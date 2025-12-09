https://ukraina.ru/20251209/9-dekabrya-2025-goda-utrenniy-efir-1072843287.html
9 декабря 2025 года, утренний эфир
9 декабря 2025 года, утренний эфир - 09.12.2025 Украина.ру
9 декабря 2025 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 09.12.2025
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Нам есть, чем гордиться. Маскароны Мариуполя, наследие архитектора Виктора Нильсена. Гость: Елена Дейниченко - мариупольский краевед* Женщины Новороссии. Екатерина II и её вклад в развитие Новороссии. Гость: Наталья Курянская - член общественной палаты ДНР* Время Новороссии. Развитие айкидо в Новороссии. Гость: Иван Егоров - главный тренер Федерации айкидо России* Мы живем в России. Сделки на вторичке. Как не потерять все, попавшись на удочку мошенников? Гость: Анна Васинёва, юрист, правозащитник, специалист по гражданским спорам.* Лица Новороссии. История молодого предпринимателя из Луганска. Гость: Илья Чучукало - победитель Всероссийской премии "Молодой предприниматель России"* Большое интервью. О выступлении Владимира Путина перед индийскими журналистами, а также о решении территориального вопроса по Украине. Гость: Евгений Фёдоров - депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам
Новороссия, Россия, Мариуполь, Екатерина II, Наталья Курянская, Владимир Путин, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки.
* Нам есть, чем гордиться. Маскароны Мариуполя, наследие архитектора Виктора Нильсена. Гость: Елена Дейниченко - мариупольский краевед
* Женщины Новороссии. Екатерина II и её вклад в развитие Новороссии. Гость: Наталья Курянская - член общественной палаты ДНР
* Время Новороссии. Развитие айкидо в Новороссии. Гость: Иван Егоров - главный тренер Федерации айкидо России
* Мы живем в России. Сделки на вторичке. Как не потерять все, попавшись на удочку мошенников? Гость: Анна Васинёва, юрист, правозащитник, специалист по гражданским спорам.
* Лица Новороссии. История молодого предпринимателя из Луганска. Гость: Илья Чучукало - победитель Всероссийской премии "Молодой предприниматель России"
* Большое интервью. О выступлении Владимира Путина перед индийскими журналистами, а также о решении территориального вопроса по Украине. Гость: Евгений Фёдоров - депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам