "это пока что не в пользу Европы".Время летит стремительно, внутриполитическая ситуация на подконтрольной Киеву части Украины меняется, высказываются даже оптимистичные версии, что Зеленский скоро может исчезнуть, точнее — свалить с политической карты страны.Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский задаётся вопросом: "Откуда берётся дата 15 декабря как срок, который якобы отведён зеленскому (фамилию бывшего соратника нардеп пишет с маленькой буквы — Ред.) на принятие решения по мирному плану?"И сам отвечает: "Это последний день работы Верховной Рады в этом году. После этого у Зеленского есть время собрать вещи и свалить до Нового года. Просто если Мадуро ультиматум выставили публично, то Зеленскому — непублично".Но пока что Зеленский на месте. Более того, он рассчитывает на какой-то результат на возможных выборах. По мнению Бондаренко, об этом говорит недавнее решение Рады об исключении русского языка из Европейской хартии языков — так Зеленский даёт сигнал своему новому электорату: "Потому что старый, который голосовал за него в 2019 году, не проголосует за него ни при каких обстоятельствах, 90 процентов".А в случае обрушения фронта Зеленский рассчитывает, что его спасёт Британия, а именно та группа из MI6, которая его сейчас охраняет — вот он думает, что они его и спасут, сказал эксперт. По его мнению, если Зеленский успеет добежать до границы, то у него будет безбедное будущее где-нибудь на Виргинских островах.Тем временем Печерский райсуд Киева заочно приговорил бывшего главу украинского правительства Николая Азарова к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества за "госизмену".Комментируя решение суда, Азаров заявил, что судят его изменники, предатели Родины, "лица, которые участвовали в совершении государственного переворота", что когда-то судить будут их самих и они получат "уже реальные абсолютно сроки".Бывший премьер подчеркнул, что не признаёт этот суд и не признаёт этот режим."Я считал и считаю, что на Украине произошёл государственный переворот, все власти, которые находились с этого момента, являются нелегитимными, неконституционными, соответственно, их решения юридически ничтожны", — заявил Азаров в эфире YouTube-канала "Надежда".Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин рассказал в своём видеоблоге о поступлении миллиардов долларов, приходивших на подконтрольную Киеву часть Украины наличными и в виде оборудования, — и поведал о разворовывании этих миллиардов.Дональд Трамп в курсе, по его словам, США больше не участвуют в "этой войне" финансово. А Байден раздал 350 миллиардов долларов "словно конфеты", заявил Соскин, добавив, что эти миллиарды "стибрили, распилили" те, кто на Украине призывал и призывает к войне. А воюет-то простой народ."Народ, вы зачем тогда погибаете, расскажите мне. Зачем вы там (на фронте — Ред.) вообще стоите, зачем вы жертвовали своей жизнью?" — задал он риторический вопрос. По мнению эксперта, Зеленский всё о разворовывании средств прекрасно знал и сам в этом процессе участвовал.В США сейчас идёт расследование, все факты хищений будут установлены, полагает экс-советник Кучмы. Но возникают вопросы…"А зачем вы погибли, зачем инвалидами стали, зачем вы всё потеряли — жильё своё и всё остальное? Зачем вас убивают?" — обратился Соскин к украинцам. Он добавил, что в Раде предлагают принять против пытающихся спасти свои жизни — "они их "уклонистами" называют" — некий зверский закон."Они хотят гражданскую войну получить", — сделал вывод эксперт. И задал своим зрителям вопрос: "Что же вы терпите это всё, почему молчите?"Но такие вопросы легко задавать из-за границы. На подконтрольной Киеву территории Украины задавать их просто опасно для жизни. Вряд ли Соскин этого не понимает.Американский историк и политолог российского происхождения Юрий Фельштинский* в эфире интернет-канала Politeka прокомментировал высказывание Зеленского во время его визита в Ирландию — тот сказал, что мир близок.Но это вряд ли, полагает американский эксперт. Он считает, что РФ теперь "подсовывает" проекты мирных договоров через Трампа, который якобы пытается сдать Украину Путину. Но Европа всё видит и потому — "шансов нет". Нет шансов на мир, надо полагать — воюйте дальше…"У этого человека дети на войне??? А внуки??? А сам он почему не там?" — читаем в комментариях к видео. Действительно, чем дальше тот или иной эксперт находится от фронта, тем более воинственна его риторика.Но в чём-то американский политолог прав: он полагает, что "единственный способ захвата Украины — через капитуляцию".Вот только слово "захват" следовало бы заменить другим — это будет не захват, а освобождение.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Зеленского вынесут вперёд ногами. Украине трындец": эксперты и политики о ситуации в стране

