9 декабря 2025 года, утренний эфир

9 декабря 2025 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 09.12.2025

2025-12-09T12:31

2025-12-09T12:31

2025-12-09T12:31

новороссия

россия

мариуполь

екатерина ii

наталья курянская

владимир путин

новороссия сегодня

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Нам есть, чем гордиться. Маскароны Мариуполя, наследие архитектора Виктора Нильсена. Гость: Елена Дейниченко - мариупольский краевед* Женщины Новороссии. Екатерина II и её вклад в развитие Новороссии. Гость: Наталья Курянская - член общественной палаты ДНР* Время Новороссии. Развитие айкидо в Новороссии. Гость: Иван Егоров - главный тренер Федерации айкидо России* Мы живем в России. Сделки на вторичке. Как не потерять все, попавшись на удочку мошенников? Гость: Анна Васинёва, юрист, правозащитник, специалист по гражданским спорам.* Лица Новороссии. История молодого предпринимателя из Луганска. Гость: Илья Чучукало - победитель Всероссийской премии "Молодой предприниматель России"* Большое интервью. О выступлении Владимира Путина перед индийскими журналистами, а также о решении территориального вопроса по Украине. Гость: Евгений Фёдоров - депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам

2025

