Зеленский в Лондоне. Европа хочет воевать и уже придумала, как это профинансировать

Владимир Зеленский 8 декабря съездил в Лондон, заручился там поддержкой европейской "партии войны" и, по существу, отверг один из ключевых пунктов мирного плана США

Условия ужесточаютсяУкраинский конфликт плавно подходит к промежуточному финалу – либо стороны вырабатывают компромиссный план по завершению боевых действий, либо все будет продолжаться, но уже без посреднических усилий США.Вашингтон все последние недели пытается согласовать свой мирный план, который изначально состоял из почти трех десятков пунктов, но был изменен в ходе консультаций с Киевом. Но даже в такой версии остались положения, которые категорически не устраивают Украину, например, вывод ВСУ с территории всего Донбасса.Поездке Зеленского в британскую столицу предшествовал его телефонный разговор в минувшую субботу, 6 декабря, со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера, бизнесменом Джаредом Кушнером. За несколько дней до этого Уиткофф и Кушнер вернулись из Москвы, где они в течение пяти часов обсуждали с Владимиром Путиным мирные предложения США.Издание Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника пишет, что в ходе субботней беседы с Зеленским американцы хотели получить от своего собеседника утвердительный ответ на предложение вывести украинские войска из Донбасса. Зеленский вывернулся и заявил, что еще не успел ознакомиться с той версией плана, которая была выработана в Москве Путиным и представителями Трампа.Американцам такой ответ не понравился, так как они отправили Зеленскому этот документ еще накануне, однако некоторые его детали могли поступить на ознакомление в Киев действительно уже ближе к разговору, утверждает Axios.Так или иначе, констатирует издание, предложение для Украины по мирной сделке после переговоров Москвы и Вашингтона ухудшилось."Предложение США включало более жесткие условия, чем предыдущие версии, по таким вопросам, как территория и контроль над атомной электростанцией в Запорожье, и оставило без ответа ключевые вопросы о гарантиях безопасности", - говорится в публикации.Что будет с замороженными активами РФ?На фоне этого Зеленский отправился в Лондон, где прошла его встреча с британским премьером Киром Стармером, немецким канцлером Фридрихом Мерцем и французским президентом Эммануэлем Макроном.Итоги переговоров можно оценить исходя из прозвучавших по их окончании заявлений.Первое – Украина отказывается добровольно уходить с каких-либо территорий. По словам Зеленского, это невозможно исходя из конституции страны, а также по "международному и моральному праву".Исходя из его слов, Киев имеет иной взгляд на то, как должен завершиться конфликт.Судя по всему, беседы с европейскими лидерами вдохнули в лидера киевского режима уверенность, ибо в своем выступлении по итогам переговоров он даже выдвинул свое требование к американцам.Так, Зеленский хочет, чтобы гарантии безопасности Украины прошли через утверждение в Конгрессе США."Безусловно, они (гарантии безопасности — ред.) будут не Будапештским меморандумом, не пустыми обещаниями, а будут legally binding (англ. - юридически обязательны – ред.), если за них проголосуют в Конгрессе США", - заявил он.Можно предположить, что ключевым вопросом на встрече Зеленского со Стармером, Макроном и Мерцем стала финансовая тема: если отвергать предложения Трампа и воевать дальше, то на какие деньги?Исходя из имеющейся информации, кое-какие подвижки в плане "репарационного кредита", то есть использования для финансирования Украины российских замороженных активов, имеют место."Средства - это решение Еврокомиссии. Мы рассчитываем на эти деньги, но все зависит от Европы. Я уверен, что этот вопрос будет решен", - сказал Зеленский.The Times пишет со ссылкой на Стармера, что решение о размораживании до 115 млрд евро из замороженных российских средств будет утверждено уже в ближайшие дни.Отмечается, что в случае достижения мирного соглашения эти средства пойдут на восстановление Украины, в противном случае на эти деньги Киев будет продолжать вести боевые действия.Остается неясным, какие именно средства будут использованы и через какой механизм, ведь Бельгия до настоящего момента отказывалась идти на такой шаг, хотя в этой стране хранится крупнейшая сумма российских активов в примерно 180 млрд евро. Сама Британия располагает 10 млрд таких активов.Если решение уже точно в том или ином виде принято, то неудивительно, что Зеленский идет в отказ касательно темы территориальных уступок. Впереди у него визиты в Брюссель и другие европейские столицы, где вероятно "партия войны" окончательно отвергнет план Трампа.Европейцы "торпедируют" мирный план США, заявил в ходе заседания Совбеза ООН первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский."Коррумпированный украинский князек, продолжающий попирать базовые права человека и свободы в своей стране, стремится любой ценой сохранить свою власть и все наворованное за эти годы у своего народа, даже если для этого весь народ нужно превратить в пушечное мясо", - сказал он.Отвернется ли Трамп от УкраиныА что же сам Трамп? Пока Зеленский совершает вояж по Европе, американский президент репостнул в своих соцсетях материал The New York Post под заголовком "Бессильные европейцы могут только злиться, когда Трамп справедливо отстраняет их от украинской сделки".Автор статьи - научный сотрудник Института исследований внешней политики Доминик Грин. Он пишет, что "война зашла в тупик" и ее продолжение может привести к "жесткой" победе России. План Трампа несет успех европейцам, однако они ведут себя как "плохие неудачники"."Европейцы – это пацифисты, желающие продлить войну, воины, у которых нет мечей, стратеги, которые ничего не смыслят, и союзники, которые строят заговоры и насмехаются над своим американским покровителем и защитником, когда тот пытается положить конец войне, которую их тщеславие помогло начать", - говорится в публикации.По мнению постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера, Трамп может прекратить посреднические усилия для урегулирования на Украине."Если президент решит, что сделка невозможна, он отступит, что, как вы знаете, в его характере", - сказал он в эфире Fox News.За день до этого такую возможность также не исключил сын главы Белого дома Дональд Трамп младший."Думаю, он может [отказаться от поддержки Украины]. Что хорошо в моем отце, и что уникально в нем, так это то, что ты никогда не знаешь, что он собирается сделать. Он непредсказуем", - сказал он.Гипотетический выход Соединенных Штатов из украинского урегулирования вряд ли будет означать отказ от продажи (именно продажи) оружия Киеву, однако позиции Украины будут сильно ослаблены. На первый план тогда выйдет готовность Европы к дальнейшей поддержке Украины, что прямо увязывается с судьбой российских замороженных активов.Ответ на вопрос, чем может закончиться для Киева нежелание идти на компромиссы - в материале издания Украина.ру Зеленскому говорят: "Потеряешь страну". Эксперты и политики о трезвом подходе к происходящему.

