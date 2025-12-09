9 декабря 2025 года, утренний эфир - 09.12.2025 Украина.ру
9 декабря 2025 года, утренний эфир
9 декабря 2025 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 09.12.2025
2025-12-09T12:31
2025-12-09T12:31
новороссия
россия
мариуполь
екатерина ii
наталья курянская
владимир путин
новороссия сегодня
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Нам есть, чем гордиться. Маскароны Мариуполя, наследие архитектора Виктора Нильсена. Гость: Елена Дейниченко - мариупольский краевед* Женщины Новороссии. Екатерина II и её вклад в развитие Новороссии. Гость: Наталья Курянская - член общественной палаты ДНР* Время Новороссии. Развитие айкидо в Новороссии. Гость: Иван Егоров - главный тренер Федерации айкидо России* Мы живем в России. Сделки на вторичке. Как не потерять все, попавшись на удочку мошенников? Гость: Анна Васинёва, юрист, правозащитник, специалист по гражданским спорам.* Лица Новороссии. История молодого предпринимателя из Луганска. Гость: Илья Чучукало - победитель Всероссийской премии "Молодой предприниматель России"* Большое интервью. О выступлении Владимира Путина перед индийскими журналистами, а также о решении территориального вопроса по Украине. Гость: Евгений Фёдоров - депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам
новороссия
россия
мариуполь
новороссия, россия, мариуполь, екатерина ii, наталья курянская, владимир путин, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Россия, Мариуполь, Екатерина II, Наталья Курянская, Владимир Путин, Новороссия сегодня

9 декабря 2025 года, утренний эфир

12:31 09.12.2025
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Нам есть, чем гордиться. Маскароны Мариуполя, наследие архитектора Виктора Нильсена. Гость: Елена Дейниченко - мариупольский краевед
* Женщины Новороссии. Екатерина II и её вклад в развитие Новороссии. Гость: Наталья Курянская - член общественной палаты ДНР
* Время Новороссии. Развитие айкидо в Новороссии. Гость: Иван Егоров - главный тренер Федерации айкидо России
* Мы живем в России. Сделки на вторичке. Как не потерять все, попавшись на удочку мошенников? Гость: Анна Васинёва, юрист, правозащитник, специалист по гражданским спорам.
* Лица Новороссии. История молодого предпринимателя из Луганска. Гость: Илья Чучукало - победитель Всероссийской премии "Молодой предприниматель России"
* Большое интервью. О выступлении Владимира Путина перед индийскими журналистами, а также о решении территориального вопроса по Украине. Гость: Евгений Фёдоров - депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам
НовороссияРоссияМариупольЕкатерина IIНаталья КурянскаяВладимир ПутинНовороссия сегодня
 
